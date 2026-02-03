Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Официално изявление от Дара във връзка с „Евровизия"

Официално изявление от Дара във връзка с „Евровизия“

3 Февруари, 2026

"Няма сцена, няма титла, няма очакване, което да струва повече от вътрешния ти мир.", написа младата певица в социалните мрежи

Официално изявление от Дара във връзка с „Евровизия“ - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вижте цялото изявление на младата певица:

"Това, което се случва през последните дни, почти ме счупи. Вместо да се радвам и да изживея мига на тази победа, която да ме зареди със сили да продължа към истинското състезание, аз имах няколко безсънни нощи. Омразата в социалните мрежи не просто ме засегна – тя ме разтърси и разтревожи. Днес в телевизионно интервю споделих съвсем честно, че не знам дали си струва всичко това, ако цената е психиката ми.

Ще го кажа съвсем просто - психическото здраве има значение. Моето. Твоето. На всички ни.
Няма сцена, няма титла, няма очакване, което да струва повече от вътрешния ти мир.

Над 10 години работя върху себе си. Върху устойчивостта си. Падала съм. Съмнявала съм се. Вътрешният ми критик понякога е бил най-шумният глас в стаята. Имало е моменти, в които съм стояла на кръстопът и съм се чудила накъде да поема. Но никога не съм се отказвала от мечтите си. И все пак - никой не заслужава подобен публичен линч, защото си върши работата и следва пътя си. Никой.

Затова взех решение – ще участвам.

Заради хилядите съобщения, които получих днес. Вашата любов и подкрепа ми напомни коя съм и защо започнах. Благодаря ви, от сърце! Няма да се оставим на крадците на мечти! Казвам ние – защото отиването ми в Евровизия не е само за мен. Ако успея да се представя достойно – тогава ние всички, България, ще свети на картата. Нашата музика, нашите артисти, всички ние ще имаме още по-силен глас.

Затова оттук нататък преставам да следя целия хейт, фокусирам се върху работата и върху любовта, която ми давате. Ще работя със сърце, с дисциплина и с благодарност към всеки, който стои до мен.

Обичам ви.
Благодаря ви.
Прегръщам ви. "



Оценка 2.3 от 28 гласа.
  • 1 Сила

    34 4 Отговор
    НЕ СЪМ СПАЛ ЦЯЛА НОЩ !!! НЕ МОЖАХ ДА МИГНА !!!

    07:20 03.02.2026

  • 2 Опааа

    23 8 Отговор
    Я па тая!

    07:22 03.02.2026

  • 3 Боруна Лом

    28 12 Отговор
    ДАРА,И ТАЗ БЕЗДАРА, КАТО ОНАЗИ БЕЗДАРА!НЯКОЙ МНОГО ЯКО Я БУТА! А СТОИЧКОВ НЯМА ЛИ ДА ПЕЕ?

    07:23 03.02.2026

  • 4 Лопата Орешник

    29 12 Отговор
    Ще участваш ами! Вътрешния мир наистина е най важен! Ще се поболееш ако вече си платила толкова рушвети и направила толкова духови инструменти, а накрая вземеш и да не участваш!!! Така и така вече е платено, я участвай , пък това че цяла държава те сочи с пръст и знае какво стана не е толкова важно за вътрешния мир, колкото да не изгори рушвета!

    07:26 03.02.2026

  • 5 Георги

    27 7 Отговор
    в момента в който каза, че ще го мисли беше ясно, че няма да се откаже.

    07:26 03.02.2026

  • 6 Наблюдател

    23 6 Отговор
    Този кофти завиждащо-комплексарски ген, който по време на избори ходи за гъби или си продава гласа на мафията за 2 кюфтета и 1 бира, иначе е "много компетентен по всички въпроси".

    07:27 03.02.2026

  • 7 Дам

    17 12 Отговор
    Ясно е, ще отиде... Но, по-важното в случая е, как ще се върне. Тук може и да се случват нещата по задкулисния начин. Видяхме как беше гласуването, разбрахме схемата. Но едва ли там това ще проработи, очаквам да се види истината. И рекламното лице на Kayфлaнд да разбере, колко наистина струва като артист и изпълнител....

    Коментиран от #11

    07:30 03.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цъцъ

    18 6 Отговор
    Леле, какъв "героизъм", поснах една сълза😪😉

    07:34 03.02.2026

  • 10 хахаха

    18 8 Отговор
    След толкова подкупи и фалшификации остава и да се откаже:)
    Хубавото е, че от години участието на Гейвизия е падение, а не повод за гордост и се гледа само от извратеняци.

