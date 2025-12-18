Новини
Падна мистерията на 1000-годишния гоблен от Байо

18 Декември, 2025 10:38

Артефактът се смята за едно от най-известните произведения на изкуството от Средновековието

Падна мистерията на 1000-годишния гоблен от Байо - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Историкът от университета в Бристъл Бенджамин Пол твърди, че е разрешил мистерията около произхода на 1000-годишния гоблен от Байо, пише Daily Mail. Резултатите от изследванията на Пол и учениците му бяха публикувани в списанието Historical Research.

Според историка гобленът е бил окачен по стените на абатството „Свети Августин“ в Кент и е бил предназначен за монаси, за да го разглеждат („четат“) по време на хранене в новата трапезария. Тя била завършена около 1120 г. Пол обаче смята, че гобленът е изтъкан още по-рано, през 1080-те години. Историкът предполага, че първоначално е било планирано завършването на трапезарията по-рано. Докато тя не била завършена, произведението вероятно съхранявано в чекмедже и дори да е било забравено, смята ученият. Следователно е възможно гобленът да не е изпълнил предназначението си и да не е бил окачен никъде.

„Както и днес, през Средновековието, времето за хранене е било важно за събирания, споделени размисли, гостоприемство, забавления и честване на колективната идентичност. В това отношение гобленът от Байо би се вписал идеално в обстановката“, обясни историкът.

Изданието добавя, че артефактът се смята за едно от най-известните произведения на изкуството от Средновековието, но малко се знае за произхода му. В някакъв момент гобленът прекосил Ламанша и пристигнал във Франция, или по-точно, в общината в Нормандия, от която е получил името си. Кога точно произведението на изкуството е било транспортирано през Ламанша, остава неизвестно. Първото споменаване на гоблена датира от 1476 г., но е възможно да е бил транспортиран по-рано.

Гобленът е дълъг приблизително 70 метра и изобразява събития, свързани със завладяването на Англия от херцога на Нормандия. Daily Mail цитира и други теории за произхода на платното. Според една от тях гобленът е поръчан от епископ Одо, който е бил и полубрат на Уилям Завоевателя. Твърди се, че творбата е била предназначена за катедралата в Байо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ахаааа

    3 0 Отговор
    Тъй кът гледам, май е бил за някоя механа.

    10:45 18.12.2025

  • 2 Опааа

    2 0 Отговор
    Падна на Венелина мисирката шУ ндата! Нищо не е паднало! Предположения!

    10:57 18.12.2025

  • 3 Механик

    0 0 Отговор
    Всичко е известно, ама четеш статията и се оказва, че нищо не е известно.
    А инак, нищо не се е променило за 1000 години - апване, пийване и некоя сгодна женица.

    10:58 18.12.2025