Официално изявление от Дара във връзка с „Евровизия“

Вижте цялото изявление на младата певица:
"Това, което се случва през последните дни, почти ме счупи. Вместо да се радвам и да изживея мига на тази победа, която да ме зареди със сили да продължа към истинското състезание, аз имах няколко безсънни нощи. Омразата в социалните мрежи не просто ме засегна – тя ме разтърси и разтревожи. Днес в телевизионно интервю споделих съвсем честно, че не знам дали си струва всичко това, ако цената е психиката ми.
Ще го кажа съвсем просто - психическото здраве има значение. Моето. Твоето. На всички ни.
Няма сцена, няма титла, няма очакване, което да струва повече от вътрешния ти мир.
Над 10 години работя върху себе си. Върху устойчивостта си. Падала съм. Съмнявала съм се. Вътрешният ми критик понякога е бил най-шумният глас в стаята. Имало е моменти, в които съм стояла на кръстопът и съм се чудила накъде да поема. Но никога не съм се отказвала от мечтите си. И все пак - никой не заслужава подобен публичен линч, защото си върши работата и следва пътя си. Никой.
Затова взех решение – ще участвам.
Заради хилядите съобщения, които получих днес. Вашата любов и подкрепа ми напомни коя съм и защо започнах. Благодаря ви, от сърце! Няма да се оставим на крадците на мечти! Казвам ние – защото отиването ми в Евровизия не е само за мен. Ако успея да се представя достойно – тогава ние всички, България, ще свети на картата. Нашата музика, нашите артисти, всички ние ще имаме още по-силен глас.
Затова оттук нататък преставам да следя целия хейт, фокусирам се върху работата и върху любовта, която ми давате. Ще работя със сърце, с дисциплина и с благодарност към всеки, който стои до мен.
Обичам ви.
Благодаря ви.
Прегръщам ви. "
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
07:20 03.02.2026
2 Опааа
07:22 03.02.2026
3 Боруна Лом
07:23 03.02.2026
4 Лопата Орешник
07:26 03.02.2026
5 Георги
07:26 03.02.2026
6 Наблюдател
07:27 03.02.2026
7 Дам
Коментиран от #11
07:30 03.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Цъцъ
07:34 03.02.2026
10 хахаха
Хубавото е, че от години участието на Гейвизия е падение, а не повод за гордост и се гледа само от извратеняци.
07:34 03.02.2026
11 Емигрант
До коментар #7 от "Дам":И там е същото, не се заблуждавайте. Опорочиха всичко тези лгбт-сатанисти.
07:35 03.02.2026
12 Ромката Дарина
07:36 03.02.2026
13 Шопа
07:44 03.02.2026
14 тц тц
П.П. Дарино, ако искаш да се представиш достойно /по критериите на конкурса/ пусни си брада, не можеш да пееш, но пък за там глас не ти е нужен.
07:47 03.02.2026
15 капитанпянис
П.П. Дарино, ако искаш да се представиш достойно /по критериите на конкурса/ пусни си брада, не можеш да пееш, но пък за там глас не ти е нужен.
07:50 03.02.2026
16 Последния Софиянец
07:53 03.02.2026
17 Пич
07:55 03.02.2026
18 Успех
07:55 03.02.2026
20 Баба Кина
07:57 03.02.2026
21 хахаха
08:03 03.02.2026
22 И трите
08:04 03.02.2026
23 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:12 03.02.2026
24 Правилно, за тази сцена трябва такава пе
08:23 03.02.2026
25 Мръсно
Горе главата ,Дара! Хич да не ти пука! Животът е пред теб и всичко хубаво предстои! 👍👍👍👍♥️♥️♥️♥️♥️♥️
08:31 03.02.2026
26 РЕАЛИСТ
08:32 03.02.2026
28 Участвай
Участвай , направи всичко възможно песента ти да е хубава и да я изпееш.
Тогава ще получиш правдива оценка от зрителите. Дори и да не се класираш , ако си искрена и добра на сцената, ще бъдеш оценена. Ако преиграваш и се мислиш за много велика ,ще има още повече хейт. Имаш пред себе си път и избор, решавай.
08:40 03.02.2026
29 Тити
08:42 03.02.2026