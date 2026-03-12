Новини
Рецепта на деня: Норвежка торта с крем и меренг (Verdens Beste)

12 Март, 2026 10:05 423 1

Един от най-известните скандинавски сладкиши

Рецепта на деня: Норвежка торта с крем и меренг (Verdens Beste) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Необходими продукти:

За блата:

  • масло - 120 г
  • захар - 120 г
  • жълтъци - 4 бр.
  • прясно мляко - 60 мл
  • брашно - 120 г
  • бакпулвер - 1 ч.л.
  • ванилия - 1 ч.л.

За меренга:

  • белтъци - 4 бр.
  • захар - 180 г
  • бадеми люспи - 60 г

За крема:

  • прясно мляко - 400 мл
  • жълтъци - 3 бр.
  • захар - 80 г
  • нишесте - 30 г
  • ванилия - 1 ч.л.
  • сметана сладкарска - 200 мл

Начин на приготвяне:

Маслото се разбива със захарта до получаване на пухкава и светла смес. Към нея се добавят един по един жълтъците, като се разбърква добре след всеки. След това се налива прясното мляко и се добавя ванилията.

Брашното се смесва с бакпулвера и постепенно се добавя към сместа, докато се получи гладко тесто.

Тестото се разстила равномерно в правоъгълна тава, покрита с хартия за печене.

В отделна купа белтъците се разбиват на сняг. Постепенно се добавя захарта и се разбива до получаване на гъст и лъскав меренг.

Меренгът се разпределя внимателно върху тестото и се заглажда. Отгоре се поръсват бадемовите люспи.

Тавата се поставя в предварително загрята фурна на 170°C и се пече около 25-30 минути, докато меренгът стане леко златист. Блатът се оставя да изстине напълно и след това се разрязва на две равни части.

За крема прясното мляко се загрява в тенджера. В купа се разбиват жълтъците със захарта и нишестето. Към тях постепенно се добавя част от топлото мляко, след което сместа се връща в тенджерата и се вари на слаб огън до сгъстяване. Добавя се ванилията и кремът се оставя да изстине.

Сметаната се разбива до пухкав крем и се смесва внимателно с охладения ванилов крем.

Половината от изпечения блат се поставя в тава, върху него се разпределя кремът, а отгоре се поставя вторият блат с меренга и бадемите.

Норвежката крем торта с меренг се оставя в хладилник за няколко часа, за да стегне. Тортата се нарязва на квадратни парчета и се сервира добре охладена. Подходяща е за поднасяне с кафе или чай. Може да се съхранява в хладилник до 3 дни, пише gotvach.bg.


