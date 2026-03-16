16 март 1911 г.: Роден е Йозеф Менгеле - лекарят, убил хиляди деца в Аушвиц

"Не помня лицето му. Поня само излъсканите му ботуши. Когато чуех стъпките му, се скривах под леглото, свивах се, затварях очи. Мислех, че няма да ме намери", разказва Лидия Максимович, една от жертвите на Йозеф Менгеле. Тя пристига в концентрационния лагер Аушвиц през декември 1943 година. Тогава е само на три години. Германците депортират семейството ѝ от околностите на Минск в Беларус.
И до днес Лидия не е забравила първия ден в лагера. Тя и родителите ѝ пристигат посред нощ, наоколо отекват крясъци на есесовци и кучешки лай. Семействата са брутално разделени. Лидия е отделена от майка си и отведена в детска барака - дървена постройка с дълги редици дървени нарове. По тях вместо матраци има сено. Навсякъде е пълно с паразити, одеялата са втвърдени от мръсотия. Децата страдат от глад и студ. Но много повече от глада и студа ги плашат посещенията на доктор Менгеле.
Чудовищните експерименти на д-р Менгеле
Йозеф Менгеле е най-големият син на Карл и Валбурга - семейство предприемачи от Гюнцбург в южна Германия. Той следва медицина и антропология, а след като се дипломира започва работа в Института по генетика и расова чистота във Франкфурт.
През лятото на 1940 Менгеле доброволно се записва във войските на СС, три години по-късно 32-годишният водач на щурмови отряд е изпратен в Аушвиц. Лекарят на лагера активно се занимава със селекция на пристигащите. Интересът му е насочен към децата и най-вече - към близнаците и деца с изоставане в растежа.
Д-р Менгеле провежда редица опити сред малолетни, за да установи дали цветът на очите може да се промени при инжектирането на багрилни вещества. Той оперира децата без упойка. Заразява близнаците с туберкулоза и петнист тиф. Много деца измират при тези опити, други са убити целенасочено. Концлагеристите го наричат "Ангел на смъртта".
Малката Лидия така и не успява да се скрие от Йозеф Менгеле. Той я подлага на опити с ваксини. След безбройните инжекции тя изпада в безсъзнание. Открита е от майка ѝ, която се промъква случайно в детската барака, за да ѝ донесе нещо за ядене.
Менгеле не е бил нито патологичен садист, нито фанатичен националсоциалист, пише Зденек Зофка в книгата си "Гюнбцург във времената на националсоциализма". Историкът предполага, че Менгеле е бил по-скоро завладян от "безграничен цинизъм", който му позволява да третира жертвите си не като хора, а като "всъщност вече мъртъв материал", като "морски свинчета".
Бягството на "Ангела на смъртта" и неговото семейство
През януари 1945, малко преди Червената армия да стигне до Аушвиц, Йозеф Менгеле бяга на Запад. Скрива се под фалшива самоличност в близост до Гюнцбург. През 1949 успява да избяга в Южна Америка.
Международно издирваният нацистки престъпник получава подкрепа от семейството си. През 1979 Йозеф Менгеле умира в Бразилия - докато плува, получава инсулт. Смъртта му е укривана от семейството му в продължение на години - истината излиза наяве едва през 1985 година. Семейството му очевидно не е искало да бъде наказано - за укриването на местонахождението на издирван човек има петгодишна давност.
Семейство Менгеле се ползва с влияние. Бащата на Йозеф - Карл, още преди войната ръководи успешно фабриката "Менгеле и синове", която произвежда селскостопански машини. През ноември 1932 Карл Менгеле предоставя халетата на фабриката си за предизборна акция на Адолф Хитлер. През май 1933 самият той става член на Националсоциалистическата германска работническа партия.
В следвоенните времена бизнесът му се развива още по-добре. Карл Менгеле е общински съветник и заместник-кмет. През 1952 става почетен гражданин на Гюнцбург, улица в града е наречена на него. Когато умира, по-малкият му син Алоис, братът на Йозеф, поема фабриката. Тя междувременно е фалирала.
През 2009 Дитер Менгеле, син на Алоис Менгеле и племенник на Йозеф Менгеле, създава социалната фондация "Семейство Дитер Менгеле". Тя е предоставила над 250 000 евро за благотворителни цели. Семейство Менгеле обаче не иска да има нищо общо с миналото - то не участва в граждански проекти, напомнящи за жертвите на Йозеф Менгеле.
Лидия оцелява
Лидия, която за малко не умира при опитите на Йозеф Менгеле в Аушвиц, става свидетел на навлизането на Червената армия на 27 януари 1945. "След освобождаването в детската барака имаше 160 деца на възраст между 2 и 16 години. Аз бях прекарала най-много време в Аушвиц", казва тя. Само в този лагер са загинали 200 000 деца.
След войната Лидия е осиновена от едно полско семейство. Майка ѝ дълго време е смятана за мъртва, едва години по-късно двете се събират отново.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 парие
парите са важни
Коментиран от #89
13:06 23.01.2020
2 даа
13:08 23.01.2020
3 Народния съд
Коментиран от #19, #67, #109
13:09 23.01.2020
4 боцмана
13:16 23.01.2020
5 СссереМ
Коментиран от #8, #37, #83
13:17 23.01.2020
6 Becker
Коментиран от #33, #34
13:18 23.01.2020
7 100Ю
13:21 23.01.2020
8 Дедо
До коментар #5 от "СссереМ":Да, сега например можеше да си горда шваба.
