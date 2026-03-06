Новини
Букмейкърите сринаха песента на Дара за "Евровизия" на 15-о място

6 Март, 2026 11:16 1 645 31

Засега първа при букмейкърите е Финландия с песента на финландски език – „Liekinheitin“ („Огнемет“), изпълнена от Линда Лампениус и Пете Парконен

Букмейкърите сринаха песента на Дара за "Евровизия" на 15-о място - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Букмейкърите, които винаги са най-справедливия показател за бъдещо класиране на „Евровизия“, сринаха България и песента „Бангаранга“ чак на 15-о място. Състоянието на класацията е динамично и търпи промени, пише flagman.bg.

Медиите в България дни наред пишат, че българската песен е едва ли не фаворит за спечелване на „Евровизия“. Те базират прогнозите си на стрийминг платформи и гледания в ютюб. Това обаче никога не е било мерило за крайното класиране. Най-слушаната песен от миналогодишния фестивал, например, е „Еспресо макиато“ на естонеца Томи Кеш. Всички български музикални медии я въртят и до момента. Но на „Евровизия“ тя не победи. Класира се трета.

От години единственият индикатор кой как ще се представи са ставките в пунктовете за залози и по интернет. Обяснението е просто: в този хазарт пари харчат основно фенове на фестивала, които после и гласуват с есемеси. Те имат най-добър усет на кого да заложат, защото вече са решили за кого ще пратят SMS.

След избора на Дара букмейкърите издигнаха България на 7 място, защото тя им напомняше на германската зеезда със световна известност от 80-е години на миналия Сандра. „Бангаранга“ веднага я срина на 15-о.

Тази година картината е ясна: засега първа при букмейкърите е Финландия с песента на финландски език – „Liekinheitin“ („Огнемет“), изпълнена от Линда Лампениус и Пете Парконен. Шансовете ѝ възлизат на около 22 %, значително повече от всички останали. Това говори, че ако сред малкото други страни, които все още не са избрали своя песен, не се появи нещо по-интересно, тя и ще победи.

Второто място букмейкърите отреждат на Дания с песента на датски език „Før vi går hjem“ („Преди да си тръгнем“), изпълнена от Сьорен Торпегаард Лунд. Следват Австралия, Гърция и Израел.

Гледането на клипове и слушането на песни в стрийм платформи отразяват социални реакции на най-различни хора, които в мнозинството си въобще не се вълнуват от „Евровизия“ и никога не гласуват там. Това не са реални точки в състезанието. Случвало се е в миналото вирусни парчета да се провалят на фестивала. Феновете на даден изпълнител може да са много, но е грешка да се интерпретира тяхната активност като прогноза за финалното класиране.

Освен всичко това, „Евровизия“ е и политически конкурс, който всяка година се влияе от световните идеологически тенденции. Нищо, че в правилника му пише, че политиката в него е забранена. От идването на администрацията на Доналд Тръмп на власт във Вашингтон най-новият писък на фестивала е да се пее на матерен език. Това липсваше в последните близо 30 години, когато либерал-глобалистите го бяха превърнали в изцяло англо-саксонски.

През 2025 г., за първи път от 1998 г. насам, неанглоезичните песни сумарно бяха повече от тези на английски. Това е и първата година от дълъг период, когато страните от голямата петорка (Франция, Италия, Германия, Испания и Великобритания – вай-.големите донори на фестивала) изпратиха песни на своите си официални езици.

Засега букмейкърите безапелационно залагат на финландците Линда Лампениус и Пете Парконен с поп-рока им „Огнемет“, изпят изцяло на финландски език.

Тази година тенденцията продължава, но тя вече е видна и при букмейкърите. Лидерството за песен на финландски език, с подгласник парче на датски, е малка музикална анти либерал-глобалистка революция насред Европейския съюз, където тази идеология все още е на власт.

Разбира се, това не значи, че залозите се правят на инат. Публиката намира много смисъл изпълнителят да пее на своя роден език: песента звучи много по-искрено и много по-различно от обичайната англоезична синтетика. Като добавка – „Евровизия“ е и гей фестивал, което също оказва влияние върху крайното класиране и върху геополитическия нюанс. Тук не трябва да се пропуска факта, че лидерите на някои големи анти либерал-глобалистки и анти брюкселски партии в държавите от Европейския съюз са също гейове. Алис Вайдел, съпредседателката на „Алтернатива за Германия“ живее със своята съпруга Сара Босард и двете отглеждат свое дете.