    07:34 03.02.2026

  • 11 Емигрант

    23 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дам":

    И там е същото, не се заблуждавайте. Опорочиха всичко тези лгбт-сатанисти.

    07:35 03.02.2026

  • 12 Ромката Дарина

    12 8 Отговор
    То си беше ясно - циганска история да се направи на интересна. Явно и с измама я пробутаха за първа.

    07:36 03.02.2026

  • 13 Шопа

    14 4 Отговор
    Бездарие , кич , Кауфланд , не пеене , а дране = Дара

    07:44 03.02.2026

  • 14 тц тц

    9 2 Отговор
    Ти да видиш, за България го правила...бих и повярвал ако десетките хиляди евро, които даде за рушвети ги беше дарила за някое болно дете, да не говорим, че 99% от българите изпитваме срам, че България ще участва на гейпорното, наречено Евровизия!
    П.П. Дарино, ако искаш да се представиш достойно /по критериите на конкурса/ пусни си брада, не можеш да пееш, но пък за там глас не ти е нужен.

    07:47 03.02.2026

  • 15 капитанпянис

    6 3 Отговор
    повярвал ако десетките хиляди евро, които даде за рушвети ги беше дарила за някое болно дете, да не говорим, че 99% от българите изпитваме срам, че България ще участва на гейпорното, наречено Евровизия!
    П.П. Дарино, ако искаш да се представиш достойно /по критериите на конкурса/ пусни си брада, не можеш да пееш, но пък за там глас не ти е нужен.

    07:50 03.02.2026

  • 16 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Дарина е ромка наркоманка от Максуда женена за турчин ислямист който търгува с канабис в Румъния.

    07:53 03.02.2026

  • 17 Пич

    10 3 Отговор
    Мама е решила , и Дара реши - ще участва !!! А ние ще се посмеем на поредното музикално недоразумение , което с връзки и протекции , но без никакви качества ще иде да вряска в Европата!!! Нищо че лъсна пълната порнография на БНТ !!!

    07:55 03.02.2026

  • 18 Успех

    3 8 Отговор
    Дара, смело напред!

    07:55 03.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Баба Кина

    7 3 Отговор
    Дърт козел, млада върба лющеше... Прекали се с рекламата на розовата поничка.

    07:57 03.02.2026

  • 21 хахаха

    9 1 Отговор
    Вчера цял ден обикаляше по медиите за ни каже, че ще се откаже, днес пък ново 20:) И за какво е цялата шумотевица, за Евровизия, поне да беше за цената на лютеницата в Кауфланд:)

    08:03 03.02.2026

  • 22 И трите

    5 0 Отговор
    И трите участнички от топ 3 стават за Евровизия. За гласови данни, втората и третата пееха много по-добре, но България няма да я направят първа, която и да отиде, това е политически конкурс.

    08:04 03.02.2026

  • 23 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 2 Отговор
    БезДара да освободи мястото за някой можещ и талантлив...

    08:12 03.02.2026

  • 24 Правилно, за тази сцена трябва такава пе

    4 1 Отговор
    Ами и външно и вътрешно дара е точно тая, която да иде на този изродски конкурс. А като са дадени толкова много пари за нея, тя даже не си дадени зор да пее последната вечер, сега няма как да се откаже и тя го знае много добре. Това писане и лигавене е за парлама.

    08:23 03.02.2026

  • 25 Мръсно

    1 2 Отговор
    племенце сме си.И това дете не се посветихме даа залеем с помия
    Горе главата ,Дара! Хич да не ти пука! Животът е пред теб и всичко хубаво предстои! 👍👍👍👍♥️♥️♥️♥️♥️♥️

    08:31 03.02.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор
    Да прави, каквото ще. За първи път няма да гласувам за България. Беше подигравка с нас зрителите, да избират задкулисно нечие протеже.

    08:32 03.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Участвай

    0 0 Отговор
    Скъпа Дара, ако си мислила до сега ,че си много харесвана, явно си живяла в заблуда. И затова сега хейта е шамар за теб.
    Участвай , направи всичко възможно песента ти да е хубава и да я изпееш.
    Тогава ще получиш правдива оценка от зрителите. Дори и да не се класираш , ако си искрена и добра на сцената, ще бъдеш оценена. Ако преиграваш и се мислиш за много велика ,ще има още повече хейт. Имаш пред себе си път и избор, решавай.

    08:40 03.02.2026

  • 29 Тити

    0 0 Отговор
    Аз пък си мислех че ще прави профил е Only fans

    08:42 03.02.2026