Рецепта на деня: Лесно ягодово тирамису

Необходими продукти:

бишкоти - 200 - 250 г;

маскарпоне - 500 г;

яйца - 3 - 4 бр.;

ягоди - 500 г;

захар - 120 г (+ 2 с.л.);

екстракт от ванилия - 1 ч.л.;

лимонов сок - 1 - 2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Отделете около 150-200 г от ягодите и ги пасирайте с 2 с.л. захар и малко лимонов сок. Това ще бъде „сосът“, в който ще потапяте бишкотите. Останалите ягоди нарежете на парченца за подреждане между пластовете.

За крема: Разделете белтъците от жълтъците. Разбийте жълтъците с половината захар (60 г) и ванилията до побеляване. Добавете маскарпонето и разбъркайте внимателно (с миксер на ниска степен или шпатула), докато стане хомогенно.

В отделна купа разбийте белтъците на сняг с останалата захар (60 г).

Внимателно прибавете белтъците към сместа с маскарпоне, като бъркате с шпатула отдолу нагоре, за да остане кремът пухкав.

Потопете всяка бишкота за кратко в ягодовото пюре и я подредете на дъното на подходяща тавичка.

Намажете слой от крема, а върху него разпределете част от нарязаните пресни ягоди.

Повторете с втори ред бишкоти, завършвайки с останалия крем.

Десертът трябва да престои в хладилник поне 4-6 часа (най-добре една нощ), за да омекнат бишкотите и вкусовете да се смесят.

Преди сервиране може да украсите ягодовото тирамису с още пресни ягоди или листенца мента, пише gotvach.bg.