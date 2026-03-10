Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Христанов: Необходими са спешни решения за стабилизиране на горския сектор

Христанов: Необходими са спешни решения за стабилизиране на горския сектор

10 Март, 2026 18:52

  • иван христанов-
  • мзх-
  • гори

По време на заседанието бяха обсъдени и състоянието на горите и горското стопанство, както и конкретни краткосрочни мерки за стабилизиране на сектора

Христанов: Необходими са спешни решения за стабилизиране на горския сектор - 1
Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„За съжаление, се намираме в много турбулентни времена за горския сектор. Преди години се радвахме на високите цени на дървесината, а днес държавните горски предприятия не са в добро финансово състояние и целият сектор е изключително чувствителен“. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов при откриването на заседанието на Националния съвет по горите, което се проведе днес в Министерството на земеделието и храните.

Министърът подчерта, че ако в предходни години основният дебат е бил насочен към ограничаване на потреблението на дървесина, днес секторът е изправен пред противоположно предизвикателство, а именно необходимостта от увеличаване на добива, за да се стабилизира икономическото състояние на предприятията. „Очевидно сме в момент, в който трябва да вземем непопулярни, но спешни решения, за да гарантираме устойчивото управление на сектора както в краткосрочен, така и в дългосрочен план“, посочи той.

Министър Христанов акцентира и върху допълнителните предизвикателства пред системата, сред които са новите случаи на Африканска чума по свинете и необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване на популацията на дивата свиня. Той отбеляза, че въпреки спецификата на служебното правителство, институциите трябва да действат решително. „Никой няма да ни чака, нито проблемите, свързани с опазването на горите, нито необходимостта от ефективни действия в системата“, заяви министърът. По думите му ключово значение за бъдещето на сектора има и активното участие на академичната общност. „Важно е научните среди да имат достойно място в обсъжданията и техните препоръки да бъдат чувани и прилагани, за да управляваме сектора многофункционално“, подчерта той.

В рамките на заседанието заместник-министърът на земеделието и храните Николай Василев представи визията на Министерството по отношение на основните приоритети за следващите месеци. Сред тях са засилване на борбата срещу корупцията, повишаване на прозрачността и по-активно участие на заинтересованите страни във формирането на политики. Той информира, че в Министерството се внедрява специализирана система за противодействие на корупцията, чиято основна цел е да повиши доверието на гражданите в администрацията и да увеличи броя на сигналите за незаконни и нерегламентирани дейности. „Сигналите са основен механизъм за разкриване на корупция.

Призовавам всички заинтересовани страни да не се притесняват да подават информация, тъй като всеки сигнал ще бъде разглеждан своевременно“, заяви Василев. Заместник-министърът съобщи още, че Министерството подготвя конкретни мерки за повишаване на прозрачността в горския сектор чрез разширяване на достъпа до информация, която до момента е била ограничена. Очаква се още през следващата седмица част от тези данни да станат публично достъпни.

По време на заседанието бяха обсъдени и състоянието на горите и горското стопанство, както и конкретни краткосрочни мерки за стабилизиране на сектора. Представени бяха данни, според които общият запас от дървесина в страната достига 718,4 млн. куб. м, а това е приблизително три пъти повече в сравнение с 1960 г., а площта на горите за периода 1960–2024 г. се е увеличила от 3,19 млн. ха на над 3,93 млн. ха. Средната възраст на горите също нараства – от 37 години през 1960 г. до около 60 години през 2020 г.

Обсъдено бе и фитосанитарното състояние на горите. Към момента увредените горски територии възлизат на над 862 хил. дка, което представлява около 2,2% от залесената площ в страната. Отчетено бе, че климатичните промени и засушаването оказват сериозно влияние върху здравословното състояние на горските екосистеми, като се наблюдава увеличаване на пораженията от вредители и болести, както в иглолистните, така и в широколистните гори.

Сред дискутираните теми бяха и причините за възникването на горски пожари, като бе подчертано, че около 95% от тях са вследствие на човешка дейност. В тази връзка са необходими спешни мерки за подобряване на противопожарната превенция, включително промени в нормативната уредба, осигуряване на финансиране за противопожарни дейности, закупуване на нова техника и прилагане на интегриран подход за управление на пожарите.

В заключение заместник-министър Василев предложи в рамките на мандата на служебното правителство да бъде проведено още едно заседание на Националния съвет по горите, вероятно в средата на май месец, на което да бъде направена оценка на предприетите мерки и постигнатите резултати. „Горите изискват от нас дългосрочна визия и последователни действия, за да ги запазим за бъдещите поколения“, подчерта той.


България
Оценка 5 от 5 гласа.
Оценка 5 от 5 гласа.
  • 1 Питар

    2 3 Отговор
    Христанов да намери някой нов Калушев и горският фон е оправен.
    Много обичат тези шарлатани да се обединяват с разни НПО-та

    18:56 10.03.2026

  • 2 Дедо Мраз

    4 0 Отговор
    Горите са един от главните активи на мафията за купен и контролиран вот.

    Коментиран от #4

    19:02 10.03.2026

  • 3 37т

    0 0 Отговор
    Министърът наясно ли е "кво" става по гори и горски стопанства.......ако не сложите денонощна охрана на мерителните будки и бариери с присъствието на БОП до горския нищо няма да промениш ....има вече богати с много милиони и играта ще продължи.......

    19:07 10.03.2026

  • 4 Гласоподавател

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дедо Мраз":

    Браво на министъра.

    19:07 10.03.2026

  • 5 Гори няма ,

    2 0 Отговор
    само тояги !

    19:08 10.03.2026

  • 6 Звездоброец

    1 0 Отговор
    Африканска чума по свинете и герберопепейска чума по овцете на бай Рибан , нали ?

    19:09 10.03.2026

  • 7 37т

    0 0 Отговор
    За цени и търгове да не говорим.......

    19:11 10.03.2026

