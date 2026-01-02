Мария посрещна Нова година в Занзибар (СНИМКИ)

Докато много нейни колежки от поп фолк жанра се надпреварват да събират хонорари от участия в новогодишните партита из страната, Мария направи неочакван избор. Една от ветеранките в чалгата реши да прекара празниците със семейството си на екзотична дестинация, вместо да приема тлъст хонорар за сцена.
Занзибар се оказа идеалното място за празнуване и почивка, далеч от бляскавите светлини на сцената, но близо до най-важното за певицата – семейството.
Фолк звездата отказа всички участия за 31 декември, за да посрещне Нова година със семейството си в Занзибар, където е заедно с дъщеря си Марая и съпруга си Теодор.
С тях е и приятелката на Марая, с която миналия месец пътуваха до Дубай, за да проучат университети. За изпълнителката на „Най-добрия“ обаче личното време с близките е безценно, дори когато става въпрос за значителни хонорари, които тя е отказала без колебание.
Певицата ще се върне в България за старта на новата си песен, който ще съвпадне с рождения ѝ ден – и както винаги, обещава да го направи по впечатляващ начин, пише Марица.
Впечатляваща отново е и визията на Мария от екзотичен Занзибар. Секси миньончето показа стегнати бедра, плоско коремче и топ форма, доказателство за дисциплина и грижа за тялото.
