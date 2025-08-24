Новини
„Белият лотос“ 4: Най-голямата мистерия на Майк Уайт тепърва предстои

24 Август, 2025 08:22 690 2

  • белият лотос-
  • мистерия-
  • сериал

След Хавай, Сицилия и Тайланд - къде ще ни отведе новият сезон?

„Белият лотос“ 4: Най-голямата мистерия на Майк Уайт тепърва предстои - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Още след излизането на първия сезон през 2021 г., Белият лотос се превърна в един от най-обсъжданите сериали. С всеки нов сезон основният въпрос беше - ще има ли следващ и къде ще се развива действието, пише Lifestyle.bg.

Антологичната поредица на Майк Уайт спечели зрителите не само с лъскавия и примамлив живот на героите, но и със своята остра социална сатира към съвременното общество.

Първият сезон отвежда зрителите в Хавай и разглежда темата за парите. Вторият в Сицилия, с фокус върху секса, а третият, най-новият досега, развива сюжета в Тайланд, където водещ мотив е смъртта.

С толкова амбициозни концепции досега, феновете с нетърпение очакват да разберат какво е подготвил Уайт за четвъртия сезон. Засега обаче информацията е оскъдна.

„Мисля, че постепенно стесняваме възможностите за това къде ще се озовем. Все още водим подобни разговори, но започва да се изяснява. Видях споменавания на Four Seasons в Япония в някои публикации и ми е любопитно доколко са точни. Засега няма нищо, което мога да споделя относно темата на сезона, но съм много развълнуван от това, върху което Майк работи“, коментира изпълнителният продуцент Дейвид Бернад пред The Hollywood Reporter.

Той допълва, че темата и мястото на снимките вече са определени, но засега остават тайна. Изглежда, че феновете ще трябва да почакат още малко, за да разберат накъде поема Белият лотос 4.


