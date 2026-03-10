Ла Лига въвежда иновативна технология за засадите

Испанският футбол е на път да направи още една крачка напред, след като Ла Лига обяви планове за въвеждане на напълно автоматизирана система за засади още през следващия сезон. Новината бе съобщена по време на специална церемония в емблематичния комплекс „Градчето на футбола“, където водещи фигури от футболната общност подписаха първия по рода си Колективен трудов договор за арбитрите в професионалния мъжки футбол.

Сред присъстващите на събитието бяха президентът на Ла Лига Хавиер Тебас, ръководителят на Кралската испанска футболна федерация Рафаел Лусан, Франсиско Сото – председател на Техническата съдийска комисия, както и Пако Евия, който оглавява Испанската асоциация на футболните съдии.

След официалната част вниманието се насочи към бъдещето на футболните технологии. На пресконференция Хавиер Тебас разкри, че Ла Лига работи усилено по интегрирането на революционна автоматична система за засади, която ще замени досегашната полуавтоматична технология.

„Лично аз не харесвам думата ‘полу’ – искаме пълна автоматизация. Планираме въвеждането на специален чип във футболната топка, одобрен от ФИФА, който ще отчита с абсолютна точност момента на подаването. Заедно с това ще бъдат инсталирани модерни камери на стадионите, което ще позволи безпогрешно и мигновено определяне на засадите, без нужда от ръчен преглед на отделни кадри“, подчерта Тебас.

Внедряването на тази иновативна система обаче изисква сериозна координация между различните първенства и производителите на топки, както и преминаване през процес на хомологация. Въпреки предизвикателствата, ръководството на Ла Лига е категорично, че това е една от основните технологични цели за предстоящия сезон.

С тази стъпка испанският футбол се позиционира като пионер в използването на най-съвременни решения за справедливост и прозрачност на терена. Очаква се новата система да намали до минимум спорните ситуации и да повиши доверието в съдийските решения, което несъмнено ще допринесе за още по-голяма динамика и зрелищност в Ла Лига.