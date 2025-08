Появиха се първи кадри на новата Елизабет Бенет от "Гордост и предразсъдъци"

Първи кадри от снимачната площадка на новата адаптация на „Гордост и предразсъдъци“ на Netflix разкриват Ема Корин в ролята на Елизабет Бенет. Звездата от „Короната“, позната с превъплъщението си в младата принцеса Даяна, влиза в образа на прочутата героиня на Джейн Остин с характерната за Елизабет остроумие и независим дух. Снимките показват актрисата в класически костюм и перука, в компанията на домашния си любимец Спенсър, между дублите на снимачната площадка.

Корин е заснета заедно с Фрея Мейвър, която ще изпълни ролята на Джейн — сестрата на Елизабет Бенет. В един от почивките между сцените двете актриси се смеят на покрива и споделят банан, а впоследствие се виждат да се прегръщат и да използват реквизит от епохата като винтидж монокъл.

Emma Corrin and Freya Mavor on the set of Netflix’s Pride and Prejudice. pic.twitter.com/QudR48v7V1