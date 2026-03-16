Жизел Бюндхен показа брачната си халка от новия си съпруг Хоаким Валенте (СНИМКА)

Жизел Бюндхен показа венчалната си халка от новия си съпруг Хоаким Валенте, правейки рядка поява на червения килим в Маями, Флорида, пише tialoto.bg.

45-годишната бразилска модна звезда, чийто бивш съпруг, Том Брейди, наскоро предизвика слухове за нов романс, беше почетен гост на представянето на колекцията Fructis Diamond Sleek на бранда Garnier.

Бюндхен, която е посланик на козметичната марка, демонстрира забележителен слънчев загар, докато позираше в блестяща сребърна рокля с кристали и съответстващи обувки на токчета.

Тоалетът на супермодела, който имаше тънки презрамки и елегантна многопластова пола, показваше всеки сантиметър от тренираната ѝ фигура. Златисторусата коса на Бюндхен пък беше прибрана на елегантна висока опашка, която падаше по изваяния ѝ гръб.

Жизел сведе аксесоарите си до минимум, позволявайки на новата си брачна халка от жълто злато да заеме централно място, докато позираше за снимките.

Бюндхен и инструктора по джиу-джицу Валенте тайно се ожениха в началото на декември 2025 г., на частна церемония в резиденцията им в Сърфсайд, Флорида.

Източник каза тогава пред сайта Page Six, че Валенте е „развълнуван, че най-накрая са се оженили, след като вече имат дете заедно“.

Запознати лица твърдят пред TMZ, че близки членове на семейството са били поканени на сватбата.

Пътищата на двамата за първи път се пресякоха през декември 2021 г., когато Жизел и децата ѝ започнаха да тренират в академията на Валенте, който също е от бразилски произход.

Романсът им беше потвърден по-късно през 2024 г. като самата Бюндхен засегна накратко темата по време на интервю за The New York Times.

„Това е първият път, когато имам връзка с някого, който първоначално ми е бил само приятел. Много е различно. Много е честно и много прозрачно“, каза тя тогава, акцентирайки върху това, че отношенията им няколко години са били само приятелски.

Припомняме, че Жизел и звездата на НФЛ - Том Брейди, бяха женени 12 години преди раздялата си през октомври 2022 г. – време, в което тя вече се е познавала от повече от година с Валенте, а това предизвика слухове за извънбрачна афера.

Впоследствие обаче нейни близки отрекоха категорично причината за развода ѝ с Том да е била в Хоаким, казвайки че бившите са имали много проблеми години преди да се стигне до развода.

Сватбата на Бюндхен с Валенте се състоя близо година след раждането на сина им, чието име те все още не са оповестили официално, но медиите спекулират, че момченцето се казва Ривър.