Мартин Елвиса пусна еротични СНИМКИ с мистериозна жена

29 Август, 2025 13:31 583 4

Ергенът не издава коя е дамата на кадрите

Мартин Елвиса пусна еротични СНИМКИ с мистериозна жена - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

"Ергенът" Мартин Николов - Елвиса, който не успя да открие любовта в предаването и в крайна сметка си остава ерген, прикова погледите в новата си публикация в социалните мрежи, която се оказа неочаквано гореща. Риалити героят позира в поредица черно-бели снимки в компанията на мистериозна, но пък много сексапилна жена.

Тайната дама, чието лице не се вижда, демонстрира перфектна форма в еротично бельо, а посланието към снимките гласи: "Някои залози не се правят с ръцете, а с очите!"

Публикацията предизвика бурни реакции. Сред първите, които коментираха кадрите, беше Анна-Мария Граченова – една от фаворитките на Мартин в четвъртия сезон на "Ергенът", с която Елвиса си остана близък приятел след финала. Тя дори се пошегува: "Казах ви аз, че ще има сватба". Той обаче отвърна с усмивка и уточнението, че на своя жена никога не би позволил да се снима по този начин.

Коментиращите обаче започнаха със спекулациите коя е тя, като повечето залагаха на някои от участничките в "Ергенът" - Косара, Мартина и др., но отговор няма.


  • 1 Това е

    3 0 Отговор
    азиз

    13:32 29.08.2025

  • 2 истината

    3 0 Отговор
    Стар "ерген".

    13:34 29.08.2025

  • 3 Аааа, тая ли бе!!!

    2 0 Отговор
    Това ми е старата надуваема кукла... Кой знае от коя кофа я е извадил...

    13:45 29.08.2025

  • 4 Пак лъготи този

    1 0 Отговор
    Направил е една мрачна, сърдита физиономия като че ли го наказват в момента. Значи снимката не е правена в момент на щастливи еротични преживявания, а позира с платен модел и не може да се отпусне, мрачни мисли го налазват дори и докато се снима яхнат от хубавелка :))

    13:46 29.08.2025