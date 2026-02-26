Златислава Чуканова гарантира първи български медал на Купа „Странджа“

Боксьорката Златислава Чуканова се изстреля на полуфиналите на Купа „Странджа“. Носителката на трофея от миналата година постигна категорична победа над украинката Альона Унковска. Националката ни демонстрира класа и не остави шансове на съперничката си за чист успех с 5:0 съдийски гласа.

Така Злати си осигури минимум бронзов медал. В събота следобед тя ще се изправи срещу Ануш Григорян (Армения).

Голямата цел – български финал в категорията за съжаление няма да се реализира. Венелина Поптолева допусна поражение с 2:3 гласа от ирландката Кейтлин Фрайърс. Нашето момиче изигра много силен мач, в който загуби първия рунд, но спечели втория. Всичко се реши в третата част, в която обаче съдиите предпочетоха боксьорката от Ирландия и така се стигна до драматичното поражение.