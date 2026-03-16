Киев стана обект на необичайна руска атака, съобщи кметът Кличко

Тази сутрин в центъра на Киев отекнаха поредица от експлозии, констатираха журналисти от Франс прес на място, а властите съобщиха за необичайна руска атака с дронове посред бял ден срещу украинската столица, предаде БТА.
"Отломки от дрон паднаха в самия център на града", без да вземат жертви, каза кметът Виталий Кличко и добави: "Вражеската атака срещу Киев продължава, останете в убежищата".
Военновъздушните сили на Украйна съобщиха в Tелеграм за няколко вълни бойни дронове и поне една ракета.
Според канали в Телеграм, близки до украинската армия, противовъздушната отбрана е свалила две крилати ракети, които са атакували столицата.
Въздушната тревога бе обявена в Киев около 08:30 часа местно време (и българско време) и продължи близо час.
Тава е необичайна атака посред бял ден срещу Киев, който обикновено е атакуван по въздух от Русия през нощта, отбелязва АФП.
Империята отвръща на удара
11:19 16.03.2026
Трътлю
Коментиран от #20
11:20 16.03.2026
Сценарий
11:20 16.03.2026
име
11:23 16.03.2026
Крива ракета
си пън
11:26 16.03.2026
И кое било необичайно
Коментиран от #17
11:27 16.03.2026
Все хубави новини
До коментар #1 от "Роден в НРБ":Новата пратка ПВО ракети от Германистан отива за дронове, като свърши пратката, руснаците почват с ракетите. Другата хубава новина е, че сградите с бандери успешно прихващат несвалените дронове!
11:27 16.03.2026
я напиши
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":още нещо, ама още по умно ... питка сссиганска
Коментиран от #13
11:29 16.03.2026
койдазнай
11:29 16.03.2026
К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "я напиши":аз съм роден в НРБ
Коментиран от #19
11:30 16.03.2026
14 Механик
Аз повече се интересувам от де се взеха тия ракети и дронове, като ракетите свършиха преди 3 години, а дроновете бяха Ирански????
11:31 16.03.2026
Всичко с времето си !ч
Тогава ще бъде интересно.
Коментиран от #16
11:32 16.03.2026
16 Механик
До коментар #15 от "Всичко с времето си !ч":И аз ще имам колело. Тате каза "друг път".
11:33 16.03.2026
Там се работата, че не
До коментар #9 от "И кое било необичайно":могат руските неможачи.
Коментиран от #22, #23
11:34 16.03.2026
смотань бандерець..
11:34 16.03.2026
Атина Палада
До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ТИ НЕ СИ раждан ти сиИЗСРАН от заднатаДУПКА БЕмиризливец
11:37 16.03.2026
то каква е разликата ден или нощ
Коментиран от #27
11:39 16.03.2026
Какво не могат
До коментар #17 от "Там се работата, че не":бе шушляк ?
11:39 16.03.2026
а бе..
До коментар #17 от "Там се работата, че не":Недодялан бгбандерски чворь-четвърта година зеления шмъркач не може да си върне запорожката аец централа,за толкоз млрди кинти потънали в бандерската му гуша..поне да си беше върнал един блок от нея хи хи
11:41 16.03.2026
Орк на тротинетка 🧌🛴
11:42 16.03.2026
НЕМОЖАЧи.ру
11:43 16.03.2026
Димяща ушанка
11:43 16.03.2026
Трътлю
До коментар #21 от "то каква е разликата ден или нощ":Краснодарск няма, има Краснодар. Хем лъжеш, хем си неграмотен. Ще ти спрат парите от Брюксел.
11:50 16.03.2026