Медийната сделка на века: Netflix води преговори за купуването на Warner Bros. и HBO Max

Netflix е навлязъл в ексклузивна фаза на преговори с Warner Bros. Discovery за закупуването на филмовото и телевизионното студио на компанията, както и стрийминг платформата HBO Max. Информацията беше потвърдена от Variety и идва след интензивна надпревара между Netflix, Paramount Skydance и Comcast за едни от най-ценните активи в холивудската индустрия.

Потенциалната сделка бележи рязък завой за Netflix, който дълго време избягваше придобивания на традиционни студиа, като предпочиташе да развива собствено съдържание. Според анализатори обаче шансът да се поемат контрола върху цялата библиотека на Warner Bros., включително емблематични заглавия като „Казабланка“, „Приятели“, „Игра на тронове“ и франчайза за Батман, е изиграл ключова роля в решението на ръководителите Тед Сарандос и Грег Питърс.

Преговорите се случват на фона на продължителни спекулации около бъдещето на Warner Bros. Discovery, чието формиране през 2022 г. чрез сливането на WarnerMedia и Discovery постави компанията в нестабилна позиция. Преди седмици Paramount Skydance, с изпълнителен директор Дейвид Елисън, направи опит за изцяло парично изкупуване на WBD, подкрепен от три суверенни фонда от Близкия изток. Netflix и Comcast от своя страна подадоха оферти единствено за студийните и стрийминг активи.

От Paramount повдигнаха публично обвинения, че процесът на продажбата е бил „компрометиран“ заради предполагаеми конфликти на интереси в ръководството на WBD – нещо, което засили допълнително напрежението. Въпреки това именно Netflix успя да си осигури ексклузивния прозорец за финални преговори.

Критиките срещу потенциалната сделка се засилват. Гилдията на режисьорите в Америка (DGA), както и обединението на киносалоните Cinema United предупредиха, че евентуалното сливане може да има „катастрофален ефект“ върху киноиндустрията и да доведе до намаляване на броя на филмите с киноразпространение. Група водещи холивудски имена подписаха анонимно отворено писмо до Конгреса на САЩ с призив да се блокира сделката, изтъквайки опасения от прекомерна концентрация на пазарна власт.

Пред договорката стоят значителни препятствия, тъй като Netflix – с пазарна капитализация над 430 млрд. долара – вече е най-влиятелният играч в стрийминг индустрията, надминавайки дори Disney.

В случай че бъде постигната договорка, придобиването ще преобрази фундаментално медийния пейзаж. Netflix, започнал като компания за онлайн разпространение на лицензирани филми, би придобил най-значимата библиотека в Холивуд и една от най-мощните марки в историята на телевизията – HBO.

Предполага се, че официално решение може да бъде взето през следващите седмици, но дори при успешно сключване на договор, процесът на регулаторно разглеждане вероятно ще бъде продължителен и напрегнат.