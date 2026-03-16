Киев стана обект на необичайна руска атака, съобщи кметът Кличко

Тази сутрин в центъра на Киев отекнаха поредица от експлозии, констатираха журналисти от Франс прес на място, а властите съобщиха за необичайна руска атака с дронове посред бял ден срещу украинската столица, предаде БТА.

"Отломки от дрон паднаха в самия център на града", без да вземат жертви, каза кметът Виталий Кличко и добави: "Вражеската атака срещу Киев продължава, останете в убежищата".

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха в Tелеграм за няколко вълни бойни дронове и поне една ракета.

Според канали в Телеграм, близки до украинската армия, противовъздушната отбрана е свалила две крилати ракети, които са атакували столицата.

Въздушната тревога бе обявена в Киев около 08:30 часа местно време (и българско време) и продължи близо час.

Тава е необичайна атака посред бял ден срещу Киев, който обикновено е атакуван по въздух от Русия през нощта, отбелязва АФП.