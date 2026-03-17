Новини
Любопитно »
Златка Димитрова с гордост за сина си (СНИМКА)

17 Март, 2026 09:14 1 110 9

  • златка димитрова-
  • гордост-
  • син-
  • медал-
  • бойни изкуства

"Всяка тренировка, всяка умора и всяко усилие си струваха.", сподели Златка

Златка Димитрова с гордост за сина си (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Златка Димитрова винаги е била горда майка и с радост, и голямо вълнение споделя мигове от растежа му в социалните мрежи. Двамата все са ръка за ръка, а вчера тя сподели красив момент, който би просълзил от щастие всяка мама. Оказа се, че наследникът ѝ е взел медал по бойни изкуства, пише woman.bg.

Златка сподели снимка, на която двамата позират усмихнати с грамота в ръка и медал. Ето какво сподели самата тя към снимката:

"Сърцето на една майка е пълно с най-силната гордост, когато види детето си да се бори, да му е трудно, но да не се отказва. В този момент разбираш, че всяка тренировка, всяка умора и всяко усилие си струват. Медалът е прекрасен, но най-голямата победа е силният дух, който расте в него."


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пенсионерка

    4 0 Отговор
    Помислих, че детето е спечелило в международна олимпиада по природни науки!? А то било по “ млатене”! Иначе синът и е красавец!

    09:23 17.03.2026

  • 2 цербер

    2 0 Отговор
    Златка Димитрова е горда със сина си.

    09:26 17.03.2026

  • 3 Това

    3 1 Отговор
    на жена не прилича.

    09:31 17.03.2026

  • 4 файчо

    3 1 Отговор
    Ако си сложи мустаци и брада,ще е по-добре с тия мускули!Тъпа история! Все едно аз да си сложа сутиен и прашки,червило,сенки и грим.Плюс обувки с високи токчета и пола.

    09:35 17.03.2026

  • 5 Мимч

    4 0 Отговор
    Дано момчето надмине майка си и да знае кое е столица и кое държава,като Букурещ и Будапеща какво са и къде се намират,та да не се изложи,като.нея....

    09:37 17.03.2026

  • 6 Щукар

    2 1 Отговор
    Златка Димитрова прилича на Арнолд Шварценегер в младите му години,като културист.

    09:38 17.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анна Недева

    2 1 Отговор
    Златка да си избръсне главата! С тия мускули по-мъжка ще бъде.

    09:50 17.03.2026

  • 9 Гретиния

    1 0 Отговор
    Язък! С тия бицепси никогаш няма да посмея даеи го подам, да го полира! А ако го откине...? Грета веднага ще ме натепа и изгони!

    09:54 17.03.2026