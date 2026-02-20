Жерар Депардийо отново ще се защитава в съда по обвинения за сексуален тормоз

Жерар Депардийо ще се изправи пред Апелативния съд в Париж в периода 16–20 ноември, след като обжалва присъдата си по дело за сексуално посегателство. Така един от най-разпознаваемите актьори на френското кино отново влиза в съдебна зала – този път с надеждата за преразглеждане на първоинстанционното решение.

На 13 май 2025 г. парижки съд призна 76-годишния тогава Депардийо за виновен по обвинения за сексуално посегателство срещу две жени – декораторката Амели и асистент-режисьорката Сара – по време на снимките на филма „Les Volets verts“ през 2021 г. Съдът постанови 18 месеца условна присъда, вписване в регистъра на сексуалните престъпници и двугодишна забрана за упражняване на избирателни права.

В мотивите си магистратите подчертаха, че показанията на двете жени са последователни и убедителни, докато версиите на актьора са били променяни в хода на разследването. Съдията отправи и критики към защитата му заради твърдия тон към пострадалите по време на процеса.

Предстоящото заседание на Апелативния съд ще разгледа делото изцяло наново – с повторен анализ на доказателствата и възможност за нов разпит на свидетели. Френското законодателство допуска както потвърждаване, така и изменение на присъдата, включително налагане на по-тежко наказание при определени обстоятелства.

Това далеч не са първите обвинения в сексуално посегателство срещу актьора. Жерар Депардийо е обект и на отделно разследване по обвинение в изнасилване, подадено от актрисата Шарлот Арну. Делото, което се води от 2018 г., премина през няколко процесуални етапа, включително временно прекратяване и възобновяване на разследването, като към момента продължава съдебната процедура.

През последните години общественият и професионалният статус на френската кинозвезда претърпя сериозни промени. Някои културни институции във Франция преосмислиха сътрудничеството си с него, а телевизионни канали временно спряха излъчването на негови филми. В същото време част от колегите му публично изразиха подкрепа, призовавайки за спазване на презумпцията за невиновност до окончателно съдебно решение.

Предстоящият апелативен процес се очаква да бъде внимателно наблюдаван както от френската общественост, така и от международните медии.