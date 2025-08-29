Мартин Елвиса пусна еротични СНИМКИ с мистериозна жена

"Ергенът" Мартин Николов - Елвиса, който не успя да открие любовта в предаването и в крайна сметка си остава ерген, прикова погледите в новата си публикация в социалните мрежи, която се оказа неочаквано гореща. Риалити героят позира в поредица черно-бели снимки в компанията на мистериозна, но пък много сексапилна жена.

Тайната дама, чието лице не се вижда, демонстрира перфектна форма в еротично бельо, а посланието към снимките гласи: "Някои залози не се правят с ръцете, а с очите!"

Публикацията предизвика бурни реакции. Сред първите, които коментираха кадрите, беше Анна-Мария Граченова – една от фаворитките на Мартин в четвъртия сезон на "Ергенът", с която Елвиса си остана близък приятел след финала. Тя дори се пошегува: "Казах ви аз, че ще има сватба". Той обаче отвърна с усмивка и уточнението, че на своя жена никога не би позволил да се снима по този начин.

Коментиращите обаче започнаха със спекулациите коя е тя, като повечето залагаха на някои от участничките в "Ергенът" - Косара, Мартина и др., но отговор няма.