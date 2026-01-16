Хулио Иглесиас с първи коментар на обвиненията на икономките му в сексуален тормоз

Испанският певец Хулио Иглесиас коментира за първи път обвиненията на две жени, които твърдят, че ги е тормозил сексуално, съобщи El Pais, позовавайки се на изявление на изпълнителя.
„С дълбоко съжаление отговарям на обвиненията, отправени от две бивши служителки в моя дом. Отхвърлям обвиненията в насилие, принуда или неуважение към която и да е жена. Тези твърдения са абсолютно неверни“, каза 82-годишният Иглесиас.
Двете жени, които са работили като домакини в имението на Иглесиас, обвиниха в четвъртък звездата в тормоз и сексуално посегателство. Едната твърди, че певецът я е принудил към секс, удрял я е, обиждал я е и я е биел. Другата се оплака от неподходящо докосване, обиди, унижение и атмосфера на постоянен тормоз.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хипотетично
18:56 16.01.2026
3 Вале-каро
Коментиран от #5
19:26 16.01.2026
4 "Въй!"
19:27 16.01.2026
5 На правих си труда
До коментар #3 от "Вале-каро":През 2021 било
19:33 16.01.2026
6 Латино любовник
Коментиран от #7
19:35 16.01.2026
7 Според обвиненията
До коментар #6 от "Латино любовник":При едната е имало проникване . А на Другата е пипал вимето=млекоценралата и я целувал
19:49 16.01.2026
8 СМЕХОРИИ
Да не си помислим, че тя не се му е натискала. Ей, не остана неопетнен човек, ей
19:52 16.01.2026
9 Една хитра жена
20:00 16.01.2026