13:23 23.01.2020
9 Противопоказанията
13:25 23.01.2020
10 да да
холокста е ИЗМАМА - четете хора и не вярвайте на еврейската пропаганда!!!
Коментиран от #14
13:32 23.01.2020
11 Хаха
13:37 23.01.2020
12 Наивник
13:41 23.01.2020
13 Асен Илиев
Къде са ви доказателствата? - Ама тя една жена ми каза, че чула....
"Холокоста" е ИЗМАМА с цел незаконно облагодетелстване.
Затова осъдих всички пенсионери и бенефициенти от "холокоста" на СМЪРТ :)
13:44 23.01.2020
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Асен Илиев
13:46 23.01.2020
16 Усмивката
13:50 23.01.2020
17 ддд
13:51 23.01.2020
18 Асен Илиев
LUGENPRESSE.
13:51 23.01.2020
19 Пакт
До коментар #3 от "Народния съд":Не знам кой е този "Бирис три" (не знам и кои са 1 и 2), обаче знам за подписването на пакта Рибентроп-Молотов и че след него Йоаким фон Рибентроп обявява нацизма и комунизма за "двете крила на една много мощна птица". Та, явно този "Бирис" е избрал едното крило. Могъл да избере другото вместо него, но птицата пак същата. А дали черна или червена чума, все си болен.
Коментиран от #21, #22
13:55 23.01.2020
20 Инфо
14:16 23.01.2020
21 История
До коментар #19 от "Пакт":Почти всички европейски държави да подписали пакт с Германия, първа Полша 1934. Тогава полският посланик в Берлин е обещал на Хитлер да му издигне паметник във Варшава ако изпрати всички евреи в Африка.
Коментиран от #29, #32, #99
14:20 23.01.2020
23 waterwet
14:28 23.01.2020
24 waterwet
14:30 23.01.2020
25 ГОНЗО
14:31 23.01.2020
26 Менгеле.
14:39 23.01.2020
27 надзорник
Затова ненавиждам Германците като нация.
14:46 23.01.2020
28 бла бла бла
аушвиц, маушвиц и хольокостя - глупости на търкатета и лъжи до спукване!
16:01 23.01.2020
29 СссереМ
До коментар #21 от "История":Това в путиновия учебник по история ли го чете?
16:04 23.01.2020
30 Омръзна ми
Смятате ли, че нееврин би си кръстил детето Йозеф?
Така че какво имаме? Едни евреи тормозели други такива. И всичко това само заради едни пари.
16:07 23.01.2020
31 алооооу
16:13 23.01.2020
32 100
До коментар #21 от "История":Подписвали са пактове и споразумения, но няма друга европейска държава, освен СССР, която да си е поделила цяла държава с нацистите. Друг е въпросът до колко СССР е европейска държава...
Коментиран от #35, #36
16:53 23.01.2020
33 Дедо Вангьо
До коментар #6 от "Becker":Идеята на това писание е да бъде оплют д-р Менгеле като садист, извратеняк, сатана и какво ли още не... Обаче, защо тогава той се превръща в синоним на спасител за хиляди БЕЗЗАЩИТНИ НОРМАЛНИ ЛЮДЕ в не една страна. Защо всички забравят безчовечността му, а виждат в него отмъстител? Къде е истината? Ако питате Сорос, ясно е какво ще отговори, ама баба и дядо от някое село или малко градче изобщо няма да са на неговото мнение.
17:17 23.01.2020
34 Холопрост
До коментар #6 от "Becker":Тва не е нищо!
В края на 1945 посочената бройка на жертвите в Аушвиц е била 8 000 000! От тогава до 1990 през годините е редуцирана 5 пъти, и до 1990 г. на мемориалната плоча в Аушвиц имаше изписана цифра - 4 милиона избити. Последната корекция е през юли 1990 г.- управата на музея заедно с израелския холокост център Йад Вашем редуцираха цифрата на 1,2 млн.!!
В Уикито цифрата е 1,1млн.
Но да вземем за достоверни данните от Уики - 1,1млн. и врътнем една проста аритметика.
Един съвременен крематориум изгаря труп за около 1 час - това е технически факт!
1 100 000 : 24 = 45 833 дни;
45 833 : 365 = 125 години. Толкова време приблизително трябва на 1 пещ да изгори тези трупове.
Крематориуми в Аушвиц са 4 бр.
125 : 4 = 31 години!?!
Извинявам се, ама нещо не се връзва - Аушвиц работи около 3 години!
3 x 365 = 1095 дни
1095 x 24 = 26 280 изгорени трупа
(При това в сметката не включвам ПО-НИСКИТЕ енергийни и технически възможности преди 70 год, паузите за почистване, експлоатация и ремонт и пр.фактори! Тогава времето би се вдигнало с още години)
Абсурдно е!
В задачката се пита- ако не са били горени, КЪДЕ изчезнаха над 1 милион трупа?
Коментиран от #94, #106
17:53 23.01.2020
35 Бай хой
До коментар #32 от "100":Я сейчас ни сподели кои европейски държави си поделиха Чехословакия през 1938 година и тогава се извинявай. Тоже обясни кои точно полски територии е заграбил(поделил) СССР. Кафа от нагли извратеняци изопачаващи фактите.
