Туристите в Рим вече ще плащат такса от 2 евро, за да видят фонтана "Треви" отблизо (СНИМКИ)

Римските власти въведоха от понеделник нова входна такса за достъп в непосредствена близост до прочутия фонтан Треви, с цел да ограничат пренаселеността около една от най-посещаваните туристически атракции в италианската столица, съобщават италиански и международни медии, сред които и агенция АНСА.

Таксата е в размер на 2 евро и се прилага в определени часови пояси – от 11:30 до 22:00 ч. в делнични дни и от 9:00 до 22:00 ч. през уикендите. Мярката не ограничава свободния достъп до площад „Треви“, който остава безплатен за разходка, но се отнася единствено за зоната в непосредствена близост до самия фонтан, където туристите традиционно се струпват за снимки и за хвърляне на монети.

От заплащането са освободени жителите на Рим, хората с увреждания, децата под шестгодишна възраст и лицензираните екскурзоводи. За прилагането на новия режим са назначени 18 служители, които ще контролират потока от посетители и ще съдействат за организацията на достъпа.

Според общината мярката има двоен ефект – от една страна да намали натиска върху историческия обект, а от друга да осигури допълнителни приходи за поддръжка и опазване на културното наследство. Очаква се новата такса да донесе милиони евро годишно в бюджета на града, които ще бъдат насочени към консервация, почистване и управление на туристическите зони.

Фонтанът Треви, датиращ от XVIII век и проектиран от Никола Салви и Джузепе Панини, е сред най-емблематичните символи на Рим и привлича милиони посетители годишно. Само от хвърлените във водата монети общината събира над 1 милион евро годишно, които традиционно се даряват за благотворителни каузи.

Решението за въвеждане на такса е част от по-широката стратегия на римските власти за управление на масовия туризъм. Подобни мерки вече бяха приложени и на други места в Италия и Европа – включително ограничения за броя посетители, резервационни системи и временни входни такси – с цел да се намали натоварването върху историческите центрове и да се запази качеството на туристическото преживяване.

Срещу заплащането на таксата посетителите ще имат възможност да се доближат до фонтана, да направят снимки отблизо и да спазят традицията да хвърлят монета във водата – жест, който според легендата гарантира завръщане в Рим.