Киев стана обект на необичайна руска атака, съобщи кметът Кличко
  Тема: Украйна

Киев стана обект на необичайна руска атака, съобщи кметът Кличко

16 Март, 2026 11:11 2 289 27

Въздушната тревога бе обявена в Киев около 08:30 часа местно време и продължи близо час

Киев стана обект на необичайна руска атака, съобщи кметът Кличко - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази сутрин в центъра на Киев отекнаха поредица от експлозии, констатираха журналисти от Франс прес на място, а властите съобщиха за необичайна руска атака с дронове посред бял ден срещу украинската столица, предаде БТА.

"Отломки от дрон паднаха в самия център на града", без да вземат жертви, каза кметът Виталий Кличко и добави: "Вражеската атака срещу Киев продължава, останете в убежищата".

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха в Tелеграм за няколко вълни бойни дронове и поне една ракета.

Според канали в Телеграм, близки до украинската армия, противовъздушната отбрана е свалила две крилати ракети, които са атакували столицата.

Въздушната тревога бе обявена в Киев около 08:30 часа местно време (и българско време) и продължи близо час.

Тава е необичайна атака посред бял ден срещу Киев, който обикновено е атакуван по въздух от Русия през нощта, отбелязва АФП.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Империята отвръща на удара

    33 3 Отговор
    Снощи нали със сто дроно са нападнали Москва?

    11:19 16.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трътлю

    24 37 Отговор
    Маймунката десет години го мъчат да проговори на Мова и не може не става не се получава. Трудно се учи чужд диалект, не мо го набиеш в боксьорската кратуна. Зеленият шут поне я научи Мовата

    Коментиран от #20

    11:20 16.03.2026

  • 5 Сценарий

    31 33 Отговор
    Кличко сам казва, че било необичайно руско нападение през деня, но гостите от Европа Зеленски най-редовно ги натиква в бункера. Клоунският сценарий един и същ, може в бункера да им раздава куфарчета с зелено за идването.

    11:20 16.03.2026

  • 6 име

    25 28 Отговор
    Да свикват и през деня до седят по бомбоубежищата. Няма да се печат на слънце, я!

    11:23 16.03.2026

  • 7 Крива ракета

    25 24 Отговор
    Това е нещо като ПР атака, за да може по-добри Инстаграм видеа да станат. Кметя Кличко като бивш професионален боксьор, трябва да знае, че ако "врага" наистина го зарита по кухата кратуна, от Киев ще остане само кратер.

    11:26 16.03.2026

  • 8 си пън

    9 17 Отговор
    клечо,това е иранска проба на мерника

    11:26 16.03.2026

  • 9 И кое било необичайно

    19 25 Отговор
    Нямат ПВО думкат ги кога си искат

    Коментиран от #17

    11:27 16.03.2026

  • 10 Все хубави новини

    17 18 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    Новата пратка ПВО ракети от Германистан отива за дронове, като свърши пратката, руснаците почват с ракетите. Другата хубава новина е, че сградите с бандери успешно прихващат несвалените дронове!

    11:27 16.03.2026

  • 11 я напиши

    9 5 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    още нещо, ама още по умно ... питка сссиганска

    Коментиран от #13

    11:29 16.03.2026

  • 12 койдазнай

    12 23 Отговор
    Единствената задача на Путин е да унищожи Русия. За тази цел започна война срещу Украйна, която да доведе Русия до разпад. Това вече е ясно дори за геополитическите анализатори от Димово и околните села.

    11:29 16.03.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 8 Отговор

    До коментар #11 от "я напиши":

    аз съм роден в НРБ

    Коментиран от #19

    11:30 16.03.2026

  • 14 Механик

    16 12 Отговор
    Ама Киеф очаква да го бомбят само в определени часове ли? Това да не е антибиотик бе?
    Аз повече се интересувам от де се взеха тия ракети и дронове, като ракетите свършиха преди 3 години, а дроновете бяха Ирански????

    11:31 16.03.2026

  • 15 Всичко с времето си !ч

    17 11 Отговор
    През лятото Украйна ще има достатъчно балистични ракети (които рашистите не могат да свалят) с обсег до Москва и Санкт Петербург.
    Тогава ще бъде интересно.

    Коментиран от #16

    11:32 16.03.2026

  • 16 Механик

    10 11 Отговор

    До коментар #15 от "Всичко с времето си !ч":

    И аз ще имам колело. Тате каза "друг път".

    11:33 16.03.2026

  • 17 Там се работата, че не

    22 10 Отговор

    До коментар #9 от "И кое било необичайно":

    могат руските неможачи.

    Коментиран от #22, #23

    11:34 16.03.2026

  • 18 смотань бандерець..

    8 12 Отговор
    Бандерските бг-та и урсулците да стегат кюлотите,зеления мухал чака за гушата си..над сто млрда евратьци от тях,оти е обещал на дърт джендър урсул,да си върне поне един блок от запорожкая аец,ама смотаните-та тя цялата струва 60 млрда долара

    11:34 16.03.2026

  • 19 Атина Палада

    6 7 Отговор

    До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ТИ НЕ СИ раждан ти сиИЗСРАН от заднатаДУПКА БЕмиризливец

    11:37 16.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 то каква е разликата ден или нощ

    0 6 Отговор
    5 вълни по 3 дрона и 2 ракетки . като сметнем е около 80 000 долара . никой не е пострадал . така може още 5-6 години . щом не искат мир . убили 9100 за седмица . редовна армия . а укрите запалили краснодарск . там щети за 2 милиона .

    Коментиран от #27

    11:39 16.03.2026

  • 22 Какво не могат

    3 14 Отговор

    До коментар #17 от "Там се работата, че не":

    бе шушляк ?

    11:39 16.03.2026

  • 23 а бе..

    4 15 Отговор

    До коментар #17 от "Там се работата, че не":

    Недодялан бгбандерски чворь-четвърта година зеления шмъркач не може да си върне запорожката аец централа,за толкоз млрди кинти потънали в бандерската му гуша..поне да си беше върнал един блок от нея хи хи

    11:41 16.03.2026

  • 24 Орк на тротинетка 🧌🛴

    11 4 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    11:42 16.03.2026

  • 25 НЕМОЖАЧи.ру

    8 3 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    11:43 16.03.2026

  • 26 Димяща ушанка

    6 4 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    11:43 16.03.2026

  • 27 Трътлю

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "то каква е разликата ден или нощ":

    Краснодарск няма, има Краснодар. Хем лъжеш, хем си неграмотен. Ще ти спрат парите от Брюксел.

    11:50 16.03.2026

