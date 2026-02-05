Дъщеричката на Ник Джонас и Приянка Чопра се родила неочаквано в шестия месец

Певецът и актьор Ник Джонас за първи път разказа публично за „плашещите“ обстоятелства около раждането на дъщеря си, която той и съпругата му Приянка Чопра посрещнаха през януари 2022 г.

В интервю за „Jay Shetty Podcast“, излъчено в сряда, Джонас разкри, че детето им се е родило преждевременно – три месеца по-рано от очакваното. „Тя дойде на този свят при изключително интензивни обстоятелства, за които досега никога не съм говорил“, каза музикантът. По думите му двамата получили обаждане, че раждането ще започне незабавно, и веднага се отправили към болницата.

„Тя се роди с тегло около 800 грама и беше почти изцяло лилава. Лекарите и сестрите в неонатологичното интензивно отделение буквално я съживиха в този момент“, разказа Ник Джонас. Дъщеря им Малти е била настанена в отделението за интензивни грижи за новородени (NICU), където е останала в продължение на три месеца и половина.

Заради все още действащите COVID-ограничения по това време звездната двойка е била принудена да се редува на 12-часови смени в болницата, за да бъдат до детето си. „И до днес си спомням миризмите, усещането. Беше едновременно успокояващо и ужасяващо да си там всеки ден и да виждаш и други семейства в подобни ситуации. Но тя се бореше всеки ден и постепенно започна да наддава“, каза той.

През този период Малти е претърпяла шест кръвопреливания. След изтичането на трите месеца и половина родителите ѝ най-сетне са успели да я отведат у дома. Днес детето е на четири години. „Имам чувството, че тя го знае – как е дошла на този свят и каква е била първата глава от живота ѝ. Всеки ден е подарък и това личи в начина, по който се държи и се вълнува от всичко“, допълни певецът.

Макар това да е първият път, в който той разказва в детайли за раждането, още през 2022 г. Ник Джонас определи преживяното като „лудо“ и „магичен период“, в интервю за шоуто на Кели Кларксън, като подчерта, че най-голямото облекчение е било да заведат детето си у дома.

Ник Джонас и Приянка Чопра не споделят подробности около сурогатното майчинство на Малти и продължават да избягват показването на лицето ѝ в социалните мрежи. През 2025 г. обаче самата Чопра разкри подробности за престоя на дъщеря им в NICU в интервю за British Vogue. Тя призна, че и двамата с Джонас са се страхували, че детето им може да не оцелее. „Тя беше толкова малка – по-малка от дланта ми“, каза актрисата и определи работата на медицинските сестри като „божие дело“.

В отделно интервю за предаването Today през април 2023 г. Приянка разказа и за подкрепата на съпруга си в този период. „Казах му: ‘Просто ми кажи какво да правя, защото не знам какво да правя.’ А той ми отговори: ‘Просто се качи в колата с мен.’ И тръгнахме към болницата“, сподели тя. По думите ѝ от момента, в който Малти е поела първата си глътка въздух, до днес, тя никога не е била без един от родителите си до себе си.