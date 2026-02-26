Антон Станков: Правосъдният министър има още един ход - да предложи титуляр за поста главен прокурор

Усилията на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов бяха правилни, в правилната посока. Те биха могли да продължат. Това коментира Антон Станков, бивш министър на правосъдието, в предаването "Денят на живо" по Нова нюз.

Припомняме, че Пленумът на Висшия съдебен съвет остави без разглеждане предложението на служебния министър на правосъдието да бъде определен нов временно изпълняващ функциите главен прокурор.

По думите му министър Янкулов има още един ход. "Той може да предложи титуляр за длъжността главен прокурор. От това, което видяхме днес, е ясно, че такъв няма да бъде избран. Но усилията си заслужават, за да се очертае позиционирането в Съвета", посочи Станков.

"Това е поредният пример за лошо законодателство, защото позволява тълкуване в едната и в другата посока. Моето виждане е, че този, който може да избере титуляра, може да избере изпълняващ функциите главен прокурор - Пленумът на ВСС. В случая колегите са решили, че не са компетентни", добави той.

Според него министър Янкулов не е избързал, свиквайки заседание на ВСС за избор на нов и.ф. главен прокурор. "Той реагира адекватно и веднага", смята той.

"Дълбока пропаст има между Съда и прокуратурата по повод и.ф. главен прокурор. Съдът се произнесе няколко пъти на различни нива, че и.ф. не е такъв. Получи се една пропаст, от която страдат гражданите. Конкретни хора не могат да получат защита", каза още бившият правосъден министър.

И допълни: "Проблемът не е решен, защото няма избран нов Висш съдебен съвет, няма избран Инспекторат. Цялата държава е изпълняващ функциите. Надявам се, че след 19 април ще се очертае ново мнозинство, надявам се стабилно и да реши. Но към този момент не виждам решение. Но въпросът е политически".

Той коментира и състава на служебния кабинет на Андрей Гюров. "Интересен е съставът, разнороден. Търсило се е ниво на експертност. Дай Боже да изпълнят основната си функция по Конституция - да гарантират честни избори.

Относно случая "Петрохан", Станков заяви: "Обществото не разполага с пълния обем информация, с която разполагат експертите и разследващите. Оценки да се дават е прибързано. На мен лично ми стои като разчистване на свидетели. Въпросът е на какво са били свидетели - определено е някакъв вид престъпна дейност, но не знам".

Станков уточни още, че не вярва във версията за самоубийство.