Рак на мозъка покоси вокалиста на „Бостън" Томи Дикарло на същия ден като предишния им вокал

10 Март, 2026 14:31 448 1

Рокаджията беше на 60 години

Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вокалистът на американската рок група „Бостън" Томи Дикарло почина на 60-годишна възраст, след като от месеци водешe битка с рак на мозъка, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на съобщение на семейството му в социалните мрежи.

„Той се бореше с невероятна сила и кураж до самия край“, написаха децата на изпълнителя - Ани, Талия и Томи-младши. Смъртта на Томи Дикарло е настъпила в понеделник, 9 март, пояснява БТА.

Той се присъединява към бандата преди около две десетилетия, след като участва в събитие в памет на Брад Делп, първият вокалист на „Бостън", починал през 2007 г. на същата дата. Сред хитовете на основана през 1975 г. са More Than a Feeling и Peace of Mind.

На събитието в памет на Делп Томи Дикарло, тогава 43-годишен и служител в Home Depot в Северна Каролина, написа, изпя и записа песен в чест на вокалиста на „Бостън". Той публикува сингъла заедно с няколко кавъра на групата на страницата си в Myspace и изпраща линк на бандата, припомня Асошиейтед прес.

Според списанието „Ролинг Стоунс" Дикарло първоначално получава учтив отказ. Но основателят на групата, китаристът и композитор Том Шолц, е впечатлен от приликата на гласа му с този на Делп и кани Томи Дикарло да участва в концерт в памет на покойния певец. След това се присъедини към „Бостън".

Томи Дикарло е част от „Бостън" в продължение на почти 20 години и е участва в албума от 2013 г. Life, Love and Hope.


