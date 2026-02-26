Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Антон Станков: Правосъдният министър има още един ход - да предложи титуляр за поста главен прокурор

Антон Станков: Правосъдният министър има още един ход - да предложи титуляр за поста главен прокурор

26 Февруари, 2026 20:24 812 10

  • антон станков-
  • борислав сарафов-
  • всс-
  • прокуратура-
  • съдебната система-
  • съдебна реформа

Проблемът не е решен, защото няма избран нов Висш съдебен съвет, няма избран Инспекторат

Антон Станков: Правосъдният министър има още един ход - да предложи титуляр за поста главен прокурор - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Усилията на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов бяха правилни, в правилната посока. Те биха могли да продължат. Това коментира Антон Станков, бивш министър на правосъдието, в предаването "Денят на живо" по Нова нюз.

Припомняме, че Пленумът на Висшия съдебен съвет остави без разглеждане предложението на служебния министър на правосъдието да бъде определен нов временно изпълняващ функциите главен прокурор.

По думите му министър Янкулов има още един ход. "Той може да предложи титуляр за длъжността главен прокурор. От това, което видяхме днес, е ясно, че такъв няма да бъде избран. Но усилията си заслужават, за да се очертае позиционирането в Съвета", посочи Станков.

"Това е поредният пример за лошо законодателство, защото позволява тълкуване в едната и в другата посока. Моето виждане е, че този, който може да избере титуляра, може да избере изпълняващ функциите главен прокурор - Пленумът на ВСС. В случая колегите са решили, че не са компетентни", добави той.

Според него министър Янкулов не е избързал, свиквайки заседание на ВСС за избор на нов и.ф. главен прокурор. "Той реагира адекватно и веднага", смята той.

"Дълбока пропаст има между Съда и прокуратурата по повод и.ф. главен прокурор. Съдът се произнесе няколко пъти на различни нива, че и.ф. не е такъв. Получи се една пропаст, от която страдат гражданите. Конкретни хора не могат да получат защита", каза още бившият правосъден министър.

И допълни: "Проблемът не е решен, защото няма избран нов Висш съдебен съвет, няма избран Инспекторат. Цялата държава е изпълняващ функциите. Надявам се, че след 19 април ще се очертае ново мнозинство, надявам се стабилно и да реши. Но към този момент не виждам решение. Но въпросът е политически".

Той коментира и състава на служебния кабинет на Андрей Гюров. "Интересен е съставът, разнороден. Търсило се е ниво на експертност. Дай Боже да изпълнят основната си функция по Конституция - да гарантират честни избори.

Относно случая "Петрохан", Станков заяви: "Обществото не разполага с пълния обем информация, с която разполагат експертите и разследващите. Оценки да се дават е прибързано. На мен лично ми стои като разчистване на свидетели. Въпросът е на какво са били свидетели - определено е някакъв вид престъпна дейност, но не знам".

Станков уточни още, че не вярва във версията за самоубийство.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зафир7685

    2 6 Отговор
    УМЕН МЪЖ

    Коментиран от #4

    20:35 26.02.2026

  • 2 пази Баже

    3 2 Отговор
    А къде е Румен Радев ГРОБАРЯ на България

    20:49 26.02.2026

  • 3 Мнение

    0 2 Отговор
    Всеки който разреши американска окупация на р. България, моментално да бъде тикан в затвора за нац предателство!!!

    Що не отговори тоя от снимката, ЗАЩО РУМЪНИЯ, ГЪРЦИЯ И ТУРЦИЯ ОТКАЗАХА ОКУПАЦИЯ ОТ ФАЩ НА ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ЛЕТИЩА, ИЛИ ВОЕННИ БАЗИ???!!!
    БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ЛИ ИЗОБЩО ДА КАЗВА НЕ НА ГОСПОДАРИТЕ СИ?!

    20:54 26.02.2026

  • 4 предлага

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "зафир7685":

    да се мине към пряка война в съдебната власт с пушка, пищоф и кой е по-бърз и точен, като в "Едно време на запад". Много му се ще да върне времената на беззаконие отпреди 30г, че трябва и парите да е привършил....

    20:55 26.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сзо

    1 3 Отговор
    Изхода е закриване на прокуратурата, наново основаване и назначаване на нов гл. прокурор.

    21:03 26.02.2026

  • 7 Сарафов

    1 4 Отговор
    трябва да бъде изваден с белезници от кабинета си!

    21:05 26.02.2026

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор
    АНТО СТАНКО Е ПОДЛОГА НА ZEЛЕНИЯ ЧОРАП .......................... ФАКТ !

    21:05 26.02.2026

  • 9 Почна се

    1 0 Отговор
    Соросната секта продължава да копае дъното ,деморализирани ,жадни за власт и овладяване на съд ,прокуратура и цялата държава докато изкормят .И трибуна им и пари ,грозна картинка.Това ли трябва да ни се случи ,да ни разиграват разни психопати с удобни манипулации и никаква реална гражданска реакция от нормални хора .

    21:13 26.02.2026

  • 10 Българин

    1 0 Отговор
    Сарафов е най-добрият кандидат за главен прокурор. Днешната пълна подкрепа във ВСС е поредното доказателство за това!

    21:13 26.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове