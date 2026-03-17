Рецепта на деня: Лесно ягодово тирамису

17 Март, 2026 10:05 335 2

Нежен и свеж десерт с маскарпоне, бишкоти и пресни ягоди

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • бишкоти - 200 - 250 г;
  • маскарпоне - 500 г;
  • яйца - 3 - 4 бр.;
  • ягоди - 500 г;
  • захар - 120 г (+ 2 с.л.);
  • екстракт от ванилия - 1 ч.л.;
  • лимонов сок - 1 - 2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Отделете около 150-200 г от ягодите и ги пасирайте с 2 с.л. захар и малко лимонов сок. Това ще бъде „сосът“, в който ще потапяте бишкотите. Останалите ягоди нарежете на парченца за подреждане между пластовете.

За крема: Разделете белтъците от жълтъците. Разбийте жълтъците с половината захар (60 г) и ванилията до побеляване. Добавете маскарпонето и разбъркайте внимателно (с миксер на ниска степен или шпатула), докато стане хомогенно.

В отделна купа разбийте белтъците на сняг с останалата захар (60 г).

Внимателно прибавете белтъците към сместа с маскарпоне, като бъркате с шпатула отдолу нагоре, за да остане кремът пухкав.

Потопете всяка бишкота за кратко в ягодовото пюре и я подредете на дъното на подходяща тавичка.

Намажете слой от крема, а върху него разпределете част от нарязаните пресни ягоди.

Повторете с втори ред бишкоти, завършвайки с останалия крем.

Десертът трябва да престои в хладилник поне 4-6 часа (най-добре една нощ), за да омекнат бишкотите и вкусовете да се смесят.

Преди сервиране може да украсите ягодовото тирамису с още пресни ягоди или листенца мента, пише gotvach.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 оня с коня

    1 1 Отговор
    Ягодите скъпи, пишете рецепта със банани

    все пак сме скачали със двата пръста за банани , а не за ягоди!

    Коментиран от #2

    10:07 17.03.2026

  • 2 оня с магарето

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Яж люцерна бе. Че да ти се оправи скаппаниия ген.

    10:10 17.03.2026