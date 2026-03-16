Появиха се слухове за нов водещ в следващия сезон на "Ергенът"

16 Март, 2026 09:41 497 4

Кой може да замени Наум Шопов

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

През последните дни в интернет започнаха активно да се обсъждат слухове за възможна промяна в популярното романтично риалити „Ергенът“. В социалните мрежи и онлайн форумите, посветени на предаването, все по-често се коментира, че досегашният водещ Наум Шопов може да се раздели с ролята си преди началото на следващия сезон, пише woman.bg.

Дискусиите се засилиха най-вече във Facebook групи, където зрители и фенове на формата споделят различни предположения за бъдещето на шоуто и възможни промени в екипа.

Кой може да го замени

Сред имената, които се споменават като потенциални нови водещи, се появява и това на Мартин Николов, по-известен като Мартин Елвиса. Тази година той участва в студийните разговори около предаването като коментатор, а част от зрителите смятат, че стилът му би внесъл по-различна енергия във формата.

В социалните мрежи някои фенове го описват като по-освободен и директен пред камера, което според тях би могло да придаде по-динамичен характер на шоуто.

Откъде тръгнаха слуховете

Част от онлайн коментаторите свързват спекулациите и с неофициални правила в телевизионните среди, според които лица на една телевизия рядко участват в продукции на конкурентни канали. Темата се разгоря още повече след появата на Наум Шопов сред публиката на музикално предаване, излъчвано по друга телевизия.

Според някои потребители именно този момент е провокирал допълнителни дискусии около бъдещето му в „Ергенът“.

Различни мнения сред зрителите

В социалните мрежи се появиха и различни оценки за стила на водене на Шопов. Част от зрителите харесват спокойния и балансиран начин, по който той води предаването, докато други биха искали да видят по-динамично присъствие начело на формата.

Засега няма официално потвърждение

Важно е да се уточни, че към момента цялата информация остава в сферата на слуховете и интернет коментарите. Нито продукцията на „Ергенът“, нито телевизията са потвърдили официално дали се подготвя смяна на водещия.

Дали наистина предстои промяна в лицето на романтичното риалити, вероятно ще стане ясно едва при подготовката за следващия сезон. Засега темата остава една от най-обсъжданите сред феновете на предаването онлайн.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ост гост

    Бях зажаднял за сериозни новини.

    09:49 16.03.2026

  • 3 Интригант

    Защо не оставят предаването самичко да се води? Ще стане много интересно. Може и за косите да се хванат.

    09:55 16.03.2026

  • 4 Гост

    Писна му в Шри Ланка

    09:58 16.03.2026