Хулио Иглесиас с първи коментар на обвиненията на икономките му в сексуален тормоз

16 Януари, 2026 18:46 915 9

  • хулио иглесиас-
  • обвинения-
  • сексуален тормоз-
  • коментар

"Тези твърдения са абсолютно неверни“, каза 82-годишният Иглесиас

Хулио Иглесиас с първи коментар на обвиненията на икономките му в сексуален тормоз - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Испанският певец Хулио Иглесиас коментира за първи път обвиненията на две жени, които твърдят, че ги е тормозил сексуално, съобщи El Pais, позовавайки се на изявление на изпълнителя.

„С дълбоко съжаление отговарям на обвиненията, отправени от две бивши служителки в моя дом. Отхвърлям обвиненията в насилие, принуда или неуважение към която и да е жена. Тези твърдения са абсолютно неверни“, каза 82-годишният Иглесиас.

Двете жени, които са работили като домакини в имението на Иглесиас, обвиниха в четвъртък звездата в тормоз и сексуално посегателство. Едната твърди, че певецът я е принудил към секс, удрял я е, обиждал я е и я е биел. Другата се оплака от неподходящо докосване, обиди, унижение и атмосфера на постоянен тормоз.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хипотетично

    9 1 Отговор
    Икономка и секретарка са официални древни професионални длъжности. Защо се оплакват за някогашни събития?

    18:56 16.01.2026

  • 3 Вале-каро

    6 0 Отговор
    Уточнете бе хора,за кои години става въпрос.Ако е на тази възраст,бравос.И аз бих искал да върша такива магарии ако стигна тази възраст.

    Коментиран от #5

    19:26 16.01.2026

  • 4 "Въй!"

    3 0 Отговор
    Оценяват богатство то му на 300-400 млн. долара . Топъл като хляб!

    19:27 16.01.2026

  • 5 На правих си труда

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вале-каро":

    През 2021 било

    19:33 16.01.2026

  • 6 Латино любовник

    1 0 Отговор
    И двете заедно ли ги е тормозел или поотделно? Ох, как ги е пляскал латино любовника, а те са квичали от кеф!

    Коментиран от #7

    19:35 16.01.2026

  • 7 Според обвиненията

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Латино любовник":

    При едната е имало проникване . А на Другата е пипал вимето=млекоценралата и я целувал

    19:49 16.01.2026

  • 8 СМЕХОРИИ

    4 0 Отговор
    ВСЯКА иска да спечели някое евро...
    Да не си помислим, че тя не се му е натискала. Ей, не остана неопетнен човек, ей

    19:52 16.01.2026

  • 9 Една хитра жена

    0 0 Отговор
    Ще опита да забременее от подобен чичко паричко, после пара бол.

    20:00 16.01.2026