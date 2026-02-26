Новини
Дъщерята на Моника Белучи е лицето на новия брой на Vanity Fair (СНИМКА)

26 Февруари, 2026 12:43 1 643 14

  • дева касел-
  • моника белучи-
  • дъщеря-
  • vanity fair

Дева Касел позира в кола с колегата си Жулиен дьо Сен Жан

Дъщерята на Моника Белучи е лицето на новия брой на Vanity Fair (СНИМКА) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Моника Белучи, моделът Дева Касел, е лицето на новия брой на списание Vanity Fair, обявиха от официалния сайт на изданието.

Дева Касел носи рокля и бельо в телесен цвят: червен сутиен Fendi с черни чорапогащи, прозрачна рокля Dior, обувки Alaïa и бижута Cartier. Косата ѝ е стилизирана на кичури, а гримът е вечерен, с розово червило. На корицата Касел позира в кола с колегата си Жулиен дьо Сен Жан.


През октомври Дева Касел стана лице на новия брой на китайското списание L'Officiel.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    9 1 Отговор
    Дъщерята на Моника Белучи- моделката Дева Касел,

    12:47 26.02.2026

  • 2 ЕстетЪ

    25 0 Отговор
    Моника Белучи...една от най-красивите и стилни жени за всички времена 👏...а дъщеря и,..да е жива и здрава.

    Коментиран от #9

    12:51 26.02.2026

  • 3 Табаков

    15 3 Отговор
    Много е хубава момата!

    12:54 26.02.2026

  • 4 Работата

    6 1 Отговор
    не е добре .. .

    12:54 26.02.2026

  • 5 майката бие дъщерята от където

    14 2 Отговор
    и да погледнеш , дори и на сегашната и възраст а за млада възраст да не говорим

    Коментиран от #8

    12:56 26.02.2026

  • 6 Едно време

    8 0 Отговор
    Мама и беше най секси за ония времена, дето нямаще виртуално и онлайно.

    13:06 26.02.2026

  • 7 прокопи

    1 0 Отговор
    Като я гледам, не вярвам да е дева ... вече ...

    13:18 26.02.2026

  • 8 ами,

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "майката бие дъщерята от където":

    Не е точно така.Младото си е младо.Красива е дъщерята по различен начин.Моника също ...за възрастта си.

    13:19 26.02.2026

  • 9 абе,

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЕстетЪ":

    По-важното е,че Моника роди две дъщери и им предаде гените си.

    Коментиран от #12

    13:23 26.02.2026

  • 10 Венсан

    6 0 Отговор
    Кривата физиономия на Венсан прозира

    13:31 26.02.2026

  • 11 Мирча Мелиаде

    5 0 Отговор
    Неуспешно сглобено лего, сори, ама бащата е красив като козел.

    13:41 26.02.2026

  • 12 амии

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "абе,":

    Очевидно нейните хубави гени не са успели да надвият ужасните такива на Венсан Козел.

    13:42 26.02.2026

  • 13 Асоциален Антрополог

    2 0 Отговор
    Правилни черти, но грешно разположени. Не е лошо момичето, но ако не беше дъщеря на майка си, можеше да мине за дъщеря на Фрида Кало...

    13:52 26.02.2026

  • 14 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Има някъкав чар ама не е нещо кой знае какво с овчия поглед и лице на баща и майка и е по красива ,една от най красивите жени в света .

    13:59 26.02.2026