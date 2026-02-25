Хулио Иглесиас призова испанският вицепремиер да спре с коментарите си за "сексуалния тормоз" на певеца

Певецът Хулио Иглесиас поиска испанският вицепремиер Йоланда Диас да оттегли коментарите си относно публикуваните твърдения на две негови бивши служителки, които го обвиниха в сексуален тормоз, пише El Mundo.

Изданието отбелязва, че певецът иска обезщетение за нанесени морални вреди. Адвокатът на Иглесиас е подал петиция до съд в Мадрид, в която са изложени исканията на певеца. Ако те не бъдат изпълнени, защитата на Иглесиас е готова да започне наказателно производство.

На 13 януари Диас, в социалните мрежи и в интервю за испански телевизионен канал, твърди, че бившите служителки на Иглесиас са били „като роби“.

Преди това Иглесиас за първи път отговори на обвиненията на двете жени, които твърдяха, че са били сексуално тормозени от него.

Те работили като домакини в имението на Иглесиас и обвиниха изпълнителя в тормоз и сексуално посегателство. Една от жертвите твърди, че певецът я е принудил да прави секс, удрял я е, обиждал я е и я е биел. Другата се оплака от неподходящо докосване, обиди, унижение и атмосфера на постоянен тормоз.