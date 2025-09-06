Новини
Вторият сезон на шоуто на Меган Маркъл официално се провали

6 Септември, 2025 15:35 560 4

  • меган маркъл-
  • сериал-
  • лайфстайл-
  • предаване-
  • шоу-
  • провал-
  • класация-
  • нетфликс

Лайфстайл шоуто на херцогинята на Съсекс не успя да влезе в топ 10 на най-гледаните нови продукции на Нетфликс

Вторият сезон на шоуто на Меган Маркъл официално се провали - 1
Снимка: Netflix
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Херцогинята Меган Маркъл претърпя ново разочарование, след като вторият сезон на нейния сериал в Netflix „With Love, Meghan“ не успя да влезе в топ 10 на най-гледаните продукции на платформата.

Вторият осемсерийен сезон на лайфстайл поредицата на херцогинята на Съсекс бе пуснат на 26 август, като в него гостуват известни личности, сред които Криси Тийгън, Тан Франс, Джей Шети и други.

Още в първите часове след премиерата си, продукцията беше остро критикувана от британските медии, които я определиха като „безчувствена“, „нуждаеща се от внимание“ и „егоцентрична“. Оценките на зрителите също потвърждават тази тенденция.

Според Forbes, вторият сезон не попада в топ 10 на най-гледаните заглавия в Netflix за месеца, което означава, че за първата си седмица е събрал по-малко от 2,1 милиона гледания. За сравнение, първият сезон, който също бе приет негативно от критиката, успя да се класира в челната десетка с 2,6 милиона гледания за същия период.

Освен че не намира място в официалните класации на Netflix, вторият сезон не присъства и в топ 50 на Luminate за периода 22–28 август. Данните на компанията, която анализира зрителските навици в САЩ, показват, че „With Love, Meghan“ е генерирал под 1,11 милиона гледания за първите си два дни.

Сериалът следва познатия формат от първия сезон, в който бившата актриса споделя съвети и идеи за домакинстване и хобита у дома. Сред гостите се открояват и Дейвид Чанг, Кристина Тоси, Радхи Девлукия, Самин Носрат и Хосе Андрес.

Резултатите със сигурност са разочарование за Netflix, който наскоро удължи договора си с Меган Маркъл и принц Хари. Новото споразумение е с по-гъвкави условия и дава приоритет на платформата при избора на проекти, но е и значително по-малко като стойност в сравнение с предишната сделка за 100 милиона долара, сключена през септември 2020 г.

Archewell Productions обяви, че вторият сезон на „With Love, Meghan“ ще бъде наличен по-късно този месец, а нов празничен епизод, озаглавен „With Love, Meghan: Holiday Celebration“, се очаква през декември.

Новината идва само седмици след като първият сезон на предаването не намери място сред 300-те най-гледани заглавия на платформата за периода януари–юни 2025 г., заемайки едва 383-то място с 5,3 милиона гледания от премиерата си през март – нетипично ниски резултати за оригинална продукция на Netflix, която е подновена за нов сезон.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Факултето

    1 0 Отговор
    Всички сме фенове на Айшето

    15:39 06.09.2025

  • 2 надарена кака

    0 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    15:39 06.09.2025

  • 3 Бети циганскио кахър

    2 0 Отговор
    Като му испия млечните събития и дестинации на посланика на Уганда всичко ще се оправи 😂🥳🤭

    15:55 06.09.2025

  • 4 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Баце, смятай колко е било зле това, щом не са успели даже с манипулациите да го спасят. 🤣

    15:55 06.09.2025