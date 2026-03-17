Втората съпруга на Благо Джизъса срещна любовта - хвана бизнесмен по-голям от нея с 10 години

Бившата съпруга на Благой Георгиев, по-известен като Благо Джизъса, Полина Спасова, отново е намерила любовта. Полина беше втората жена, която футболистът заведе до олтара. Бракът им обаче продължи едва около година и приключи с шумна раздяла, припомня marica.bg.

След края на отношенията с Георгиев, Спасова започна връзка с друг мъж, от когото роди дъщеря – Теана. По-късно обаче и тази връзка приключи. По думите на Полина причината за раздялата била различните им виждания за живота – тя искала стабилно семейство, а партньорът ѝ предпочитал по-свободен и купонджийски начин на живот. Въпреки това тя твърди, че бащата на детето участва в грижите за малката.

В момента брюнетката отново е щастлива в любовта. Според близки до нея тя има връзка с заможен бизнесмен, който е с около десет години по-възрастен. Двамата се запознали чрез общи приятели, а новият ѝ партньор се занимавал с луксозна автокъща. Полина споделя, че той проявява внимание и уважение към нея и дори изпраща подаръци за дъщеря ѝ.

„Въпреки че още не се е запознал с детето ми, той показва грижа и отношение“, споделя тя пред близки.

Любовният живот на Благой Георгиев винаги е бил обект на голям обществен интерес. Бившият футболист има четири деца от три различни жени, а връзките му често попадат в светските хроники.

След раздялата им Полина Спасова изглежда е решила да продължи напред и да търси щастието си извън шумния свят на футболната звезда.