Коментиран от #49
18:17 23.01.2020
36 Възмутен
До коментар #32 от "100":След подобни мнения, пожелавам на последователите на Менгеле, ако има прераждане връщане в миналото, едно татуирано номерче на ръката, и да имате щастливо детство в ръцете на Менгеле, да речем от 5 г. до 18 г. възраст, всички опит правени с деца и възрастни да ги получите в 5-торен, размер.
На другия отворко Рибентроп Молотов, ДОГОВОР, а не ПАКТ, да се върне трети клас, да обясни ДОГОВОРИТЕ на Полша, Франция и Англия. И финансирането от САЩ и Англия на Хитлер, включително доставки на нефт от САЩ през Испания за Германия до 1944 г.
И чети историята на Полша, колко пъти опожарява Москва, какви жестокости е вършила с украинци, беларуси и руснаци.
Колко пъти Москва не опожарява Варшава?
Не забравяй любимите ти Полша и Румъния, които не дадоха на Франция и Русия да минат войски през територията им, за да спасят Чехословакия.
4-пъти Сталин моли за антихитрелистка коалиция, А-я и Франция - чети НЕГРАМОТНИКО - 4-пъти от 1934 г.
Коментиран от #48
19:01 23.01.2020
37 Разследващ инцидента
До коментар #5 от "СссереМ":Ми те го бяха оставиха на мира бе , цели три години без 14 дни.
19:59 23.01.2020
38 Някой си!
Коментиран от #40
19:59 23.01.2020
39 Йозеф
20:01 23.01.2020
40 Хитлер е бил прост
До коментар #38 от "Някой си!":Само дето преди Хитлер създава специално лагерче за опозицията в Германия.
Убива помогналите му да дойде на власт лидери на щурмоваците.
Бяга като плъх при пуча.
Превъоръжава се с кредити от САЩ и Англия, и накрая лудото австрийче умира като "мръсна свиня", криещ се зад 12-14 г. деца в края на дните си.
Маниакален, прост и тъп социопат като днешните му последователи.
Коментиран от #41
20:08 23.01.2020
41 Някой си!
До коментар #40 от "Хитлер е бил прост":Че е социопат е много вярно,че не е получавал пари от САЩ също е вярно,дългът на Великобритания след ПСВ към САЩ се плаща от германската икиномика, която е в ръцете на евреите.Хитлер е избран законно от германския народ!
Коментиран от #43, #47
20:20 23.01.2020
42 ТОЧКАТА
20:29 23.01.2020
43 ВСВотСАЩ
До коментар #41 от "Някой си!":Това не е вярно!
"Сенатор Прескот Буш (дядото на Джеб Буш) е награден с отличието Немски орел в знак на благодарност, че банката му е отпуснала големи финансови средства на националсоциалистическата партия - документът е с дата 7 март 1938г. и носи личните подписи на Хитлер и на държавния му секретар Ото Майснер. Този доказателствен материал се съхранява в архивите на Министерството на правосъдието на САЩ заедно със заповед от 1942г. до Буш-старши да преотстъпи акциите на банка, свързана с Третия райх.
САЩ и Великобритания имаха първостепенна роля при финансирането на Хитлер и неговите помощници още през 20-те години, които го разглеждаха като инструмент за разгромяването на СССР. Хитлер беше спонсориран и от големите германски клечки. В частност, на-значителна финансова помощ на НСДАП оказаха Фриц Тиссен и Густав Круп; сред банкерите пари събираха президента на Райхсбанк и едновременно доверено лице на Хитлер по връзките му с политическите и финансовите спонсори от Запад Ялмар Шахт.
Коментиран от #44
21:33 23.01.2020
44 ВСВотСАЩ
До коментар #43 от "ВСВотСАЩ":Но специално място в историята на взаимоотношенията на фюрера с банкерите заемат банкерите от еврейски произход. Големи финансови потоци в НСДАП правеха влиятелните еврейски промишленици Фриц Мандел и Рейнолд Геснер. Съществена помощ на Хитлер окза известната банкерска династия на Варбургите и лично нейната глава Макс Варбург, който до 1938 година беше директор на немския промишлен гигант „ИГ Фарбениндустри” – „върха на немската военна машина”. През 1938 година по съвет на Шахт Варбург заминава в САЩ, където уговаря брат си Пол, теоретик на Федералната резервна система на САЩ и племеника си Джеймс също активно да подпомагат финансирането на Хитлер. През февруари 1950 година Роберт Уилямс публикува статия във Williams Intelligence Summari за „заговора на Джеймс Варбург против християнския свят”, в който се казва, че в началото на лятото на 1929 година Джеймс Варбург сключил договор с финансовите кръгове на Америка, които пожелали да установят едноличен контрол над Германия по пътя на разгръщането там на национална революция. Задачата на Варбург се е състояла в това, да намери подходящ човек в Германия, и той установил контакт с Адолф Хитлер, който впоследствие до 30 януари 1932 година получил от него суми на стойност $27 млн, а след това – още $7 млн ( огромни суми за онова време), което позволило финансирането на неговото движение."
21:34 23.01.2020
45 Някой си!
П.П.Не съм привърженик на идеологията на Хитрел, това са просто факти.Един ден като разберем истината за Сорос и компания може и да си оправим държавата,дано да не е късно.
