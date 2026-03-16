Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Кюфтета със сочна плънка
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Кюфтета със сочна плънка

16 Март, 2026 10:05

  • кюфтета-
  • плънка-
  • кайма-
  • ямболски-
  • какво да сготвя

Рецептата е характерна за Югоизточна България и по-специално за района на Ямбол

Рецепта на деня: Кюфтета със сочна плънка - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • свинска кайма - 1 кг;
  • моркови - 2 големи бр. (около 200 г);
  • кисели краставички - 10 бр. (около 300 г);
  • топено сирене - 100 г;
  • кашкавал - 100 г;
  • яйца - 3 - 4 бр.;
  • галета - около 120 г;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • чубрица - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Първо се подготвя плънката за кюфтетата. Сварените моркови се нарязват на малки кубчета. Киселите краставички също се нарязват на ситно. Топеното сирене и кашкавалът се нарязват на малки кубчета или се настъргват на едро ренде.

Всички съставки се поставят в купа и се разбъркват добре, за да се получи ароматна и сочна плънка.

След това се приготвя основата от кайма. В голяма купа свинската кайма се подправя със сол, черен пипер и чубрица. Сместа се омесва добре с ръце, докато подправките се разпределят равномерно в каймата.

От каймата се взема топка с размер на голямо яйце. Тя се сплесква върху дланта, така че да се получи плоска питка. В центъра се поставя част от приготвената плънка - моркови, кисели краставички, топено сирене и кашкавал.

Краищата на каймата се събират внимателно около плънката и се оформя добре затворено кюфте, така че плънката да остане напълно вътре.

Готовите кюфтета се потапят първо в разбитите яйца, след което се овалват равномерно в галета, за да се получи хрупкава панировка.

В дълбок тиган се загрява достатъчно олио. Кюфтетата се пържат на умерен огън, докато придобият златиста и хрупкава коричка от всички страни. По време на пърженето се обръщат внимателно, за да се изпекат равномерно.

Готовите кюфтета Фантазия по ямболски се изваждат върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.

Кюфтетата се сервират топли, гарнирани с прясна салата, пържени картофи или домашно картофено пюре. Много добре се съчетават и с млечно-чеснов сос или кисело мляко, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мерси!

    2 0 Отговор
    Имам народни вкусове и харесвам кюфтета.

    10:07 16.03.2026

  • 2 Давай народе

    2 1 Отговор
    закусвалнята на Венелина отвори. Който разбира, тук се спира.

    10:13 16.03.2026

  • 3 Великденския заек

    1 1 Отговор
    Що не постите бе, секта мисирска такава? Кюфтетата са само за депутати.

    10:59 16.03.2026

  • 4 Идън

    0 1 Отговор
    Сега е време за зеления-коприва- спанак- щафел...Иначе изкушението изглежда много добре.Някога- но не сега...

    11:07 16.03.2026