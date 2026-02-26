Дъщерята на Моника Белучи е лицето на новия брой на Vanity Fair (СНИМКА)

Дъщерята на Моника Белучи, моделът Дева Касел, е лицето на новия брой на списание Vanity Fair, обявиха от официалния сайт на изданието.
Дева Касел носи рокля и бельо в телесен цвят: червен сутиен Fendi с черни чорапогащи, прозрачна рокля Dior, обувки Alaïa и бижута Cartier. Косата ѝ е стилизирана на кичури, а гримът е вечерен, с розово червило. На корицата Касел позира в кола с колегата си Жулиен дьо Сен Жан.
През октомври Дева Касел стана лице на новия брой на китайското списание L'Officiel.
12:47 26.02.2026
12:51 26.02.2026
12:54 26.02.2026
12:54 26.02.2026
12:56 26.02.2026
13:06 26.02.2026
13:18 26.02.2026
До коментар #5 от "майката бие дъщерята от където":Не е точно така.Младото си е младо.Красива е дъщерята по различен начин.Моника също ...за възрастта си.
13:19 26.02.2026
До коментар #2 от "ЕстетЪ":По-важното е,че Моника роди две дъщери и им предаде гените си.
13:23 26.02.2026
13:31 26.02.2026
13:41 26.02.2026
До коментар #9 от "абе,":Очевидно нейните хубави гени не са успели да надвият ужасните такива на Венсан Козел.
13:42 26.02.2026
13:52 26.02.2026
13:59 26.02.2026