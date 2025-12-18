Warner Bros. Discovery официално отхвърли офертата на Paramount, компанията отива при Netflix

Бордът на директорите на Warner Bros. Discovery (WBD) официално отхвърли враждебната оферта за придобиване на стойност 108 млрд. долара, отправена от консорциума Paramount Skydance, ръководен от Дейвид Елисън, и потвърди подкрепата си за договорената сделка с Netflix.

В официално изявление компанията съобщи, че бордът единодушно е преценил, че предложението на Paramount Skydance „не е в най-добрия интерес на Warner Bros. Discovery и нейните акционери“ и не отговаря на условията за по-добра оферта спрямо вече подписаното споразумение с Netflix. Ръководството на WBD препоръчва на акционерите да отхвърлят предложението на Paramount.

Сделката с Netflix предвижда стрийминг платформата да придобие студиата Warner Bros., HBO и HBO Max на цена от 27,75 долара на акция, след планираното за третото тримесечие на 2026 г. отделяне на Discovery Global, в което ще останат основно телевизионните мрежи на групата.

От борда на WBD заявиха, че офертата на Paramount Skydance носи „недостатъчна стойност и значителни рискове“, включително несигурно финансиране. Според компанията твърденията, че предложението е напълно гарантирано от семейство Елисън, са подвеждащи, тъй като ключова част от финансирането разчита на отменим доверителен фонд, а не на безусловен ангажимент.

Netflix приветства решението на борда. Съизпълнителният директор на компанията Тед Сарандос заяви, че сделката с Warner Bros. Discovery предлага „по-голяма сигурност и дългосрочна стойност“ за акционерите, създателите на съдържание и потребителите.

От своя страна Paramount потвърди, че ще продължи да защитава директно пред акционерите последната си оферта от 30 долара на акция, като на този етап не възнамерява да я повишава. Компанията настоява, че предложението ѝ е по-изгодно, тъй като е изцяло в брой, за разлика от комбинацията от кеш и акции в сделката с Netflix.

Процесът около бъдещето на Warner Bros. Discovery остава във фокуса на инвеститори и регулатори, като и двете страни заявяват увереност, че ще получат необходимите одобрения за реализиране на предпочитания от тях сценарий.