Коментиран от #50, #51
21:47 23.01.2020
46 VVV
00:08 24.01.2020
47 Възмутен
До коментар #41 от "Някой си!":Не е избран законно. Той никога не печели парламентарно мнозинство.
Социалдемократите му помагат, като са мислели, че могат да го управляват. Няма немско гражданство. В последният момент му дават немско гражданство и променят Конституцията.
Разследван от немските имперски данъчни за незаконен произход на пари - веднага след излизане от затвора, купува замък, последен модел автомобил, пари за партията, фалиралият му вестник, изведнъж започва от веднъж месечно да се издава всеки ден, и то по време на криза, униформи и храна за нацистите и щурмоваците.
При смъртта на Хинденбург много немци се съмняват във фалшифициране на завещанието му.
Убийството на Рьом, който му помага в репресиите срещу опозицията и всяване на страх сред германците е убит, защото Рьом е против финансирането на Райха от чужди и местни капитали, зад Рьом стоят около 4 милиона щурмоваци.
Не е случайност, че банковата тайна в Швейцария е въведена точно 1934 г.
САЩ разузнаване го посочва като "наш човек" и Пуци го поема и финансира, връзки на с-вото му с Рузвелт.
08:37 24.01.2020
48 100
До коментар #36 от "Възмутен":Моканина беше казал нещо.... И пробай да направиш това, което си ми препоръчал - чети, но не руска пропаганда, а сериозни и обективни автори. Не знам защо си мислиш, че защитавам нацистите и Менгеле, напротив - те са зло, но болшевизма и СССР също са били зло. Германия и СССР са двете най-агресивни страни в Европа през този период. Аз по твоята логика мога да ти пожелая да попаднеш с номерче в лагерите на Беря. А и да не мислиш, че не са правени опити със лагерниците в СССР.
Коментиран от #53
09:23 24.01.2020
49 100
До коментар #35 от "Бай хой":О, другарю, здравей! Чехословакия я заграбва Германия, не е поделена между никого с малки изключения от съседни на Чехословакия държави, които взимат малки територии от нея. Другата агресивна страна през този период СССР пък поглъща 3 държави наведнъж - прибалтийските републики. Взима част от Румъния и Финландия и окупира половин Полша. Даже и към България има апетити. Нито Англия, нито Франция, нито САЩ са заграбвали чужди земи през този период. Това е голямата разлика, това нарежда СССР в категорията на агресивни и тоталитарни страни като Германия, Италия и Япония.
Коментиран от #52, #54
09:30 24.01.2020
50 ВСВотСАЩ
До коментар #45 от "Някой си!":Може да ти се струва иронично и парадоксално, но всъщност Адолф Хитлер и нацистите спасиха еврейството от изчезване. Нещата не са такива каквито изглеждат.
" Първата световна война донесе на ционистите земя в Палестина- но не и нация. За тях това бе твърде малко и затова трябваше да направят всичко необходимо за да създадат държавата Израел. Това бе възможно единственно чрез война. И се наложи да се стигне до Втората световна война. Ето защо ционистите се съюзиха с онова което е познато като " Уол Стрийт". Чърчиловият план изготвен заедно с ционистите и тези от " Уолт Стрийт" е следвало да подкрепи идеята за държавата Израел- като остави националсоциалистите и комунистите да се нокаутират взаимно- и затова бяха готови да пожертвуват германското еврейство"
Джоузеф Бърг- еврейски писател-роден и израсъл в Германия свидетел на процеса в Торонто срещу Ернст Цюндел.
Наум Голдман, многогодишен председател на Световния еврейски конгрес, в своята книга “Еврейският парадокс” пише: “Без германските компенсации, изплатени през първите 10 години след основаването на Израел, държавата ни не би могла да развие и половината от съществуващата инфраструктура: целият железопътен парк, всички кораби, всички електростанции, голяма част от промишлеността – всичко това имаше германски произход.” До 1992 г. Германия е изплатила на Израел и на различни еврейски организации /само по официална статистика и без да се смятат безплатните масови доставки на различни стоки/ 85,4 ми
09:35 24.01.2020
51 ВСВотСАЩ
До коментар #45 от "Някой си!":.../ 85,4 милиарда марки."
Хитлер е обвиняван, че е преследвал евреите, а всъщност е издавал и подписвал тъй наречения Bescheinigung -удостоверение за кръвно родство и то е давано и на евреи.
Примери:-Хелмут Вилберг- полуевреин- провъзгласен от Хитлер за ариец- достигнал до генерал от Луфтвафе, Паул- Лудвиг Хиршвелд- унтерщурмфюрер от Вермахта- евреин, генерал Вернер Малтцан е полуевреин, генералите братя Йоханес и Карл Цукерторт са полуевреи, Едгар Якоби е капитан-евреин оглавяващ нацистката пропаганда на територията на окупирана Франция и пр....
150 000 евреи служиха във Вермахта!!
Какво аджеба се получава? При Хитлер измира простолюдието евреи и... се появява Израел, изграден с десетки милиарди от Германия, появаява се Холокаста и се затвърждава антисемитизма, като по този начин евреите получават неограничени права навсякъде по света.