Тези важни актуални особености за „Евровизия“ са известни на всеки страстен фен на фестивала. БНТ можеше да ги обсъди и вземе предвид, преди да възложи скъпоструващото „удоволствие“ международен екип да пише синтетичната „Бангаранга“ на английски за Дара. Парче, съобразено с българските традиции, написано от българин, изпято на български, или поне наполовина на роден език, би било много по-радушно прието и удачно на „Евровизия“ през 2026 г.

Още повече, че самото изненадващо завръщане на България на музикалната проява бе плод на геополитическо събитие. Страната ни, заедно с Молдова и Румъния, бе практически изнудена да участва, за да попълни пробойните, появили се от масовите бойкоти заради Израел. Източници от БНТ разкриха пред „Флагман“, че генералният директор Емил Кошлуков е въвел цензура в медията върху всяко споменаване на този бойкот. Но именно той би трябвало да е червената лампичка за тв босовете, че „Евровизия“ е и актуална политика. Което да ги подтикне да разучат новите геополитическите повеи на фестивала, преди да похарчат пари за международен екип от композитори. Който да похаби цял месец, за да изплюе три странни в липсата на мелодичност песни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чудно

    34 1 Отговор
    ми е докога ще се харчат пари на данъкоплатците, за такива глупости. Отдавна, този конкурс е загубил бласък и слава и се е превърнал повече в политческа сцена, отколкото свързан с музиката. Като оставим настрана разбира се лансирането на ..различно ориентираните.

    Коментиран от #10

    11:20 06.03.2026

  • 2 Ицо Кауфланда от Кюрдистан

    8 2 Отговор
    Ай Дара да земе първата места майна.

    11:20 06.03.2026

  • 3 Пич

    14 6 Отговор
    Песента е хубава, но самата Дара има купища недостатъци!!! Първо излиза без мустаци, второ излиза без пенис колан, трето, не упищява медиите че е прероден мъж, и четвърто - не се заканва на висок тон на евроджурналиските да ги скъса от ваване и да ги излиже!!!

    Коментиран от #18

    11:21 06.03.2026

  • 4 Дон

    31 1 Отговор
    Нормално, то това не е песен, а животински звуци.

    Коментиран от #17, #24

    11:21 06.03.2026

  • 5 то текста не е наред

    6 0 Отговор
    а за припева не знам . тя много го харесва . освен харизма певицата трябва да излъчва закачливост и чар . да поработи върху рекламата . интереса се засилва от показването навсякъде на аудиторията . а и костюма . никоя по модерна поп певица не е носила подобен . редно е да има връзка с песента . европейците не са американци или бразилци , южно корейци . но за по привлекателен костюм сценичен може малко да се попрекопира . тейлър е с близка физика . на кейти по и отиват костюми от анимета космос . да .

    11:23 06.03.2026

  • 6 меломан

    2 17 Отговор
    Така или иначе ,две песни ще се превърнат в световни хитове .Едната е на нашето момиче , а другата песен е на Кипър

    11:23 06.03.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    23 0 Отговор
    Ма някой е мислел, че тая брутална простотия има шанс да мине дори първи кръг ли?!

    А бдителни българи - знаещи, откриха, че Бангаранга няма нищо общо с всички простотии, които Дара изтърси като я питаха.

    Бангаранга всъщност е сленг в ямайския английски и означавало нещо вехт, нещо ненужно.

    А задълбавайки в етимологията са стигнали и до произхода, който вероятно идва от предците на ямайците и води към екваториална Африка където "Банга" е общо название за дрога, която се пуши. А "Ранга" означава безразборен секс.

    Та моля ви не ми пробутвайте тоя гнусен конкурс с тая гнусарка!

    11:25 06.03.2026

  • 8 Геополитик

    14 1 Отговор
    Тази година победител ще е исраел с песента "Камъните падат"

    11:26 06.03.2026

  • 9 Ззз

    16 1 Отговор
    Само 15 място? Този бълвоч трябва масово да се бойкотира с палец надолу в ютуб от всички българи, както поляците направиха преди години със собствения си представител Рафал, който обвиняваха, че също бил избран чрез корупция.

    11:30 06.03.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чудно":

    Дори да махнем на страна политическата част, по стара традиция ние изцяло изкилифирчихме всичко и го превърнахме в препиране на 2 милиона държавна пара и лъскане бездарниците на Армутлиева!

