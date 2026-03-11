Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Рецепта на деня: Тосканска скарпача с тиквички
Рецепта на деня: Тосканска скарпача с тиквички

11 Март, 2026 10:05 620 3

Италианска простота и невероятен вкус

Рецепта на деня: Тосканска скарпача с тиквички - 1
Снимкa: Shutterstock
Необходими продукти:

  • тиквички - 700 г;
  • брашно - 120 г;
  • вода - 200 мл;
  • зехтин - 60 мл;
  • лук - 1 малка глава тънко нарязана;
  • пармезан или пекорино - 60 г настърган;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • пресен босилек - 5 - 6 листа (по желание).

Начин на приготвяне:

Тиквичките се измиват и нарязват на много тънки шайби или полумесеци. Поставят се в купа, посоляват се леко и се оставят за около 10 минути, за да пуснат част от водата си. След това се отцеждат добре и леко се притискат.

В отделна купа се смесват брашното, водата и половината от зехтина, като се разбърква до получаване на гладка, сравнително рядка смес. Към нея се добавят тиквичките, тънко нарязаният лук, настърганото сирене, черният пипер и накъсаният босилек. Всичко се разбърква добре, така че зеленчуците да се покрият равномерно.

Сместа се изсипва в добре намазана със зехтин широка тава и се разпределя на тънък слой (около 1 см). Отгоре се полива с останалия зехтин.

Пече се в предварително загрята фурна на 200°C за около 40-45 минути, докато повърхността стане златиста, а краищата - леко хрупкави. Оставя се да се охлади леко преди нарязване.

Сервира се топла, леко охладена или на стайна температура. Подходяща е като предястие, лека вечеря или гарнитура към месо и риба.

Скарпача означава „стара обувка“ на тоскански диалект - името идва от характерната тънка и леко хрупкава текстура, пише gotvach.bg.


