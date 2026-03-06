Нина Добрев дала идеята на Дара за Bangaranga (ВИДЕО)

Българската представителка в Холивуд Нина Добрев вдъхновила Дара за песента Bangaranga, с която певицата ще се изяви на „Евровизия“ във Виена през май. Това призна самата певица в социалните мрежи – „Нина ни даде идеята“, обяснява Дара.

А идеята идва от гостуване на Нина Добрев във вечерно токшоу отпреди години. Тогава тя участва в The Late Late Show („Късното късно шоу“) с водещ Джеймс Кордън. В едно от предаванията Кордън разпитва Нина за живота в България. В хода на разговора водещият иска от актрисата да го научи на някои фрази и думи на български. По този начин успява да се обърка и няколко пъти да каже думата „бангаранг“, мислейки, че говори нещо на български. А Нина през смях го имитира и я повтаря, дори танцува.

Дара пояснява, че думата Bangaranga идва от карибски диалекти на английския и има значение на бунт, революция. Автори на музиката и текста на енергичното парче са самата Дара, Ане Юдит Вик, Кристиан Терсеа и гръцкият композитор Димитрис Контопулос.

През последните дни Дара вече замина за Стокхолм, където започва трескава подготовка със звезден екип, който ще сътвори сценичното ѝ представяне за голямата сцена във Виена, след което тя ще участва в различни програми из Европа, за да популяризира хита си.

Нейната песен доби широка популярност и бързо стана едно от най-гледаните парчета от кандидатите за слава на тазгодишната „Евровизия“. Това обаче далеч не означава автоматично, че Дара ще се нареди сред топ 3. Много хитове от "Евровизия" се радват на по-голяма популярност от самите победители, но остават далеч от победата. В Инстаграм видео от парчето вече има близо 7 милиона гледания - много повече от конкурентите ѝ.

Дара ще представи песента си на втория полуфинал на 14 май.