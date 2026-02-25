Новини
Хулио Иглесиас призова испанският вицепремиер да спре с коментарите си за "сексуалния тормоз" на певеца

25 Февруари, 2026 11:45 604 3

  • хулио иглесиас-
  • сексуален тормоз-
  • вицепремиер-
  • йоланда диас

Певецът иска обезщетение за нанесени морални вреди

Хулио Иглесиас призова испанският вицепремиер да спре с коментарите си за "сексуалния тормоз" на певеца - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певецът Хулио Иглесиас поиска испанският вицепремиер Йоланда Диас да оттегли коментарите си относно публикуваните твърдения на две негови бивши служителки, които го обвиниха в сексуален тормоз, пише El Mundo.

Изданието отбелязва, че певецът иска обезщетение за нанесени морални вреди. Адвокатът на Иглесиас е подал петиция до съд в Мадрид, в която са изложени исканията на певеца. Ако те не бъдат изпълнени, защитата на Иглесиас е готова да започне наказателно производство.

На 13 януари Диас, в социалните мрежи и в интервю за испански телевизионен канал, твърди, че бившите служителки на Иглесиас са били „като роби“.

Преди това Иглесиас за първи път отговори на обвиненията на двете жени, които твърдяха, че са били сексуално тормозени от него.

Те работили като домакини в имението на Иглесиас и обвиниха изпълнителя в тормоз и сексуално посегателство. Една от жертвите твърди, че певецът я е принудил да прави секс, удрял я е, обиждал я е и я е биел. Другата се оплака от неподходящо докосване, обиди, унижение и атмосфера на постоянен тормоз.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Изклесиас призова вицепремиера

    5 1 Отговор
    да спре с коментарите си за "сексуалния тормоз"
    че може да го уважи

    11:49 25.02.2026

  • 2 бушприт

    0 1 Отговор
    ...Хулио Иглесиас поиска испанската вицепремиерка Йоланда Диас да оттегли коментарите си ...

    12:38 25.02.2026

  • 3 Ужасни

    0 0 Отговор
    Унижения всеки ден, но те продължавали да ходят там 10 години!!!!! Хайде, повярвайте им!

    12:45 25.02.2026