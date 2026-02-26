Дъщерята на Моника Белучи е лицето на новия брой на Vanity Fair (СНИМКА)

Овен

Риби (20.02 - 20.03) Фините емоции днес са силни и изискват защита. Възможно е да усетите объркване или меланхолия. Не бързайте да търсите обяснения. Мекото приемане ще Ви върне вътрешния мир.

Водолей (21.01 - 19.02) Вътрешното напрежение може да се прояви като умора или дистанция. Добре е да не насилвате социални контакти. Денят е подходящ за тиха настройка и самонаблюдение. Спокойствието идва, когато намалите очакванията.

Козирог (23.12 - 20.01) Отговорностите днес могат да Ви се сторят по-натоварващи от обикновено. Важно е да не поемате повече, отколкото е необходимо. Почивката е също част от устойчивостта. Краят на деня носи усещане за вътрешна стабилност.

Стрелец (23.11 - 22.12) Емоционалната тежест може да Ви накара да се почувствате ограничени. Добре е да не бягате от усещанията, а да ги разберете. Денят не изисква оптимизъм, а честност. Вечерта носи по-мек поглед към случващото се.

Скорпион (24.10 - 22.11) Дълбоките усещания излизат на преден план и искат внимание. Не е ден за крайни решения или натиск. Тихото наблюдение ще Ви даде повече от активната намеса. Вечерта е подходяща за възстановяване.

Везни (24.09 - 23.10) Балансът днес се постига по-трудно и изисква вътрешна честност. Възможно е да усетите разминаване между очаквания и реалност. Не е нужно да угаждате или да се обяснявате. Отдръпването носи яснота.

Дева (24.08 - 23.09) Фините вътрешни напрежения може да Ви подтикнат към прекалено самокритичен поглед. Добре е да не анализирате всичко до край. Състраданието към себе си е ключово днес. Вечерта носи усещане за подреденост.

Лъв (24.07 - 23.08) Вътрешният ритъм днес изисква забавяне и осъзнаване. Може да усетите, че не всичко зависи от Вас. Приемането ще Ви донесе повече спокойствие от съпротивата. Денят е подходящ за отстъпка и почивка.

Рак (22.06 - 23.07) Чувствителността е по-засилена и Ви прави по-възприемчиви към атмосферата. Добре е да се погрижите за собствените си граници. Натрупаните емоции имат нужда от меко освобождаване. Вечерта носи възможност за вътрешно успокояване.

Близнаци (22.05 - 21.06) Мислите днес може да бъдат по-натежали и емоционално оцветени. Не всичко, което минава през ума Ви, изисква незабавна реакция. Важно е да си дадете пространство и тишина. Усещането за яснота идва постепенно.

Телец (21.04 - 21.05) Фокусът се измества към вътрешния комфорт и сигурността. Възможно е да се появи усещане за несигурност или колебание. Добре е да не насилвате решенията и да се доверите на времето. Денят е по-подходящ за грижа, отколкото за активност.