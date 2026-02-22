Гаджето на Ерик Дейн публикува първи коментар след смъртта му

Джанел Шъртклиф, партньорката на покойния актьор Ерик Дейн, му отдаде почит с поредица публикации в социалните мрежи след внезапната му кончина. Режисьорката и фотограф, която беше до звездата от „Анатомията на Грей“ по време на битката му с амиотрофична латерална склероза (ALS), сподели лични моменти от съвместния им живот в сторита в Instagram.

Поредицата започва със снимка на усмихнатия Дейн, който гледа към нея през тъмни очила, докато двамата седят под палма. Следва кадър, на който актьорът я целува по главата, докато позират заедно на стъпала пред сграда. На фотографията правят впечатление еднаквите мокасини Gucci, които двамата носят.

Останалите споделени кадри показват актьора в добро настроение, усмихнат и заобиколен от близки. В последния публикуван клип Ерик Дейн позира пред обектива, докато дъщерята на Шъртклиф се опитва да го насочва по време на снимките. „Искам да погледнеш натам, към мама“, казва момичето, а Дейн с готовност изпълнява указанието. Когато Шъртклиф привлича вниманието му, той се обръща към нея с въпрос: „Снимаш ли видео?“ – „Сладко е“, отвръща тя, след което двамата се засмиват.

Информация за връзката между Ерик Дейн и Джанел Шъртклиф се появи публично през юни миналата година, малко след като актьорът обяви, че е диагностициран с ALS – прогресиращо невродегенеративно заболяване, засягащо двигателните неврони. По данни на Entertainment Tonight двамата са имали периодична връзка в продължение на над три години и са поддържали дълбока емоционална близост. „Ерик помоли Джанел да бъде до него в този момент, а тя искаше да бъде опора за него“, посочи източник пред изданието.

Fotos inéditas de Eric Dane compartilhadas por sua namorada Janell no Instagram. O sorriso! 💔 pic.twitter.com/hRSFMPACua — Portal Grey's BR (@portalgabr) February 21, 2026

Двойката направи официалния си дебют на червен килим на премиерата на „Countdown“ в Лос Анджелис, с което публично потвърди отношенията си. Въпреки че се смяташе, че актьорът е продължил напред след раздялата със съпругата си Ребека Гейхарт, с която сключи брак през 2004 г., двамата останаха законно женени до смъртта му.

Ерик Дейн почина на 53-годишна възраст, малко след като оповести диагнозата си публично. В официално изявление семейството му съобщи, че в последните си дни той е бил заобиколен от „скъпи приятели, своята всеотдайна съпруга Ребека Гейхарт и двете си прекрасни дъщери – Били и Джорджия, които бяха центърът на неговия свят“.

Eric Dane’s wife Rebecca Gayheart calls his ALS diagnosis ‘heartbreaking’: ‘My girls are really suffering’ https://t.co/J0PulNXZFD pic.twitter.com/iOggr2b0CA — New York Post (@nypost) September 27, 2025