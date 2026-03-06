Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Нина Добрев дала идеята на Дара за Bangaranga (ВИДЕО)

6 Март, 2026 19:31 688 11

В свое интервю отпреди години българската актриса използва думата

Нина Добрев дала идеята на Дара за Bangaranga (ВИДЕО) - 1
Снимка: БНТ
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Българската представителка в Холивуд Нина Добрев вдъхновила Дара за песента Bangaranga, с която певицата ще се изяви на „Евровизия“ във Виена през май. Това призна самата певица в социалните мрежи – „Нина ни даде идеята“, обяснява Дара.

А идеята идва от гостуване на Нина Добрев във вечерно токшоу отпреди години. Тогава тя участва в The Late Late Show („Късното късно шоу“) с водещ Джеймс Кордън. В едно от предаванията Кордън разпитва Нина за живота в България. В хода на разговора водещият иска от актрисата да го научи на някои фрази и думи на български. По този начин успява да се обърка и няколко пъти да каже думата „бангаранг“, мислейки, че говори нещо на български. А Нина през смях го имитира и я повтаря, дори танцува.

Дара пояснява, че думата Bangaranga идва от карибски диалекти на английския и има значение на бунт, революция. Автори на музиката и текста на енергичното парче са самата Дара, Ане Юдит Вик, Кристиан Терсеа и гръцкият композитор Димитрис Контопулос.

През последните дни Дара вече замина за Стокхолм, където започва трескава подготовка със звезден екип, който ще сътвори сценичното ѝ представяне за голямата сцена във Виена, след което тя ще участва в различни програми из Европа, за да популяризира хита си.

Нейната песен доби широка популярност и бързо стана едно от най-гледаните парчета от кандидатите за слава на тазгодишната „Евровизия“. Това обаче далеч не означава автоматично, че Дара ще се нареди сред топ 3. Много хитове от "Евровизия" се радват на по-голяма популярност от самите победители, но остават далеч от победата. В Инстаграм видео от парчето вече има близо 7 милиона гледания - много повече от конкурентите ѝ.

Дара ще представи песента си на втория полуфинал на 14 май.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боко праните гащи

    4 0 Отговор
    Тутууууу

    19:34 06.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Жалко

    4 1 Отговор
    Пълно фиаско!

    19:36 06.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Образован човек

    1 3 Отговор
    Идват избори. Гласувайте за истината на България ДПС ново начало!

    Коментиран от #6, #7

    19:40 06.03.2026

  • 6 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Образован човек":

    аз ще гласувам за Андреа Банда Банда за президент...

    19:43 06.03.2026

  • 7 Просто човек

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Образован човек":

    Искаш да кажеш НЕ гласувайте за ДПС Ново начало! 👎

    Коментиран от #9

    19:45 06.03.2026

  • 8 Гост

    2 0 Отговор
    Почнаха глупавите оправдания.
    Гледал съм интервюто с Нина и тя не казва Бангаранга. Казва нещо, което звучи подобно, но не е това.
    Дори да беше, ние не сме африканци, че да възпяваме африканската култура и език. Ние сме българи. Представете ни на Евровизия с песен, която звучи на български.

    20:00 06.03.2026

  • 9 Мъж

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Просто човек":

    Аз и цялото ми семейство ще гласуваме за министър председател Делян Пеевски. Искаме да видиме наглите нпота и Сорос овиснали на бесилото пред Александар Невски , амин!

    20:09 06.03.2026

  • 10 Гост

    0 0 Отговор
    На интервюто Джеймс Кордън я кара да преведе на български фразата:
    "I dont see nothing wrong with a little BUMP AND GRIND".
    Изразът "bump and grind" в музиката означава вид мръснишки танц с груби еротични движения, а в разговорна ситуация си е просто жаргон за груб кекс.
    Нина не знае точната дума на български за това и спонтанно избърборва нещо, което звучи като бангаранг.

    20:09 06.03.2026

  • 11 Мъж

    0 0 Отговор
    Андреа банда ще чисте тоалетните на Илиенци 🤭🥳

    20:10 06.03.2026