Христо Янев предвижда корекции в защитата на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Христо Янев предвижда корекции в състава след поражението с 0:3 от Лудогорец в Разград в мача от 26 кръг на efbet Лига.

Найк-вероятно на резервната скамейка ще бъдат оставени двама от твърдите титуляри през пролетния полусезон. Става дума за вратаря Фьодор Лапухов и защитника Теодор Иванов.

Наставникът на „червените“ Христо Янев се опитва да се справи с дефанзивните проблеми на ЦСКА, които създаваха главоболия още от есента и отчасти бяха преодолени по време на зимната подготовка.

Този път "вълшебното хапче" ще се търси в новопривлечените Димитър Евтимов и Факундо Родригес, които все още не са започнали като титуляри след трансферите си съответно от Ботев Враца и Естудиантес.

Вратарят Евтимов дори не е записал втори дебют за "армейците", докато аржентинският бранител получи игрово време като резерва.