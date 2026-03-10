Мона показа песента, с която искаше да представи България на "Евровизия" - „Давам“ (ВИДЕО)

След песните „Жива“ и „Сила“, Мона приключва музикална трилогия с „Давам“, която идва като естествен завършек на една лична и артистична трансформация – разказ за смелостта да повярваш, да се изправиш срещу страховете си и да продължиш напред, разказват от „Орфей мюзик“.

„Тази песен беше липсващото парче от пъзела, който трябваше да наредя, за да се чувствам по-уверена в себе си. И да си кажа смело, че няма невъзможни мечти. В периода 2024-2025 година минах през много емоции. Открих нов свят за себе си и разбрах с каква мисия съм дошла на земята. Не е случайно и мотото ми „Вярваме в добрината“. Мисля, че имаме нужда от нови очи, с които да гледаме живота”, казва Мона.

Тя е автор на музиката и текста, а аранжиментът е на Роберто Николов-Роби.

„Пускам „Давам“ точно след националната селекция за „Евровизия”, където наистина дадох най-доброто, на което бях способна за онзи момент. „Евровизия" все още остава мечта за мен и вярвам, че някой ден ще я сбъдна”, допълва Мона.

Видеото е режисирано от Виктория Караколева, оператор е Теодор Фичев. Стайлингът е на The Trackers, съвместно с Искрен Лозано, Мони Петров и Track Lab.

Сред визуалните акценти в клипа са 8-метровите плитки, изработвани в продължение на седмица от Анастасия Димитрова. Хореограф e Коста Каракашян, а в кадрите участват танцьорите Виктория Ризова, Елия Филипова, Биляна Цолова, Елеонора Митева и Жасмина Вълчева. Видеото включва и жестов превод – кауза, която Мона отстоява във всеки свой проект.

На 8 април тя ще отпразнува своя 22-ри рожден ден с концерт в Sofia Live Club, припомня БТА.