09:39 24.01.2020
52 ВСВотСАЩ
До коментар #49 от "100":ВСВ започва 1938, когато Хитлер присъединява Австрия към Германия и нахлува в Чехословакия и през същата година в Мюнхен Англия, Франция, Германия и Италия подписват договора за присъединяване на Судетската област към Германия въпреки всички международни норми.
В този период СССР е в пълна политическа изолация в Европа. Веднага след Мюнхенското съглашение Англия и Франция сключват договори за не нападение с Германия. През 1938г. СССР остава без никакви съюзници пред заплахата от война на два фронта. Мюнхен е повратна точка в пред историята на ВСВ, след мюнхенското съглашение войната на практика става почти неизбежна, а СССР се очаква да е основната жертва (поне според Англия).
Влизането на съветските войски в Балтика през 1940г. и окупацията на Финландия отдалечават значително първоначалния фронт на немското настъпление към СССР, без тази мярка, Ленинград едва ли би устоял. Същото се отнася и до окупираната от Червената армия Източна Полша, без този буфер Червената армия едва ли щеше да задържи Москва. Чърчил пише в мемоарите си, че ако СССР не бе окупирал част от Полша и Финландия, Червената армия не би успяла да задържи Москва и вероятно СССР би загубил войната.
Коментиран от #56
11:24 24.01.2020
53 Възмутен
До коментар #48 от "100":Никой не казва, че болшевизма не е зло, но то остава вътре в СССР,
за разлика от лудия маниакален социопат Хитлер, които изнася лудостта си в цял свят и убива 60 МИЛИОНА.
Ето тази е разликата между Хитлер и Сталин.
Заради Хитлер 45 г. БГ е в съветската зона на влияние.
Признай фактите, престани да се оправдаваш с вътрешните проблеми на СССР.
Не забравяй че и на Комунизма, и на Нацизма, и на Фашизма - родината е Европа, а не СССР.
А идеите на болшевизма стигат до Русия благодарение на Троцки и Ленин - финансирани от любимият ти Запад!
Няма как да отречеш фактите, които са посочени дори от американски, английски и немски автори.
А фактът, че не си ги чел, защото не са издавани на български си е твой проблем!
Коментиран от #55
11:25 24.01.2020
54 ВСВотСАЩ
До коментар #49 от "100":Освен това на 17 септември 1939 г.Червената армия връща обратно онези територии, които Полша завзема от Русия при военната ПОЛСКА агресия/ген. Пилсудски!/ срещу Русия през 1918-1919 г. И нито квадратен метър вповече СССР НЕ е "заграбил" през 1939 г. от Полша!
А Финладия тогава е съоръжена с линията „Манерхайм“ по продължение на съветско-финландската граница е могла еднакво да служи и за целите на отбраната, и за нападение срещу СССР. Линията „Манерхайм“ е строена от финландците и доискусорена с военните специалисти на Третия Райх.
По това време СССР има основателни притеснения за района около Ленинград - втория по големина и значение град в Съветския съюз, тъй като се намира в обсега на артилерията на Финландия. А Финландия все повече е гравитирала към нацистка Германия. Москва,през 1939 г. отправя ултимативно искане към Финландия за териториални отстъпки в района на Ленинград и няколко острова във Финския залив, като предлага за компенсация район в Карелия. Финландското правителство отказва…и т.н.
Коментиран от #58
11:26 24.01.2020
55 100
До коментар #53 от "Възмутен":Ти не знам от къде си толкова сигурен какво съм чел и какво не, но да оставим настрана личните квалификации. А комунизмът по целия свят е погубил повече човешки животи от нацизма, изчисляват ги някъде на 100 милиона. Комунизмът не се развива само в СССР, а съветите го изнасят къде ли не по света.... Що се отнася до България, ние сме влезли в съветската зона не само заради Хитлер, но изаради Сталин. Само да ти припомня, че когато СССР обявява война на България, ние вече сме скъсали с германците и дори сме им обявили война, но за чичко Сталин това няма значение - той иска да влезе с войски в България. Идеите на комунизма и нацизма са родени на запад, но комунистическите идеите са доразвити и изменени от СССР. Зад тях много лесно се забелязва видоизменената форма на руския империализъм. В това отношение идеологията няма голямо значение и е само опаковка, зад която стоят користни интереси. Как пък не приеха демокрацията от запада, която също им е проповядвана, а приеха комунизма?
При нацизма и Германия е нещата са били подобни. Достатъчно е само да се погледне кои страни са съюзници - Япония, Италия, Румъния и т.н. все неарийски страни.
