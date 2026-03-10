Новини
Мона показа песента, с която искаше да представи България на "Евровизия" - „Давам“ (ВИДЕО)

Мона показа песента, с която искаше да представи България на "Евровизия" - „Давам“ (ВИДЕО)

10 Март, 2026 14:59

Тя е третата част от нейната трилогия, обяснява певицата

Мона показа песента, с която искаше да представи България на "Евровизия" - „Давам“ (ВИДЕО) - 1
Кадър: YouTube
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След песните „Жива“ и „Сила“, Мона приключва музикална трилогия с „Давам“, която идва като естествен завършек на една лична и артистична трансформация – разказ за смелостта да повярваш, да се изправиш срещу страховете си и да продължиш напред, разказват от „Орфей мюзик“.

„Тази песен беше липсващото парче от пъзела, който трябваше да наредя, за да се чувствам по-уверена в себе си. И да си кажа смело, че няма невъзможни мечти. В периода 2024-2025 година минах през много емоции. Открих нов свят за себе си и разбрах с каква мисия съм дошла на земята. Не е случайно и мотото ми „Вярваме в добрината“. Мисля, че имаме нужда от нови очи, с които да гледаме живота”, казва Мона.

Тя е автор на музиката и текста, а аранжиментът е на Роберто Николов-Роби.

„Пускам „Давам“ точно след националната селекция за „Евровизия”, където наистина дадох най-доброто, на което бях способна за онзи момент. „Евровизия" все още остава мечта за мен и вярвам, че някой ден ще я сбъдна”, допълва Мона.

Видеото е режисирано от Виктория Караколева, оператор е Теодор Фичев. Стайлингът е на The Trackers, съвместно с Искрен Лозано, Мони Петров и Track Lab.

Сред визуалните акценти в клипа са 8-метровите плитки, изработвани в продължение на седмица от Анастасия Димитрова. Хореограф e Коста Каракашян, а в кадрите участват танцьорите Виктория Ризова, Елия Филипова, Биляна Цолова, Елеонора Митева и Жасмина Вълчева. Видеото включва и жестов превод – кауза, която Мона отстоява във всеки свой проект.

На 8 април тя ще отпразнува своя 22-ри рожден ден с концерт в Sofia Live Club, припомня БТА.


  • 1 Далавера "Импекс "

    6 10 Отговор
    Мило момиче...нямаше как да се пребориш срещу една от най-големите хранителни вериги в света,вързали световна легенда във футбола и момичето Дара,която беше "избрана " да представлява България на този джендърски конкурс

    Коментиран от #4

    15:04 10.03.2026

  • 2 глоги

    5 2 Отговор
    ...в кадрите участват танцьориКте Виктория Ризова, Елия Филипова, Биляна Цолова, Елеонора Митева и Жасмина Вълчева.

    Коментиран от #10

    15:10 10.03.2026

  • 3 Лорд Музика

    3 7 Отговор
    Ето това е песен а не онова нещо пародия на Дара . Но явно някой влияе на журито и избора . То и този конкурс стана кич и шоу .

    15:23 10.03.2026

  • 4 Далаверов,

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Далавера "Импекс "":

    а след като е ясно какъв е конкурсът, защо въпросната Мона изобщо иска да участва там? Кой свестен изпълнител изобщо би отишъл днес на въпросния сеир?!?

    Коментиран от #7

    15:25 10.03.2026

  • 5 Стас

    0 2 Отговор
    Ако Симона ми дава,ще й нароша косата!

    15:26 10.03.2026

  • 7 Далавера "Импекс "

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Далаверов,":

    Първото е "надежда" .2-рото е повече публичност,реклама,продажба, но ти като сам не си се сетил, по-добре не пиши безмислени реплики.

    Коментиран от #11

    15:31 10.03.2026

  • 8 Сатана

    3 5 Отговор
    В този конкурс не е важно вече каво пееш и как или дали песента е хубава и тава за нещо важно е да си със шантава визия ,пародия на музика и текст . Песента е хубава но едно нещо наречено певица бутано с връзки спечели. А на разни места чух ,че Мона е трябвало да спечели не този енот дара .

    15:34 10.03.2026

  • 9 Кольо Мамата

    3 4 Отговор
    По-добра е от оная Вулгаранга

    15:35 10.03.2026

  • 10 А те

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "глоги":

    кои са, че не тазбрах? Какво точно искаш да кажеш? Когато казваш "А",казваш цялата азбука,или си мълчиш. Л

    15:35 10.03.2026

  • 11 Далаверов,

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Далавера "Импекс "":

    писал съм го достатъчно ясно - никой уважаващ себе си изпълнител не би участвал в тази пародия на конкурс, но с царящия в най-горния ти етаж вакуум как да го схванеш;-)?

    15:36 10.03.2026

  • 12 глоги

    0 0 Отговор
    Танцьорките. ИЗВИНЯВАМ СЕ,ПРАВОПИСНАТА ГРЕШКА Е МОЯ!

    15:38 10.03.2026

  • 13 въпросче

    1 0 Отговор
    Пускам и Давам на кого? А?

    15:48 10.03.2026

  • 15 Отвратителни

    3 0 Отговор
    Напъни да се направи от фолклор нещо модерно! Това ако го слушаш десет минути ще ти се прииска да си порежеш вените! Некадърието иде от малоумието.

    16:16 10.03.2026