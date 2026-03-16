Кой има имен ден днес, 16 март 2026 г. Честито!

На 16 март почитаме паметта на смел и достоен християнин. Той предпочел да загине в името на Христа, отколкото да изневери на своята вяра.
Свети Савин бил старейшина на град Хермопол в Египет.
Когато император Диоклетиан предприел поредното гонение на християните, Свети Савин и още християни се скрили в колиба в едно отдалечено от града селце.
Там прекарали няколко дни в молитви и пости.
Преди време Свети Савин сторил голямо добро на един просяк. А същият този просяк след време открил къде са се скрили християните и ги издал на римските войници.
За награда получил 2 жълтици. Тази човешка трагедия много напомня на Христос, предаден от Иуда.
Свети Савин и останалите 6 християни били заловени и изправени пред съда.
Съдията приложил традиционния подход. Първоначално започнал доброжелателно да увещава християните да се поклонят на идолите, да извършат жертвоприношение и техният живот ще бъде спасен.
Те отказали, затова били подложени на мъчения.
Свети Савин бил хвърлен във водите на река Нил. Той се удавил на 16 март 299 година – преди 1722 години.
Имен ден празнуват Савин, Савина, Сави, Савчо, Савко, Савка, Жельо, Желчо, Жеко.