12:11 24.01.2020
56 100
До коментар #52 от "ВСВотСАЩ":Явно си прекалил с четенето на съветска и руска пропаганда. Само да припомня, че до септември 1939 г. СССР не разглежда Германия като пряка заплаха и пряк противник. Като основен противник на запад те разглеждт Полша, та не знам точно от каква война на 2 фронта се е страхувал СССР по това време. Страх ги е единствено от това западът да не се обедини срещу тях, но западът по това време още не ги разглежда като сериозен фактор, само Германия ги смята за такъв. Играта на Стали е друга - иска да завладее територии в Европа, но се страхува от война със западните сили и поради това иска да разедини запада. Не случайно съветите осъществяват всичките си завоевания в този период след септември 39-та година, когато западните сили вече са във война по между си и няма опасност да се обединят срещу него. Той затова помага и на Германия, за да й помогне да разпали война. Е, тогава още са мислели с категориите на предишната война и в СССР са си мислели, че ще има дълга война на запад, при която западните сили ще се изтощат взаимно, от което съветите ще извлекат много ползи... А ако чичко Сталин толкова искаше мир и стабилност, просто можеше да се противопостави на нахлуването на Германия в Полша, не би се договорил с Хитлер за подялбата на Полша и даже би дал гаразнции на поляците, както правят Англия и Франция. Ако беше постъпил така, Хитлер нямаше да смее да нападне Полша, при условие, че СССР е против или още повече, ако СССР ще воюва за независимостта на Полша, но не
Коментиран от #61
12:27 24.01.2020
57 тра ла ла
14:29 24.01.2020
58 100
До коментар #54 от "ВСВотСАЩ":Полша използва Първата световна война, за да се освободи от властта на Руската империя, Австро-Унгария и Германия. Най-голямата част от Полша я владее Русия. По-късно Пилсудски предприема настъпление и към неполски земи, но това е друга тема. Не че одобрявам такива действия, поляците също имат завоевателни мераци към чужди народи, но когато някой те е владял толкова време, имаш склонност към крайни действия към него. Шо се отнася до териториите, отнети от СССР през 39-та година, там населението е било смесено. Имало е и много поляци там...
За Финландия съвсем не е било сигурно, че гравитира към Германия. Тя до 39-та година по-скоро има близки отношения с Англия и Франция, които даже готвят войски, които да пратят на помощ на Финландия по време на Зимната война. Та ако не беше тази война, въобще не е било сигурно, че ще застанат на страната на Германия срещу СССР, по-скоро щяха да са неутрални според мен. Най-малкото, ако СССР не им беше отнел територии, нямаше да имат причина да воюват с него. А СССР превзема третия по големина град на Финландия - Виборг, та по твоята логика, за зашити втория си най-голям град, СССР превзема третия по големина град на финландия и прогонва стотици хиляди финландци...странно чувство за справедливост... То по тази логика финландците можеха да поискат да превземат Петербург, за да защитят един от най-големите си градове. Не че и финландците са ангелчета, можело е и те да действат по-гъвкаво и да избегнат войната, но все пак т
Коментиран от #60
16:10 24.01.2020
59 хайл
17:10 24.01.2020
60 Възмутен
До коментар #58 от "100":Чети момче, Полша е наказана от цяла Европа, заради зверствата си и агресията още през 1612, заради амбициите и жестокоста си - неколкократна към балтийски държави, украинци, белоруси и руснаци - агресия в Русия - безчинства и опожаряване на Москва, наполеонови войни.
А опитът ти да оненевиниш ляхите, говори или за непознаване на фактите, или умишленото им прикриване. Относно Финландците в резултат на руско-шведските войни Русия купува от Швеция територията на фините, в следствие ги подарява на Финландия, дава й независимост и Конституция, както и на ляхите след наполеоновите войни.
Затова, когато Сталин основателно се е тревожел от нападение на Хитлер е искал да осигури достъп и защита руски флот фински залив, предлагал е наемане на островчета, закупуване и отдаване под аренда в замяна на свои територии. Фините отказват, силно пронацистки движения.
Чети и не се излагай. Споделям мнението на ВСВотСАЩ
Коментиран от #63
17:19 24.01.2020
61 ВСВотСАЩ
До коментар #56 от "100":За съжаления историческата информация е официална и не е от съветска пропаганда.
Научи какво означава "Рижкия договор" и „линията Кързън“ , какво представлява линията „Манерхайм“ и пак ела да си говорим.
Коментиран от #62
21:17 24.01.2020
62 100
До коментар #61 от "ВСВотСАЩ":Хаха, какво значи официална историческа информация? Официална за кого - за полскките историци, за руските историци или за немските историци...щото има разлики в официалните историографии на тези държави за събитията преди и по време на войната. Сега, ти ако имаш претенции да знаеш някаква вечна и непоклатима истина, това е друг въпрос...
Коментиран от #69
22:11 24.01.2020
63 100
До коментар #60 от "Възмутен":Ми то всеки почва война с оправданието, че иска да се защити. И Хитлер е казвал, че напада СССР, за да се защити и да спре болшевизма. А не знам какво имаш предвид като пишеш, че Русия дава независимост на Полша и Финландия, но те са си част от империята до революцията. Специално Полша е формирана като държава с подкрепата на Германия, която формира полска държава върху превзетите от Руската империя полски земи. А за Финландия съветската пропаганда казва, че са белофини. Един вид белогвардейци, с които трябва да се разправят. Та пробай и ти да четеш. И недей да тълкуваш фактите през призмата на русофилията си.
Коментиран от #64
22:23 24.01.2020
64 Възмутен
До коментар #63 от "100":Чети от коя година СССР предлага на Запада антихитлеристка коалиция.
Седмици преди войната за последно Сталин води преговори с неупълномощена делегации от А-я и Ф-я да сключват споразумения.
СССР за пореден път от западните съюзници е оставен сам от 1934 г., всички предложения за антихитлеристка коалиция за отхвърлени от Англия.
За разлика от Франция, която е оставена сама срещу Хитлер и антихитлеристките й премиери, президенти, политици са убити или премахнати от политическата сцена, преди окупацията..
Последните часове преговори с СССР Франция упълномощава представителите си да сключат договор, но без ясни ангажименти, за разлика от англичаните-които са категорично против.
