Мария посрещна Нова година в Занзибар (СНИМКИ)

Докато много нейни колежки от поп фолк жанра се надпреварват да събират хонорари от участия в новогодишните партита из страната, Мария направи неочакван избор. Една от ветеранките в чалгата реши да прекара празниците със семейството си на екзотична дестинация, вместо да приема тлъст хонорар за сцена.

Занзибар се оказа идеалното място за празнуване и почивка, далеч от бляскавите светлини на сцената, но близо до най-важното за певицата – семейството.

Фолк звездата отказа всички участия за 31 декември, за да посрещне Нова година със семейството си в Занзибар, където е заедно с дъщеря си Марая и съпруга си Теодор.

С тях е и приятелката на Марая, с която миналия месец пътуваха до Дубай, за да проучат университети. За изпълнителката на „Най-добрия“ обаче личното време с близките е безценно, дори когато става въпрос за значителни хонорари, които тя е отказала без колебание.

Певицата ще се върне в България за старта на новата си песен, който ще съвпадне с рождения ѝ ден – и както винаги, обещава да го направи по впечатляващ начин, пише Марица.

Впечатляваща отново е и визията на Мария от екзотичен Занзибар. Секси миньончето показа стегнати бедра, плоско коремче и топ форма, доказателство за дисциплина и грижа за тялото.