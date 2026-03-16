Кой има имен ден днес, 16 март 2026 г. Честито!

16 Март, 2026 08:34 6 712 17

Почитаме паметта на Свети Савин

Кой има имен ден днес, 16 март 2026 г. Честито!
Снимкa: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 16 март почитаме паметта на смел и достоен християнин. Той предпочел да загине в името на Христа, отколкото да изневери на своята вяра.

Свети Савин бил старейшина на град Хермопол в Египет.

Когато император Диоклетиан предприел поредното гонение на християните, Свети Савин и още християни се скрили в колиба в едно отдалечено от града селце.

Там прекарали няколко дни в молитви и пости.

Преди време Свети Савин сторил голямо добро на един просяк. А същият този просяк след време открил къде са се скрили християните и ги издал на римските войници.

За награда получил 2 жълтици. Тази човешка трагедия много напомня на Христос, предаден от Иуда.

Свети Савин и останалите 6 християни били заловени и изправени пред съда.

Съдията приложил традиционния подход. Първоначално започнал доброжелателно да увещава християните да се поклонят на идолите, да извършат жертвоприношение и техният живот ще бъде спасен.

Те отказали, затова били подложени на мъчения.

Свети Савин бил хвърлен във водите на река Нил. Той се удавил на 16 март 299 година – преди 1722 години.

Имен ден празнуват Савин, Савина, Сави, Савчо, Савко, Савка, Жельо, Желчо, Жеко.


  • 1 Име

    7 4 Отговор
    Да са живи и здрави всички именници!

    05:40 16.03.2025

  • 2 честит рожден ден

    4 4 Отговор
    да му мисли на съседа полилея !

    06:45 16.03.2025

  • 3 Име

    2 4 Отговор
    Някои се продават и за по-малко!

    07:20 16.03.2025

  • 4 Гост666

    5 7 Отговор
    Поредния човек направен на измислен светия .

    07:29 16.03.2025

  • 5 Хейт

    4 7 Отговор
    Поредния СВЕТНАТ .!!!!

    07:29 16.03.2025

  • 6 Анонимен

    2 3 Отговор
    "Какво ли не са ми предлагали. От това да летя с частни самолети....."

    07:47 16.03.2025

  • 7 Мъдрец - Молар

    5 8 Отговор
    Хубава приказка и то доста смешна . Но който вярва на глупости да вярва . Тоя е направен на светнат да използвам този нов термин който видях ,че защитавал вярванията в един човек който се нарича Исус . И който не е умирал. И най големия куриоз е ,че централата на тази вяра е в Рим град който е избивал такива .

    07:51 16.03.2025

  • 8 Не,

    3 1 Отговор
    Днес основният светец е Григорий Палама. След това са Савин и Папий.

    08:14 16.03.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мъж висока класа

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Анита от почивка":

    До дъщеря ти само и единствено може да застане беден глупав и некадърен, с опция да бъде чернокож 🤭🤭🤭🥳

    08:32 16.03.2025

  • 11 Факт

    0 0 Отговор
    Класата си проличава с времето!

    09:31 16.03.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Замбо

    1 1 Отговор
    Ех ,че интересно живял в Рим където е Ватикана а преди са избивали такива . Но който си вярва в светци и тези неща да си празнува . Не вярвам в тези неща .

    08:39 16.03.2026

  • 14 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    ЧЕСТИТО на всички с името Кой, Коя, Ко и т.н.

    08:42 16.03.2026

  • 15 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    ЧЕСТИТ МИ ИМЕН ДЕН

    08:46 16.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мъж

    0 0 Отговор
    Милен опипва циганки

    08:52 16.03.2026