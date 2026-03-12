Рецепта на деня: Норвежка торта с крем и меренг (Verdens Beste)

Необходими продукти:
За блата:
- масло - 120 г
- захар - 120 г
- жълтъци - 4 бр.
- прясно мляко - 60 мл
- брашно - 120 г
- бакпулвер - 1 ч.л.
- ванилия - 1 ч.л.
За меренга:
- белтъци - 4 бр.
- захар - 180 г
- бадеми люспи - 60 г
За крема:
- прясно мляко - 400 мл
- жълтъци - 3 бр.
- захар - 80 г
- нишесте - 30 г
- ванилия - 1 ч.л.
- сметана сладкарска - 200 мл
Начин на приготвяне:
Маслото се разбива със захарта до получаване на пухкава и светла смес. Към нея се добавят един по един жълтъците, като се разбърква добре след всеки. След това се налива прясното мляко и се добавя ванилията.
Брашното се смесва с бакпулвера и постепенно се добавя към сместа, докато се получи гладко тесто.
Тестото се разстила равномерно в правоъгълна тава, покрита с хартия за печене.
В отделна купа белтъците се разбиват на сняг. Постепенно се добавя захарта и се разбива до получаване на гъст и лъскав меренг.
Меренгът се разпределя внимателно върху тестото и се заглажда. Отгоре се поръсват бадемовите люспи.
Тавата се поставя в предварително загрята фурна на 170°C и се пече около 25-30 минути, докато меренгът стане леко златист. Блатът се оставя да изстине напълно и след това се разрязва на две равни части.
За крема прясното мляко се загрява в тенджера. В купа се разбиват жълтъците със захарта и нишестето. Към тях постепенно се добавя част от топлото мляко, след което сместа се връща в тенджерата и се вари на слаб огън до сгъстяване. Добавя се ванилията и кремът се оставя да изстине.
Сметаната се разбива до пухкав крем и се смесва внимателно с охладения ванилов крем.
Половината от изпечения блат се поставя в тава, върху него се разпределя кремът, а отгоре се поставя вторият блат с меренга и бадемите.
Норвежката крем торта с меренг се оставя в хладилник за няколко часа, за да стегне. Тортата се нарязва на квадратни парчета и се сервира добре охладена. Подходяща е за поднасяне с кафе или чай. Може да се съхранява в хладилник до 3 дни, пише gotvach.bg.