    Конкурса щеше да е поне относително честен и приемлив ако в него се участваше с готова песен - както е в нормалните държави, където всеки има право да заяви участие с авторска неизлъчвана до момента песен. Така вместо 3 глупави и почти еднакви песни имаш представителство на десетки песни и жанрове

    При нас избрахме певец щото трябваше да е от "лейбъла" на Армутлиевата, И после платихме да му пишат песен, която в крайна сметка не струва и по никакъв начин не показва връзка с България!

    Та дори да забравим политическата част на евровизия - ние и това го превърнахме в яка далавера

    11:32 06.03.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 1 Отговор
    Пълен та шак сме.Както и Евровизия междуврочем

    11:33 06.03.2026

  • 12 младежа

    13 0 Отговор
    Ако даде интервю и каже ,че е обратна , задъжително ще я издигнат в класацията .

    11:36 06.03.2026

  • 13 хихи

    7 0 Отговор
    и не е никаква блондинка

    11:37 06.03.2026

  • 14 Ззз

    18 0 Отговор
    600 млн. дефицит, а мекерето Кошлуков не само че харчи държавни пари за участия в безсмислени еврейско-джендърски конкурси, но и пробутва предварително избран изпълнител.

    11:40 06.03.2026

  • 15 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    14 2 Отговор
    добре е 15 място за тази долна чалгийка

    11:41 06.03.2026

  • 16 ами,

    20 2 Отговор
    Тази тумба-лумбата на Дара и мазни чалга ритми и 15 място и е много.Неудобно ми е да я гледам с тази визия на плашило из нивята камо ли да и слушам тумбата-лумбата.

    11:42 06.03.2026

  • 17 И аз се чудя

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дон":

    на какъв африкански диалект е това банга ранга?

    11:43 06.03.2026

  • 18 ОтМен

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Прав си.Пратихме истинска, секси жена.Толкова е консервативно и изостанало .....

    11:47 06.03.2026

  • 19 Цъцъ

    9 0 Отговор
    Не знам, но слушайки 90% от песните в тоя "конкурс" имам чувството, че много ги напъва и им се ходи по голяма нужда в тоалетната🙄 Включително и "фаворитната" финландска песен😉

    11:50 06.03.2026

  • 20 тази я

    9 1 Отговор
    слушат само майка и , и баща и да не им се разсърди

    11:51 06.03.2026

  • 21 гджндц

    7 0 Отговор
    Някой чичко ли го побутва това момиче че така се изстреля?

    11:52 06.03.2026

  • 22 Айнцу

    3 0 Отговор
    По добре стойчков да бяха избрали

    11:56 06.03.2026

  • 23 мда

    7 0 Отговор
    конкурс за иди0ти

    11:58 06.03.2026

  • 24 Д-р Аааах

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дон":

    Песента е страхотна, даже е лечебна за страдащите от констипация. Слушането на тази песен моментално действа, като слабително средство, за това е лечебна. Даже може да бъде направен и такъв аромат със същото име, ще мирише на това, което предизвиква песента - л..на,

    12:03 06.03.2026

  • 25 Да попитам:

    5 1 Отговор
    Някой очаквал ли е нещо по-различно и по-добро от тази кифла??? Всичко около нея са пари,хвърлени на вятъра!!!

    12:07 06.03.2026

  • 26 098765

    3 0 Отговор
    Ма какви финладци и датчани ще са първи бе? Веднага да се даде победата за 100 години напред на укрите! А те ако решат да дадат половината на справедливите израелци... Да. Така трябва да бъде...
    А нашата певица ще бъде извън 10-та или 7-8 ма. Излишен конкурс и всичко покрай него. Омръзна ми от мъже дето се правят на жени и обратното!

    Коментиран от #29

    12:08 06.03.2026

  • 27 Аууу

    4 0 Отговор
    Що така подценихте про сти тут ката Дара ?

    12:14 06.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "098765":

    вече не, дори песента им да е хубава

    12:22 06.03.2026

  • 30 песента е досадна за слушане

    0 0 Отговор
    добре че никой не е длъжен да я изслуша до края

    12:29 06.03.2026

  • 31 бибитков

    0 0 Отговор
    Няма ли други държави от близкия изток да се включат в Евровизия?

    12:30 06.03.2026