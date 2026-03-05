Звезден екип от предишни победители ще работи с Дара за изпълнението ѝ на "Евровизия"

Поп звездата DARA, която тази година ще представя България в "Евровизия" след няколкогодишно отсъствие, вече подготвя цялостното си изпълнение с хореография за песенния конкурс

В социалните мрежи тя разкри, че ще работи с истински звезден екип, отговорен за емблематични изпълнения на най-голямата сцена в Европа - прочутите режисьори и визионери Фредрик Ридман и Саша Жан-Батист, които ще отговарят за сценичната концепция и визията на песента "Bangaranga".



"Подготвена съм с всички костюми, имаме екип, който е готов с различни концепции. Подготвени сме с всичко. Очаквам да разбера възможно най-скоро кога точно ще снимам, но скоро заминавам за Стокхолм, защото там е същият режисьор, с когото ще работим. А сега всичко все още ще се променя. Танците, сцената, костюмите", коментира по-рано DARA.

Шведският режисьор и сценичен дизайнер Фредрик Бени Райман е работил по редица мащабни музикални продукции. Сред най-големите му успехи е режисурата на победното изпълнение на Nemo на конкурса в Малмьо през 2024 г., което впечатли зрителите с модерна визия, силна драматургия и прецизна сценична хореография.

От своя страна Саша Жан-Батист е сред най-търсените творчески директори в историята на конкурса. Тя стои зад емблематичното сценично представяне на Елени Фурейра с песента "Fuego" на Евровизия 2018 г. в Лисабон - изпълнение, което и до днес се смята за едно от най-запомнящите се в съвременната история на Евровизия, пише Wiwibloggs.

DARA ще изпълни своята "Bangaranga" в първата половина на втория полуфинал на 14 май.

Музиката и текстът на "Bangaranga“ са дело на Анн Джудит Уик (Anne Judith Wik), Кристиан Торсеа (Cristian Tarcea – Monoir), Дарина Йотова (DARA) и Димитрис Контопулос (Dimitris Kontopoulos).



"Думата bangaranga е на ямайски и означава "революция". Това е вътрешна революция, откритие на по-висшата сила в себе си", обясни самата DARA.