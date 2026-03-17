Златка Димитрова с гордост за сина си (СНИМКА)

Златка Димитрова винаги е била горда майка и с радост, и голямо вълнение споделя мигове от растежа му в социалните мрежи. Двамата все са ръка за ръка, а вчера тя сподели красив момент, който би просълзил от щастие всяка мама. Оказа се, че наследникът ѝ е взел медал по бойни изкуства, пише woman.bg.

Златка сподели снимка, на която двамата позират усмихнати с грамота в ръка и медал. Ето какво сподели самата тя към снимката:



"Сърцето на една майка е пълно с най-силната гордост, когато види детето си да се бори, да му е трудно, но да не се отказва. В този момент разбираш, че всяка тренировка, всяка умора и всяко усилие си струват. Медалът е прекрасен, но най-голямата победа е силният дух, който расте в него."