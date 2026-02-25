42-годишната дъщеря на актьора Мартин Шорт се е самоубила

Дъщерята на канадския актьор и комик Мартин Шорт – Катрин Хартли Шорт – е починала на 42-годишна възраст. По информация на американски медии става дума за самоубийство.

Във вторник представители на 75-годишния артист потвърдиха новината в изявление до Daily Mail. „С дълбока скръб потвърждаваме кончината на Катрин Хартли Шорт. Семейството е съкрушено от тази загуба и моли за уважение към личното пространство в този труден момент. Катрин беше обичана от всички и ще бъде запомнена със светлината и радостта, които носеше“, се посочва в позицията.

Говорител на Пожарната служба на Лос Анджелис е съобщил пред изданието, че екипи са реагирали на сигнал на посочения адрес около 18:41 ч., без да разкриват самоличността на лицето поради съображения за поверителност. Според данни от диспечерските записи, прегледани от медията, Катрин е била открита в дома си с огнестрелна рана, определена като самопричинена.

За последно тя се появи публично през 2023 г., когато отбеляза 40-ия си рожден ден в Grand Master Recorders в Лос Анджелис в присъствието на баща си и близки приятели на семейството, сред които Кърт Ръсел, Голди Хон, Катрин О'Хара, Бо Уелч и Джони Мичъл.

Катрин Шорт е била лицензиран клиничен социален работник с магистърска степен от Университета на Южна Калифорния. Тя е осиновена заедно с братята си Оливър и Хенри от Мартин Шорт и съпругата му Нанси Долман. Долман почина през 2010 г. след продължителна битка с рак на яйчниците. Двамата бяха женени в продължение на три десетилетия.

След смъртта на съпругата му, дългогодишният сценичен партньор на Шорт – Стив Мартин, ѝ посвети музикална композиция, озаглавена „The Great Remember (For Nancy)“, включена в негов албум.

В интервю през 2019 г. Шорт определи брака си с Нанси Долман като „триумф“ и призна, че продължава мислено да разговаря с нея. В мемоарната си книга от 2014 г. той описва смъртта ѝ като „най-ужасното нещо“, което е преживявал. В публични изяви актьорът нееднократно е заявявал, че отношението му към скръбта се свежда до простото „Продължаваме напред“.

Загубата на съпругата му не е първата тежка лична трагедия в живота на Мартин Шорт. Роден през 1950 г. в Хамилтън, провинция Онтарио, той губи най-големия си брат при автомобилна катастрофа, когато е на 12 години. Няколко години по-късно умира майка му, а впоследствие и баща му, което го оставя сирак преди да навърши 20 години.

В интервю за The Hollywood Reporter актьорът споделя, че ранните загуби са го направили по-устойчив. По думите му подобни житейски изпитания или пречупват човек, или го изграждат. Той нееднократно е заявявал, че преживяното го е направило по-смел на сцената и по-малко зависим от чуждото мнение.

В професионален план Шорт продължава активната си кариера в киното и телевизията. През последните години той отново работи със Стив Мартин в сериала „Only Murders in the Building“, една от водещите продукции на платформата Disney+. През последните години актьорът има връзка с колежката си Мерил Стрийп, която обаче държат далече от публичността.