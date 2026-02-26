Дъщерята на Дейвид Боуи сподели, че е жертва на славата на баща си

Дъщерята на Дейвид Боуи, певицата Лекси Джоунс, призна в Instagram, че е започнала да изпитва сериозни проблеми с психичното здраве в детството си.
Джоунс сподели, че като тийнейджърка семейството ѝ я е изпратило насилствено на рехабилитация.
Тя каза, че от ранна възраст несъзнателно е усещала интензивното внимание, което е получавала от известния си баща. Според нея хората са се отнасяли с нея различно, отколкото с нормално дете – някои са ѝ се възхищавали, докато други не са се интересували от личността ѝ. Въпреки любящата и грижовна среда, вниманието от страна на обществото ѝ е повлияло негативно.
„В един момент си помислих, че съществувам като идея: не човек на име Лекси, а Лекси Дъщерята. Хората проектираха очаквания върху мен, които не разбирах. Сравнения, на които не можех да отговоря. Борех се със самоопределянето си. „Мислех, че животът ми е предопределен преди да се родя и нямах шанс да го променя“, сподели певицата.
На 10-годишна възраст Джоунс преживява първата си паническа атака. На 11 прибягва до самонараняване. А на 12 се бори с булимия. Според музикантката, емоционалната ѝ нестабилност достига своя връх в средата на 2014 г., когато баща ѝ е диагностициран с рак. Тя обясни, че е започнала да злоупотребява с наркотици и алкохол.
„Направих всичко, което не трябваше да правя, и дори повече. Защото бях ядосана, уплашена и съсипана. Бях свободна, но всъщност не бях“, каза музикантката.
Именно през този период семейството на Джоунс решава да я изпрати на рехабилитация. Тя се съпротивлява и крещи с цяло гърло. Според момичето родителите ѝ са плакали. Джоунс подчертава, че условията в рехабилитацията са били изключително сурови и понякога нечовешки. Това преживяване обаче ѝ помага по-късно да потърси терапия.
