Новини
Любопитно »
Дъщеричката на Ник Джонас и Приянка Чопра се родила неочаквано в шестия месец

Дъщеричката на Ник Джонас и Приянка Чопра се родила неочаквано в шестия месец

5 Февруари, 2026 17:31 1 529 4

  • ник джонас-
  • приянка чопра-
  • дъщеря-
  • преждевременно раждане

Бебето тежало по-малко от килограм, а родителите досега не са разкривали за това

Дъщеричката на Ник Джонас и Приянка Чопра се родила неочаквано в шестия месец - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Певецът и актьор Ник Джонас за първи път разказа публично за „плашещите“ обстоятелства около раждането на дъщеря си, която той и съпругата му Приянка Чопра посрещнаха през януари 2022 г.

В интервю за „Jay Shetty Podcast“, излъчено в сряда, Джонас разкри, че детето им се е родило преждевременно – три месеца по-рано от очакваното. „Тя дойде на този свят при изключително интензивни обстоятелства, за които досега никога не съм говорил“, каза музикантът. По думите му двамата получили обаждане, че раждането ще започне незабавно, и веднага се отправили към болницата.

„Тя се роди с тегло около 800 грама и беше почти изцяло лилава. Лекарите и сестрите в неонатологичното интензивно отделение буквално я съживиха в този момент“, разказа Ник Джонас. Дъщеря им Малти е била настанена в отделението за интензивни грижи за новородени (NICU), където е останала в продължение на три месеца и половина.

Заради все още действащите COVID-ограничения по това време звездната двойка е била принудена да се редува на 12-часови смени в болницата, за да бъдат до детето си. „И до днес си спомням миризмите, усещането. Беше едновременно успокояващо и ужасяващо да си там всеки ден и да виждаш и други семейства в подобни ситуации. Но тя се бореше всеки ден и постепенно започна да наддава“, каза той.

През този период Малти е претърпяла шест кръвопреливания. След изтичането на трите месеца и половина родителите ѝ най-сетне са успели да я отведат у дома. Днес детето е на четири години. „Имам чувството, че тя го знае – как е дошла на този свят и каква е била първата глава от живота ѝ. Всеки ден е подарък и това личи в начина, по който се държи и се вълнува от всичко“, допълни певецът.

Макар това да е първият път, в който той разказва в детайли за раждането, още през 2022 г. Ник Джонас определи преживяното като „лудо“ и „магичен период“, в интервю за шоуто на Кели Кларксън, като подчерта, че най-голямото облекчение е било да заведат детето си у дома.

Ник Джонас и Приянка Чопра не споделят подробности около сурогатното майчинство на Малти и продължават да избягват показването на лицето ѝ в социалните мрежи. През 2025 г. обаче самата Чопра разкри подробности за престоя на дъщеря им в NICU в интервю за British Vogue. Тя призна, че и двамата с Джонас са се страхували, че детето им може да не оцелее. „Тя беше толкова малка – по-малка от дланта ми“, каза актрисата и определи работата на медицинските сестри като „божие дело“.

В отделно интервю за предаването Today през април 2023 г. Приянка разказа и за подкрепата на съпруга си в този период. „Казах му: ‘Просто ми кажи какво да правя, защото не знам какво да правя.’ А той ми отговори: ‘Просто се качи в колата с мен.’ И тръгнахме към болницата“, сподели тя. По думите ѝ от момента, в който Малти е поела първата си глътка въздух, до днес, тя никога не е била без един от родителите си до себе си.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бегай

    7 3 Отговор
    Бегай.....бял мъж да се жени за ци ган ка...!
    Бляаак...

    17:34 05.02.2026

  • 2 таксиджия 🚖

    7 1 Отговор
    Никола е милф фа --кер 😀 Е нема лошо. Тая индийка е сгодна, с големо ви --ме и дууйппе 🍑

    Коментиран от #4

    17:34 05.02.2026

  • 3 Потресен

    3 0 Отговор
    ...е и моят Янко и се премести в другия крачол да се хване за главата...

    17:42 05.02.2026

  • 4 Паа...

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    По ци ган ки ли одиш?

    17:45 05.02.2026