Кървава сцена: Актьорът Питър Грийн бил открит по лице и в локва кръв

Американският актьор Питър Грийн е бил открит мъртъв в апартамента си в Ню Йорк в петък следобед, съобщават американски медии. Полицията е намерила 60-годишния артист в безпомощно състояние в жилището му на улица „Клинтън“ в квартал Лоуър Ийст Сайд около 15:25 ч. местно време, като смъртта е била констатирана на място.

Според информация на New York Daily News Грийн е лежал по очи на пода, с видими наранявания по лицето и следи от кръв. На мястото е била открита и ръкописна бележка с необичайно съдържание, гласяща „I’m still a Westie“ – препратка към ирландско-американска улична банда, действала в нюйоркския квартал Хелс Китчън през 70-те години на миналия век.

От полицията са заявили, че към момента няма данни за насилствена смърт. Окончателната причина за кончината ще бъде установена след аутопсия, извършена от съдебномедицинските власти. Представител на актьора не е отговорил веднага на запитванията за коментар.

Смъртта на Питър Грийн беше потвърдена от дългогодишния му мениджър Грег Едуардс, който го определи като „изключителен актьор и човек с голямо сърце“. По думите му кончината е дошла неочаквано, тъй като Грийн е имал предстоящи професионални ангажименти, включително участие в независим трилър със заглавие „Mascots“, в който е трябвало да си партнира с Мики Рурк. Режисьорът и сценарист на проекта Кери Мондрагон е реагирал с дълбоко разочарование на новината.

Питър Грийн е познат на широката публика с ролята си в „Криминале“ на Куентин Тарантино, както и с изпълнението на гангстера Дориан Тайрел във филма „Маската“, където си партнира с Джим Кери и Камерън Диас – роля, която според Едуардс остава една от най-силните в кариерата му. Сред останалите му участия са паметни роли на злодей.

Актьорът оставя след себе си 16-годишен син на име Райдър.