Затова във Франция има силна съпротива, и независимо от Виши е включена на страната на победителите.
Ще вземеш историята на всяка отделна държава вклч. и на Германия, тогава ще изградиш общата картина - НЕСПАСЯЕМ СИ.
Въпрос за 3-ти клас, къде се намира Чърчил в деня поставил началото 1929 г., на кризата в САЩ?
(научи се, че не е пакт Рибентроп - Молотов, а е "Споразумение за ненападение", каквито имат години преди това Полша, Франция и Англия, които така и не разсекретяват Допълнителните си Протоколи - за разлика от СССР. Дипломатическа практика е към всяко споразумение да има допълнителни документи - скрити от широката общественост.)
Мъка е да се общува с теб, момче, четат се множество източници - БЕЗПРИСТРАСТНО, субективността е лош съветник.
А фобството ти, би
Коментиран от #70
08:23 25.01.2020
65 Възмутен
Мъка е да се водят дебати с теб момче, уморяваш хората с едностранчивия си инат да не проявиш обективност.
Остани си жив и здрав, и се ползвай щедро от политическата конюнктура, че утре не се знае дали кранчето с центове няма да спре.
Коментиран от #66
08:29 25.01.2020
66 До 100
До коментар #65 от "Възмутен":Ниво кръчмарски манталитет, типични за леля Сийка и чичо Пешо в местната квартална кръчма.
08:32 25.01.2020
67 Жоро
До коментар #3 от "Народния съд":Е до 1941 и СССР бяха съюзници на Хитлер, а и не трябва да се забравя, че ние ставаме съюзници след настояване на СССР, и бурна кампания за присъединяване проведена от комунистите. История.
Коментиран от #68
08:37 25.01.2020
68 Възмутен
До коментар #67 от "Жоро":Съюзници сме на Хитлер.
Затова Англия и САЩ ни бомбардират, заради такива като теб!
Затова Германия убива Борис.
Затова губим територии при всеки съюз с Германия.
И не ми излизай с номера за Добруджа - сериозен натиск от Германия и СССР да се върне Добруджа на БГ, но тези факти няма да ги споменеш, на Хитлер не му е пукало от договори и споразумения - Полша , Франция, Англия - в пълно нарушение на всякакви договори, защото всичко според следвоенните планове на Хитлер е трябвало да бъде немско жизнено пространство.
А крайната цел на Хитлер е подчиняване на Европа, избиване с глад на местно излишно население - оставяне на роби и слуги, които да работят безплатно, и суровинен придатък на Германия, примери Чехия - военна промишленост, Швеция - суровинен придатък - руда.
Сталин е наясно с лудостта на Хитлер и от 1934 до 1939 отправя реални предложения за антихитреристка коалиция.
А Англия, Франция и Полша не бяха ли съюзници на Хитлер?
Цяла Европа беше съюзник на Хитлер?
И суровинен придатък на един маниакален социопат!
Благодари на СССР, че БГ не е разделена на окупационни зони, и че Сталин спира бомбардирането на БГ.
България нямаше да я има на картата, ако не беше СССР.
Жорка пак ли ти бе, чудех се кой те копира в пропагандата, ти си било?
09:08 25.01.2020
69 ВСВотСАЩ
До коментар #62 от "100":И "Рижкия договор" и „линията Кързън“ ,и линията „Манерхайм“ са западни творения от западната история, не знам за какви руски и разни други историци и пропаганда ми говориш. От неграмотност вече се чудиш какви да ги пишеш.
Коментиран от #71
09:34 25.01.2020
70 100
До коментар #64 от "Възмутен":Едно си баба знае, едно си бае, май няма смисъл да ти обяснявам каквото и да било.
11:32 25.01.2020
71 100
До коментар #69 от "ВСВотСАЩ":Какво като са западни творения? Линията Карзън е наречена компромис. Западът е искал да постигне компромис между СССР и Полша. Самият СССР пйк признава Рижкия договор, такаче действията му през 39-та са си чисто нарушаване на договора и несправедливост. Населението на изток от линията Карзън е смесено, но и голяма част от неполяците не са искали съветска власт. Даже преди подписването на договора има идея за полско-украинска федерация. Особено населението на Западна Украйна въобще не иска да е част от Русия и производните й държави и е прополски настроено и до ден днешен. А линията Манерхайм не знам защо я смяташ за нещо много съществено. Тя не е нещо особено и далеч не е завършена към момента на войната от края на 39-та. Къде по-сериозни са били линиите Мажино, Зигфрид, Сталин и др, макар и те да не са завършени напълно и да си имат недостатъци. А за пръв път от теб разбирам, че защитна линия издавала агресивти намерения! Особено ако изграждането й не е съчетано и с приготовления за напасателни действия. Да не би да искаш да кажеш, че Финландия се е готвела да нападне СССР?! Имаш ли данни за това?
Коментиран от #72
11:53 25.01.2020
72 ВСВотСАЩ
До коментар #71 от "100":За пореден път:
На 17 септември 1939 г. СССР не напада Полша /нейното правителство вече е избягало/, а денонсира Рижкия договор, наложен на Съветска Русия през 1921 г.
Тези земи са на изток от „линията Кързън“въведена от британският външен министър лорд Кързън, с декларация на Върховния съвет на съюзниците в Първата световна война /Великобритания, САЩ, Франция, Италия и Япония/, още на 8 декември 1919 г. е призната за източна граница на възстановената полска държава. Смята се, че това е и границата между православието и католицизма.
