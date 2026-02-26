Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Златислава Чуканова гарантира първи български медал на Купа „Странджа“

Златислава Чуканова гарантира първи български медал на Купа „Странджа“

26 Февруари, 2026 20:21 418 1

  • бокс-
  • златислава чуканова-
  • купа странджа

Боксьорката се класира за полуфиналите

Златислава Чуканова гарантира първи български медал на Купа „Странджа“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Боксьорката Златислава Чуканова се изстреля на полуфиналите на Купа „Странджа“. Носителката на трофея от миналата година постигна категорична победа над украинката Альона Унковска. Националката ни демонстрира класа и не остави шансове на съперничката си за чист успех с 5:0 съдийски гласа.

Така Злати си осигури минимум бронзов медал. В събота следобед тя ще се изправи срещу Ануш Григорян (Армения).

Голямата цел – български финал в категорията за съжаление няма да се реализира. Венелина Поптолева допусна поражение с 2:3 гласа от ирландката Кейтлин Фрайърс. Нашето момиче изигра много силен мач, в който загуби първия рунд, но спечели втория. Всичко се реши в третата част, в която обаче съдиите предпочетоха боксьорката от Ирландия и така се стигна до драматичното поражение.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    0 0 Отговор
    Родителите й в родилното (или тези на съпругът й, ако е омъжена):

    - Брееей какво ли име да измислим на нашето златно съкровище?
    - Ами това де: Златислава.
    - Харесва ми. А каква да е фамилията й?
    - Ба ли я фамилията?!
    - Ами това де: Чуканова.
    :D

    Шегата настрана, жива и здрава да ни е и да ни радва с много медали. :)

    20:47 26.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове