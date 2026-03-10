Ново проучване: Защо Gen Z са ужасени да шофират?

Шофирането е ежедневна дейност за милиони хора по света, но ново проучване показва, че за значителна част от представителите на поколението Z то се превръща в източник на силно напрежение и страх.

Анкета на застрахователната компания Tempcover, цитирана от британски медии, показва, че много млади шофьори изпитват сериозни притеснения при изпълнение на основни автомобилни маневри. В изследването са участвали 2000 души, които са били попитани кои задачи зад волана намират за най-трудни и стресиращи.

От какво се страхуват младите шофьори?

Най-голямото притеснение за младите водачи се оказва смяната на спукана гума. След нея се нареждат подаването на ток на автомобил с изтощен акумулатор и успоредното паркиране, което също предизвиква сериозен стрес. Данните показват, че почти половината от анкетираните – около 45 процента – биха предпочели да паркират по-далеч от крайната си дестинация и да вървят пеша около десет минути, вместо да се опитат да направят успоредно паркиране.

Сред другите задачи, които предизвикват тревожност у част от поколението Z, са потеглянето по наклон, вливането в магистрала, напомпването на автомобилни гуми, проверката на нивото на моторното масло, както и използването на автоматична автомивка – дейност, която според проучването плаши около 12 процента от младите шофьори.

Подобни страхове често се обсъждат и в социалните мрежи. В платформата TikTok множество млади потребители споделят видеа, в които описват тревожността си при шофиране, особено когато трябва да управляват автомобил на непознато място или да се справят със сложни ситуации на пътя. Някои потребители признават, че изпадат в паника, когато трябва да се включат в магистрала или да паркират в оживени градски зони.

Според експертите от Tempcover подобна несигурност има и по-широки последствия. Над една десета от анкетираните признават, че са пропуснали възможност за желана работа, защото са се притеснявали да пътуват с автомобил до мястото на интервюто. Около 10 процента пък са отказали повишение, тъй като новата позиция е изисквала по-често шофиране.

„Изследването разкрива своеобразна скрита криза на пътя. Част от младите шофьори притежават необходимата правоспособност, но реалните условия на движение ги карат да се чувстват претоварени и несигурни“, коментира Джейк Ламбърт, експерт от Tempcover. По думите му, когато хора започват да пропускат професионални възможности заради страх от шофиране, проблемът вече надхвърля рамките на обикновеното притеснение зад волана.

Как да преодолеем страха от шофиране?

Според британската организация Anxiety Care UK страхът от шофиране е една от сравнително разпространените форми на тревожност. Докато при някои хора той се проявява като леко напрежение, при други може да доведе до силна тревожност или дори до панически атаки, които ги принуждават изцяло да се откажат от управлението на автомобил.

Експертите отбелязват, че подобни страхове често се развиват чрез т.нар. „условно научена реакция“ – човек започва да асоциира определени ситуации с опасност, дори когато реалният риск е минимален. Най-често препоръчваният подход за преодоляване на подобна тревожност е постепенното привикване към ситуацията.

Специалистите съветват процесът да започне с малки стъпки – например просто седене в автомобила със запален двигател, след което кратко придвижване по спокойна улица. Постепенно може да се премине към по-дълги маршрути, първоначално с придружител, а по-късно и самостоятелно. Целта е всяка следваща стъпка да бъде малко по-предизвикателна от предишната, така че увереността на водача постепенно да се увеличава.

Според психолозите натрупването на реален опит остава най-ефективният начин за изграждане на увереност зад волана, тъй като избягването на шофирането само задълбочава тревожността и прави страха по-труден за преодоляване в бъдеще.