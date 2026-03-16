Шон Пен не присъства на церемонията по награждаването на "Оскарите"

Холивудската звезда Шон Пен, който спечели третия си Оскар, не присъства на церемонията по награждаването, пише Washington Post.

Пен спечели наградата за най-добър поддържащ актьор за ролята си на полковник Локджоу във филма „Битка след битка“.

Водещият на церемонията Кийрън Кълкин заяви, че Пен "не е могъл или не желае" да присъства, така че той ще приеме наградата от името на актьора.

На 23 февруари беше съобщено, че Шон Пен е спечелил наградата за най-добър поддържащ актьор на Британската академия за филмови и телевизионни изкуства (BAFTA).