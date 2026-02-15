100 Кила обясни защо е отказал да участва в "Евровизия"

"Да, отказах" така Явор Янакиев, известен като 100 Кила обясни, че не е имал намерение да участва в надпреварата за "Евровизия", пише plovdiv24.bg. Той е получил предложение, но категорично е отказал, обясни той по време на участието си в COOLt.
"Защото смятам, че моята публика не е за "Евровизия". Моята популярност не е от хора, които гледат "Евровизия". Отделно тя е опорочена. Кога сме били доволни от избора на "Евровизия"' като хора?", заяви той без заобикалки.
Водещата Петя Дикова отбеляза външния му вид:
"Много си отслабнал! Какъв 100 Кила? Трябва да ти казваме 85!"
"Това е заради еврото", отвърна рапърът през смях и обясни, че напоследък има мисия:
"Искам да обясня на хората от всички възрасти как да използват интернет безопасно, заради съвременните опасности и дискриминации в мрежите".
15 Февруари, 2026 07:14 1 076 9
1 Боруна Лом
07:16 15.02.2026
2 Той ромлянин
07:21 15.02.2026
3 Пенчо
07:42 15.02.2026
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:45 15.02.2026
5 Браво
07:47 15.02.2026
6 112
07:48 15.02.2026
7 Мдааа
Навсякъде където са тея наркомани се въртят и дилъри. Те тска тръгват децата по пътя на зависимостите.
07:53 15.02.2026
8 Еша бе 100 кила
Коментиран от #9
08:04 15.02.2026
9 бате
До коментар #8 от "Еша бе 100 кила":пиши замунда точка рип и се радвай на новите банани
08:25 15.02.2026