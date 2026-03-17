Актрисата Весела Бабинова забременяла благодарение на бабата на Владо Зомбори

Весела Бабинова разкри тези дни, че е станала майка след дългогодишно чакане благодарение на... бабата на любимия си мъж - Владимир Зомбори, с когото скоро вдигат тежка сватба, пише bgdnes.bg.

Популярната актриса, която успя да отвее мощната конкуренция в "Като две капки вода" и да грабне голямата награда, няколко години не успява да забременее. По думите ѝ това е бил един от най-трудните периоди в живота ѝ.

Половинката на чаровния Зомбори още не може да забрави думите на лекарите, прозвучали ѝ тогава като присъда, че шансът да се сдобие с рожба е почти нулев.

"Много тежко го приех, няма защо да се лъжем и да го омаловажаваме. Бях на 30 години. Последните 5-6 години преди това ей така ми е минавало през ума: "Ами ако няма да мога да имам дете, какво ли ще правя?". И изведнъж чувам от лекарите, че антимюлеровият хормон ми е 0,01 при стойности от 1 до 4, все едно го няма, и си казвам: "Ето, бях права, знаех си!". Беше ужасно гадно, защото точно тогава имах премиера на "Сцени от един семеен живот" на Бергман, не много лека пиеса. И само това ми липсваше да чуя в четири следобед, след като премиерата беше три часа по-късно. Но, слава Богу, Владо беше до мен в цялото това нещо, защото за съжаление малко мъже са до жените си в такива моменти", благодарна е на избраника си популярната актриса и риалити героиня.

И точно когато всички в семейството ѝ хем били разтревожени, хем се опитвали да ѝ дават кураж, на помощ ѝ се притекла бабата на Зомбори. И... чудото се случило!

"Бабата на Владо, тя контактува с разни сили, ми каза: "Аз имам решение. Ние ще повикаме една душа. Аз мога да го направя това нещо. Имам това право, мога". И аз ѝ казвам: "Ами добре тогава. Дай да я повикаме тази душа!". След това отидохме с майка ми в Рилския манастир. И тя ми каза: "Знаеш ли, има нещо много интересно на селфито, което си направихме с теб". "Гледай тук, вика майка ми, как един лъч минава точно през главата ти на снимката! Това нещо значи според мен", описва предисторията на забременяването си звездната актриса.

Тогава Владо Зомбори ѝ направил новогодишен подарък - 10-дневна екскурзия само за двамата в Португалия. "И като се върнахме, аз гледах някакъв сериал, в който някаква жена трябваше да си направи тест и да се моли, че не е бременна. Излизам да пазарувам нещо, минавам през аптеката и си викам: "Я и аз да си взема тест в тон със сериала". Глупости страшни, защото на мен нито ми е закъснявало, нито ми е идвало, за да ми закъснява, и точно в това беше проблемът. И точно когато видях, че е положителен, ми идва на гости Елена Телбис. Телба взе да кърши ръце: "О, Боже, не е възможно, не е възможно...". Отидох в аптеката да взема втори тест и той също беше положителен!", не може да забрави момента, в който разбира, че ще стане майка, талантливата Весела Бабинова.