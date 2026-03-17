Актрисата Весела Бабинова забременяла благодарение на бабата на Владо Зомбори

17 Март, 2026 07:46 1 247 19

Лекарите й казали, че шансът да се сдобие с рожба е почти нулев

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Весела Бабинова разкри тези дни, че е станала майка след дългогодишно чакане благодарение на... бабата на любимия си мъж - Владимир Зомбори, с когото скоро вдигат тежка сватба, пише bgdnes.bg.

Популярната актриса, която успя да отвее мощната конкуренция в "Като две капки вода" и да грабне голямата награда, няколко години не успява да забременее. По думите ѝ това е бил един от най-трудните периоди в живота ѝ.

Половинката на чаровния Зомбори още не може да забрави думите на лекарите, прозвучали ѝ тогава като присъда, че шансът да се сдобие с рожба е почти нулев.

"Много тежко го приех, няма защо да се лъжем и да го омаловажаваме. Бях на 30 години. Последните 5-6 години преди това ей така ми е минавало през ума: "Ами ако няма да мога да имам дете, какво ли ще правя?". И изведнъж чувам от лекарите, че антимюлеровият хормон ми е 0,01 при стойности от 1 до 4, все едно го няма, и си казвам: "Ето, бях права, знаех си!". Беше ужасно гадно, защото точно тогава имах премиера на "Сцени от един семеен живот" на Бергман, не много лека пиеса. И само това ми липсваше да чуя в четири следобед, след като премиерата беше три часа по-късно. Но, слава Богу, Владо беше до мен в цялото това нещо, защото за съжаление малко мъже са до жените си в такива моменти", благодарна е на избраника си популярната актриса и риалити героиня.

И точно когато всички в семейството ѝ хем били разтревожени, хем се опитвали да ѝ дават кураж, на помощ ѝ се притекла бабата на Зомбори. И... чудото се случило!

"Бабата на Владо, тя контактува с разни сили, ми каза: "Аз имам решение. Ние ще повикаме една душа. Аз мога да го направя това нещо. Имам това право, мога". И аз ѝ казвам: "Ами добре тогава. Дай да я повикаме тази душа!". След това отидохме с майка ми в Рилския манастир. И тя ми каза: "Знаеш ли, има нещо много интересно на селфито, което си направихме с теб". "Гледай тук, вика майка ми, как един лъч минава точно през главата ти на снимката! Това нещо значи според мен", описва предисторията на забременяването си звездната актриса.

Тогава Владо Зомбори ѝ направил новогодишен подарък - 10-дневна екскурзия само за двамата в Португалия. "И като се върнахме, аз гледах някакъв сериал, в който някаква жена трябваше да си направи тест и да се моли, че не е бременна. Излизам да пазарувам нещо, минавам през аптеката и си викам: "Я и аз да си взема тест в тон със сериала". Глупости страшни, защото на мен нито ми е закъснявало, нито ми е идвало, за да ми закъснява, и точно в това беше проблемът. И точно когато видях, че е положителен, ми идва на гости Елена Телбис. Телба взе да кърши ръце: "О, Боже, не е възможно, не е възможно...". Отидох в аптеката да взема втори тест и той също беше положителен!", не може да забрави момента, в който разбира, че ще стане майка, талантливата Весела Бабинова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 5 Отговор
    То ако ставаше само с ходене до Рилския манастир, нямаше да има мъже на тази земя...

    07:51 17.03.2026

  • 2 амзаа

    6 2 Отговор
    Бабинова, баба...ми направо да ти умре коня от смях. А пък Зомбори идва от старобългарското зомбор - зубър. Има много неизследвано влияние на старобългарския език върху унгарския.

    07:56 17.03.2026

  • 3 Дядо поп

    8 1 Отговор
    Аааа, невярвам. Бабата не е мъжка

    07:59 17.03.2026

  • 4 зрител

    11 0 Отговор
    Тези вече много дотегнаха. На всичкото отгоре и онази македонска девойка,тяхна приятелка.
    Когато накарат хората да ги заобичат,като великите Калоянчев, Парцалев, Мутафова,Нейчо Попов,Стефан Данаилов, Стефан Гецов, Георги Георгиев - Гец,да изреждам ли още,тогава имат моралното право да занимават обществото със своите невзрачни персони

    08:00 17.03.2026

  • 5 провинциалист

    8 1 Отговор
    "Гледай тук, вика майка ми, как един лъч минава точно през главата ти на снимката! Това нещо значи според мен" - разбира се, че означава. Означава "Никога не снимай срещу слънцето!"

    Коментиран от #15

    08:01 17.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Миндич

    8 1 Отговор
    За момент си помислих,"бабата" да не би да е дядо като този на Макрон и да е опрашил въпросната овцъ..С,тези евроценности май всички луднахме.

    08:03 17.03.2026

  • 9 Пенчо

    8 1 Отговор
    Ако баба беше мъжка щеше да има под корема дръжка!

    08:05 17.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Курдо Коленков

    5 1 Отговор
    Ми те сегашните баби ли са? Едно време какви баби имаше ей-й-й!

    08:12 17.03.2026

  • 12 Не знаех,

    4 3 Отговор
    че бабите могат да забременяват?!

    Коментиран от #14

    08:12 17.03.2026

  • 13 хихи

    4 1 Отговор
    Каква футболна драма

    08:12 17.03.2026

  • 14 Мадам Бриджит

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Не знаех,":

    О лала, мон пети ламатьорь, докарай жена си при мадам и ще разбереш...

    08:14 17.03.2026

  • 15 Село ъплоудед

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "провинциалист":

    Я пза знам, че коги слънце ти минава през главата, не мое да е на добре. Не е прозрачен мозъкут викааше чича ми.

    08:14 17.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "хихи":

    Хахаха...

    08:17 17.03.2026

  • 18 защо

    4 1 Отговор
    С това заглавие "изби рибата" Вени!
    Какво проникновение, каква широта на мисълта.

    08:18 17.03.2026

  • 19 Ровя В явоР

    2 0 Отговор
    А как ли се е случило появяването на малката Ема, при мис Бикини и ББ ? И Има ли нещо общо с къща в Барса ?

    08:29 17.03.2026