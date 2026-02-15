Новини
100 Кила обясни защо е отказал да участва в "Евровизия"

15 Февруари, 2026 07:14 1 076 9

  • 100 кила-
  • явор янакиев-
  • евровизия-
  • петя дикова-
  • coolt

"Моята популярност не е от хора, които гледат "Евровизия"", обясни Явор Янакиев

100 Кила обясни защо е отказал да участва в "Евровизия" - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Да, отказах" така Явор Янакиев, известен като 100 Кила обясни, че не е имал намерение да участва в надпреварата за "Евровизия", пише plovdiv24.bg. Той е получил предложение, но категорично е отказал, обясни той по време на участието си в COOLt.

"Защото смятам, че моята публика не е за "Евровизия". Моята популярност не е от хора, които гледат "Евровизия". Отделно тя е опорочена. Кога сме били доволни от избора на "Евровизия"' като хора?", заяви той без заобикалки.

Водещата Петя Дикова отбеляза външния му вид:

"Много си отслабнал! Какъв 100 Кила? Трябва да ти казваме 85!"

"Това е заради еврото", отвърна рапърът през смях и обясни, че напоследък има мисия:

"Искам да обясня на хората от всички възрасти как да използват интернет безопасно, заради съвременните опасности и дискриминации в мрежите".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    5 9 Отговор
    ТОЗИ РИМЛЯНИН, ОЩЕ ЛИ Е ЖИВ? ДА ПРАВИ ДУЕТ СЪС СОФКА И ФИКИ!

    07:16 15.02.2026

  • 2 Той ромлянин

    9 3 Отговор
    ама не е гьот вepен

    07:21 15.02.2026

  • 3 Пенчо

    2 7 Отговор
    С диковата на един акъл са! гофрети!

    07:42 15.02.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 6 Отговор
    Ами за "Евровизия" трябва поне малко да може да пее, а пък той е само рецитатор...

    07:45 15.02.2026

  • 5 Браво

    11 3 Отговор
    Честен и принципен....може да е ром,но е 100 пъти по-българин от разни продажни псевдо демократични сектанти.... Браво!

    07:47 15.02.2026

  • 6 112

    1 2 Отговор
    Е тоя пък на какъв се взема ? Дикова много свали летвата .За да слуша и гледа такива ,като този цветнокож и тяхната чалга ,човек трябва да е голям мазохист .

    07:48 15.02.2026

  • 7 Мдааа

    3 1 Отговор
    На тоя на едно участие му правят специално място оградено с високи плътни завеси зад сцената, слагат частна охрана-овчари за да не влиза никой друг и тоя боклук по едно време идва и ни пита: Ей, хора нали не носите наркотици, за да не ги помислят, че са мои, ако проверяват.
    Навсякъде където са тея наркомани се въртят и дилъри. Те тска тръгват децата по пътя на зависимостите.

    07:53 15.02.2026

  • 8 Еша бе 100 кила

    1 0 Отговор
    Необразован римлянин ще учи хората безопасно да сърфирате в интернет. По-добре да ни каже някоя безопасна далавера с "бакър" по който тече 20 000 волта ток.

    Коментиран от #9

    08:04 15.02.2026

  • 9 бате

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Еша бе 100 кила":

    пиши замунда точка рип и се радвай на новите банани

    08:25 15.02.2026