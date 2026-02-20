Новини
Любопитно »
Жерар Депардийо отново ще се защитава в съда по обвинения за сексуален тормоз

Жерар Депардийо отново ще се защитава в съда по обвинения за сексуален тормоз

20 Февруари, 2026 14:29 668 13

  • жерар депардийо-
  • съд-
  • дело-
  • сексуално посегателство-
  • сексуален тормоз

Делото ще се състои от 16 до 20 ноември

Жерар Депардийо отново ще се защитава в съда по обвинения за сексуален тормоз - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Жерар Депардийо ще се изправи пред Апелативния съд в Париж в периода 16–20 ноември, след като обжалва присъдата си по дело за сексуално посегателство. Така един от най-разпознаваемите актьори на френското кино отново влиза в съдебна зала – този път с надеждата за преразглеждане на първоинстанционното решение.

На 13 май 2025 г. парижки съд призна 76-годишния тогава Депардийо за виновен по обвинения за сексуално посегателство срещу две жени – декораторката Амели и асистент-режисьорката Сара – по време на снимките на филма „Les Volets verts“ през 2021 г. Съдът постанови 18 месеца условна присъда, вписване в регистъра на сексуалните престъпници и двугодишна забрана за упражняване на избирателни права.

В мотивите си магистратите подчертаха, че показанията на двете жени са последователни и убедителни, докато версиите на актьора са били променяни в хода на разследването. Съдията отправи и критики към защитата му заради твърдия тон към пострадалите по време на процеса.

Предстоящото заседание на Апелативния съд ще разгледа делото изцяло наново – с повторен анализ на доказателствата и възможност за нов разпит на свидетели. Френското законодателство допуска както потвърждаване, така и изменение на присъдата, включително налагане на по-тежко наказание при определени обстоятелства.

Това далеч не са първите обвинения в сексуално посегателство срещу актьора. Жерар Депардийо е обект и на отделно разследване по обвинение в изнасилване, подадено от актрисата Шарлот Арну. Делото, което се води от 2018 г., премина през няколко процесуални етапа, включително временно прекратяване и възобновяване на разследването, като към момента продължава съдебната процедура.

През последните години общественият и професионалният статус на френската кинозвезда претърпя сериозни промени. Някои културни институции във Франция преосмислиха сътрудничеството си с него, а телевизионни канали временно спряха излъчването на негови филми. В същото време част от колегите му публично изразиха подкрепа, призовавайки за спазване на презумпцията за невиновност до окончателно съдебно решение.

Предстоящият апелативен процес се очаква да бъде внимателно наблюдаван както от френската общественост, така и от международните медии.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 долни библиотекарки

    8 1 Отговор
    Преди 50 години ги е лющят ,и те сега са се сетили за изкарат някой лев !!

    14:34 20.02.2026

  • 2 Агенция ЕЖК

    5 0 Отговор
    Шведска тройка ли са правили или какво?

    14:35 20.02.2026

  • 3 Българин

    6 1 Отговор
    ЗаЕдинМинет.тон проблеми!

    14:36 20.02.2026

  • 4 Абе ,

    4 1 Отговор
    ген ! Като юноша е бил момче от улицата и използван за хомо услуги .

    14:42 20.02.2026

  • 5 Еееей...

    3 0 Отговор
    тоя депръдльо голем мъж,големо нещо.

    14:48 20.02.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ВЕЧЕ НА СРЕЩА СЪС ЗЛАТОТЪРСАЧКА
    ТРЯБВА ДА ХОДИШ САМО С АДВОКАТ И
    ВСИЧКО ДА СЕ ЗАПИСВА НА КАМЕРА :)

    Коментиран от #8

    14:51 20.02.2026

  • 7 Питане

    2 5 Отговор
    Путлер не го ли направи герой на Руската федерация заради тамошното му заселване ?
    И от "хубавия" живот в Русия що емигрира /върна/ във Франция ?

    14:56 20.02.2026

  • 8 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    За вас с чейнетата, пам перс ите и дебелите портфейлите, а на нас с "железата" не ни пука.!

    14:59 20.02.2026

  • 9 Кой орган е оторизиран

    4 0 Отговор
    да съди съда за съдебен тормоз? Персонално !

    15:00 20.02.2026

  • 10 Номера

    4 0 Отговор
    Аман от тормозени ку..вета

    15:05 20.02.2026

  • 11 Давност как е по френски?

    5 0 Отговор
    То скоро може и посмъртно да вземат да съдят хората. Дядо ти ако е палувал - плащай !

    15:07 20.02.2026

  • 12 Кой какъв е

    2 0 Отговор
    Беше симпатичен като млад, сега се е превърнал в една разплута самодоволна амеба, но не колкото нашия прасчо.

    15:29 20.02.2026

  • 13 Стара чанта

    0 0 Отговор
    Скапано пиянде - посмешище !

    16:21 20.02.2026