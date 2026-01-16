Хулио Иглесиас с първи коментар на обвиненията на икономките му в сексуален тормоз

Испанският певец Хулио Иглесиас коментира за първи път обвиненията на две жени, които твърдят, че ги е тормозил сексуално, съобщи El Pais, позовавайки се на изявление на изпълнителя.

„С дълбоко съжаление отговарям на обвиненията, отправени от две бивши служителки в моя дом. Отхвърлям обвиненията в насилие, принуда или неуважение към която и да е жена. Тези твърдения са абсолютно неверни“, каза 82-годишният Иглесиас.

Двете жени, които са работили като домакини в имението на Иглесиас, обвиниха в четвъртък звездата в тормоз и сексуално посегателство. Едната твърди, че певецът я е принудил към секс, удрял я е, обиждал я е и я е биел. Другата се оплака от неподходящо докосване, обиди, унижение и атмосфера на постоянен тормоз.