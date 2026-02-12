Блейк Лайвли и Джъстин Балдони не стигнаха до споразумение преди началото на делото

Актьорите Блейк Лайвли и Джъстин Балдони не постигнаха извънсъдебно споразумение по спора около филма „Никога повече“ след продължила шест часа закрита среща в сряда.

Двамата се явиха лично във федералния съд в Долен Манхатън за конференция по спогодба пред съдията от федералния магистратски съд Сара Л. Кейв. По време на процедурата страните бяха настанени в отделни помещения заедно със своите юридически екипи, както е стандартно при медиации. Въпреки преговорите, до договореност не се стигна.

При напускането на сградата адвокатът на Балдони, Брайън Фрийдман, заяви, че споразумение не е постигнато. По думите му възможността за извънсъдебно уреждане остава отворена, но към момента делото изглежда насочено към съдебен процес, насрочен за 18 май.

Опитът за споразумение е поредният етап от публичния конфликт между двамата актьори. През декември 2024 г., след проблемно промоционално турне за филма, Блейк Лайвли отправи обвинения срещу Джъстин Балдони в сексуален тормоз и създаване на небезопасна работна среда. Тя твърди също, че той е наел кризисна PR компания, която да организира клеветническа кампания срещу нея с елементи на мизогиния.

Балдони отхвърля категорично обвиненията. В отговор той заведе насрещен иск за 400 милиона долара срещу Лайвли с твърдения за клевета и изнудване, който впоследствие бе отхвърлен от съда. Паралелно с това той подаде иск за клевета срещу „Ню Йорк Таймс“, медията, която първа съобщи за жалбата на актрисата. И този иск беше отхвърлен през юни 2025 г. В рамките на делото бе въвлечена и кризисната комуникационна компания на Балдони, която поддържа тезата, че е действала по стандартен начин в защита на свой клиент.

Процесът се разраства с множество съдебни документи и стотици страници материали. Съдия Люис Лиман по-рано определи спора като „вражда между PR фирми“. Блейк Лайвли заявява, че е претърпяла емоционален стрес, унижение и уронване на престижа си, както и негативни последици за кариерата си в резултат на предполагаемата кампания срещу нея.

Делото засегна и редица известни личности. Миналия месец съдът разсекрети електронни писма и текстови съобщения, които показват, че Лайвли и съпругът ѝ Райън Рейнолдс са търсили подкрепа от свои популярни приятели, сред които Тейлър Суифт, Джени Слейт, Мат Деймън, Бен Афлек и главният редактор на Vogue и артистичен директор на Condé Nast Ана Уинтур.

Според публикуваната кореспонденция, в навечерието на премиерата през август 2024 г. Блейк Лайвли е потърсила съдействие от Тейлър Суифт във връзка с творчески спор около ключова сцена от филма. В съобщения от април 2023 г. актрисата моли певицата да изрази подкрепа пред Балдони за нейната редакция на сценария, като подчертае положителната си оценка за конкретната сцена. В отговор Суифт заявява готовност да направи всичко за приятелката си.

Съдебният процес остава насрочен за май, освен ако страните не постигнат споразумение преди това.