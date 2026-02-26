Новини
Дъщерята на Дейвид Боуи сподели, че е жертва на славата на баща си

26 Февруари, 2026

„В един момент си помислих, че съществувам като идея: не човек на име Лекси, а Лекси Дъщерята.", споделя певицата

Дъщерята на Дейвид Боуи сподели, че е жертва на славата на баща си - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Дейвид Боуи, певицата Лекси Джоунс, призна в Instagram, че е започнала да изпитва сериозни проблеми с психичното здраве в детството си.

Джоунс сподели, че като тийнейджърка семейството ѝ я е изпратило насилствено на рехабилитация.

Тя каза, че от ранна възраст несъзнателно е усещала интензивното внимание, което е получавала от известния си баща. Според нея хората са се отнасяли с нея различно, отколкото с нормално дете – някои са ѝ се възхищавали, докато други не са се интересували от личността ѝ. Въпреки любящата и грижовна среда, вниманието от страна на обществото ѝ е повлияло негативно.

„В един момент си помислих, че съществувам като идея: не човек на име Лекси, а Лекси Дъщерята. Хората проектираха очаквания върху мен, които не разбирах. Сравнения, на които не можех да отговоря. Борех се със самоопределянето си. „Мислех, че животът ми е предопределен преди да се родя и нямах шанс да го променя“, сподели певицата.


На 10-годишна възраст Джоунс преживява първата си паническа атака. На 11 прибягва до самонараняване. А на 12 се бори с булимия. Според музикантката, емоционалната ѝ нестабилност достига своя връх в средата на 2014 г., когато баща ѝ е диагностициран с рак. Тя обясни, че е започнала да злоупотребява с наркотици и алкохол.

„Направих всичко, което не трябваше да правя, и дори повече. Защото бях ядосана, уплашена и съсипана. Бях свободна, но всъщност не бях“, каза музикантката.

Именно през този период семейството на Джоунс решава да я изпрати на рехабилитация. Тя се съпротивлява и крещи с цяло гърло. Според момичето родителите ѝ са плакали. Джоунс подчертава, че условията в рехабилитацията са били изключително сурови и понякога нечовешки. Това преживяване обаче ѝ помага по-късно да потърси терапия.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Юлето

    3 0 Отговор
    Не са семки,бе пич,зърна се наричат.

    09:20 26.02.2026

  • 3 А аз

    5 0 Отговор
    Припознавам в Лекси женската порода, която е много амвлива! Ако са я играничавали, нищо чудно да лудне. Но има и добра новина - ако започне яко да бъхти мую у тепсията, всичко ще и се оправи!

    09:24 26.02.2026

  • 4 в кратце

    2 0 Отговор
    Лекси- Дъщерята,виж к ва е рошава! Да я скъсаш от целувки!

    09:28 26.02.2026

  • 5 Тоя па

    4 0 Отговор
    Аматьор!? Тази жена би очаквала да я бичиш брутално! И грубо да я сгъваш и премяташ като агне за печене!

    09:39 26.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 лоза

    1 0 Отговор
    прашуляци.

    09:43 26.02.2026

  • 10 Тъпчо ,

    2 1 Отговор
    Тъпчо не разбира , Как може да НЕ Е ЛЕСНО да имаш по рождение(наследство) АБСОЛЮТНО всичко за което може да мечтае ,пожелае един човеч!!!!!!!

    09:44 26.02.2026

  • 11 раз

    2 0 Отговор
    Момето е много сладуранчесто!

    09:48 26.02.2026

  • 12 Въй

    0 0 Отговор
    Може и Кекси да е.

    09:48 26.02.2026

  • 13 Механик

    5 0 Отговор
    Веднага да осъди баща си, за дето е толкова извстен!
    А ма, ха! Няма срама тоя! Ще ми става известен, па не прави сметка, че дъщеря му ще се почувства засегната, понеже е бездарна и мързелива.

    09:57 26.02.2026

  • 14 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Гърррр... Мърррр....

    10:16 26.02.2026