5 лесни трика как да запазим лалетата свежи по-дълго

Свежият букет лалета може да превърне всяко пространство в по-уютно и елегантно. Само за миг домът започва да напомня на стилен парижки апартамент или на цветните полета на Холандия. За съжаление тази красота често трае кратко – лалетата бързо увяхват и губят свежестта си. С няколко лесни трика обаче можете значително да удължите живота на букета и да се наслаждавате по-дълго на тези пролетни цветя, пише marica.bg.

Лалетата обичат студената вода

За разлика от много други цветя, които се чувстват добре в хладка вода, тези пролетни красавици предпочитат много студена вода.

Ако използвате топла вода, цветята ще започнат да цъфтят и увяхват по-бързо. Важно е също така да ги държите далеч от пряка слънчева светлина, радиатори, други източници на топлина. Най-доброто място за тях е по-хладен и леко сенчест ъгъл в стаята.

Правилно подрязване на стъблата

Преди да поставите лалетата във вазата, отрежете около 2–5 сантиметра от стъблото с остър и чист нож.

За лалетата често се препоръчва право рязане, а не наклонено. Така цветята не поемат вода твърде бързо и остават свежи по-дълго.

Малък трик с игла

С чиста игла пробийте внимателно стъблото на около 2–3 см под цвета. Това позволява на въздушните мехурчета да излязат и помага на лалетата да стоят по-изправени и стабилни във вазата.

Капка водка или медна монета

Има и няколко домашни трика, които могат да помогнат на цветята да останат свежи. Малко количество водка във водата забавя производството на етилен – газът, който ускорява стареенето на цветята. Поставете на дъното на вазата медна монета. Медта има антимикробни свойства и помага да се предотврати развитието на бактерии във водата.

Чистата вода означава по-здрави стъбла и по-дълготраен букет.

Изберете правилната ваза

Лалетата имат интересна особеност – те могат да продължат да растат дори след като са отрязани.

Затова е важно да изберете висока ваза, която поддържа поне половината от стъблото, по-тясна форма, която ще държи цветята стабилни. Ако вазата е твърде ниска или широка, стъблата могат да се огънат и букетът бързо ще загуби красивата си форма.

С няколко лесни навика – студена вода, правилно подрязване, чиста ваза и подходящо място – можете да се радвате на лалетата си много по-дълго. А понякога точно тези малки детайли превръщат обикновения букет в истинска пролетна украса за дома.