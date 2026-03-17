Рецепта на деня: Лесно ягодово тирамису

Необходими продукти:
- бишкоти - 200 - 250 г;
- маскарпоне - 500 г;
- яйца - 3 - 4 бр.;
- ягоди - 500 г;
- захар - 120 г (+ 2 с.л.);
- екстракт от ванилия - 1 ч.л.;
- лимонов сок - 1 - 2 ч.л.
Начин на приготвяне:
Отделете около 150-200 г от ягодите и ги пасирайте с 2 с.л. захар и малко лимонов сок. Това ще бъде „сосът“, в който ще потапяте бишкотите. Останалите ягоди нарежете на парченца за подреждане между пластовете.
За крема: Разделете белтъците от жълтъците. Разбийте жълтъците с половината захар (60 г) и ванилията до побеляване. Добавете маскарпонето и разбъркайте внимателно (с миксер на ниска степен или шпатула), докато стане хомогенно.
В отделна купа разбийте белтъците на сняг с останалата захар (60 г).
Внимателно прибавете белтъците към сместа с маскарпоне, като бъркате с шпатула отдолу нагоре, за да остане кремът пухкав.
Потопете всяка бишкота за кратко в ягодовото пюре и я подредете на дъното на подходяща тавичка.
Намажете слой от крема, а върху него разпределете част от нарязаните пресни ягоди.
Повторете с втори ред бишкоти, завършвайки с останалия крем.
Десертът трябва да престои в хладилник поне 4-6 часа (най-добре една нощ), за да омекнат бишкотите и вкусовете да се смесят.
Преди сервиране може да украсите ягодовото тирамису с още пресни ягоди или листенца мента, пише gotvach.bg.