През 1920 г./ полско-съветската война /Полша заграбва тези преобладаващо руски земи.
Червената армия връща обратно онези територии, които са завзети от Русия при военната ПОЛСКА агресия/ген. Пилсудски!/ срещу Русия през 1918-1919 г. !И нито квадратен метър в повече СССР НЕ е "заграбил" през 1939 г. от Полша!!!
A финлaндцитe пo тoвa врeмe ca гeрмaнcки прoтeктoрaт. Линията „Манерхайм“ по продължение на съветско-финландската граница е могла еднакво да служи и за целите на отбраната, и за нападение срещу СССР. За това Сталин,през 1939 г. отправя ултимативно искане към Финландия за териториални отстъпки в района на Ленинград и няколко острова във Финския залив, като предлага за компенсация район в Карелия. Финландското правителство отказва и СССР напада Финландия.
Тoecт Cтaлин ce e пoдгoтвял cрeщу гeрмaнcкaтa aгрecия , и e oгрaдил Лeнингрaд c буфeрнa тeритoрия . Aкo Cтaлин e бил чиcт aгрecoр , e нямaлo прeди тoвa дa прeд
Коментиран от #74
14:39 25.01.2020
73 ВСВотСАЩ
14:40 25.01.2020
74 100
До коментар #72 от "ВСВотСАЩ":Какви руски земи си е върнал СССР през 39-та, я помисли? Поне 2/3 от населението на отнетата от съветите полска територия е съставено от поляци и украинци от тези, които са прополски настроени. Там руснаците са много малко, има повече белоруси. Поделянето на Полша между СССР и Германия е било договорено преди немците да ги нападнат, така че не върви нито аргумента за предпазване от Германия, нито този, че видите ли, полското правителство било избягало. Финландия почва да се ориентира към Германия след Зимната война от 39/40 година, не преди това. Преди това е по-скоро неутрална и има връзки повечес Англия и Франция, от колкото с Германия.
Коментиран от #75
19:38 25.01.2020
75 ВСВотСАЩ
До коментар #74 от "100":О, да всичко е така, както го разказваш!
Договорили са се тихичко на ушенце, за подялбата на Полша от СССР и германците.., и това го знаят само оракули като тебе. Красота )))
12:21 26.01.2020
76 Ивелин Михайлов
08:15 16.03.2026
77 Петър москов
08:15 16.03.2026
78 Ти да видиш
08:16 16.03.2026
79 Бойко Българоубиец
08:16 16.03.2026
80 кой мy дpeмe
08:17 16.03.2026
81 Исторически парк
08:18 16.03.2026
82 Ема
08:19 16.03.2026
83 Ивелин Михайлов
До коментар #5 от "СссереМ":Добре че са били руснаците сега Вашингтон и Лондон щяха да говорят на немски а лос Анджелис на японски
08:19 16.03.2026
84 Сталин
08:20 16.03.2026
85 Гост
08:24 16.03.2026
86 Йеронимус БОШ
08:28 16.03.2026
87 Пийпинг ТОМ
08:29 16.03.2026
88 отворих си очите
08:32 16.03.2026
89 Вчера
До коментар #1 от "парие":По ноба тв, вдовицата на един политик, бивш председател на нс, обясняваше как посрещала немски войници като дете, какви били храбреци, чисти, спретнати с лъскави ботуши. Ето това е лицето на фашизма. Чисти спретнати, а отвътре - изроди, като този безумен доктор.
08:33 16.03.2026
90 Кога е родена Урсула
400 милиона европейци така и не успяват да се скрият от Урсула. Затворени за три години под домашен арест тя ги подлага на опити с ваксини. След безбройните бустери стотици хиляди умират от емболии.
08:37 16.03.2026
91 БАРС
08:42 16.03.2026
92 дойче зеле да пишат
ограбил цял народ
да е най беден и болнав в ес
08:44 16.03.2026
93 Боко
08:46 16.03.2026
94 .....
До коментар #34 от "Холопрост":Само проверяваш, че коминът в Аушвиц е бил построен от Червената армия след войната с пропагандна цел и дори не е свързан с крематориума – и това ти казва всичко, което трябва да знаеш по въпроса!
На евреите не може да се вярва за новини отпреди една седмица, какво остава за събития отпреди 90 години!
08:56 16.03.2026
95 Любопитен
Кой е убил повече деца - Менгеле или Натаняху?
09:00 16.03.2026
96 ЗОРО
09:05 16.03.2026
97 Некой си
09:15 16.03.2026
98 Тиква
09:19 16.03.2026
99 Мишел
До коментар #21 от "История":Русия е последната, деветнадесета по ред европейска държава, подписала пакта за ненападение с нацистка Германия.
09:20 16.03.2026
100 Каунь
09:22 16.03.2026
101 каунь
09:23 16.03.2026
102 Бесен - Язовец
09:24 16.03.2026
103 Без експериментите на д-р Менгеле
09:28 16.03.2026
104 Джийзъса
09:29 16.03.2026
105 преувеличени са цифрите
09:33 16.03.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 тукашния менгеле е от
09:51 16.03.2026
108 5678
10:00 16.03.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 дядо поп
10:04 16.03.2026