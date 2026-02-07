Новини
Откриха вкаменена мравка от изчезнал вид в кехлибар от колекцията на поета Гьоте

Откриха вкаменена мравка от изчезнал вид в кехлибар от колекцията на поета Гьоте

7 Февруари, 2026 13:11 1 315 5

3D сканиране разкрива вътрешната структура на изчезнал вид и улеснява изследването на други фосили

Откриха вкаменена мравка от изчезнал вид в кехлибар от колекцията на поета Гьоте - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Учени от университета „Фридрих Шилер“ в Йена откриха вкаменена мравка, изчезнала отдавна, запазена в кехлибар на възраст около 40 милиона години. Находката е част от колекцията на ваймарския поет Йохан Волфганг фон Гьоте, а резултатите от изследването са публикувани в списанието Scientific Reports.

Мравката принадлежи към изчезналия вид Ctenobethylus goepperti и е изключително добре запазена, предоставяйки ценна информация за морфологията и еволюционните взаимоотношения на вида.

„Благодарение на отличното ѝ съхранение и обширните изследвания успяхме да я опишем по-подробно от всякога и да получим нови данни за вида и неговите връзки“, коментира Бернхард Бок от музея „Филетиш“ при университета в Йена.

Учените използваха микрокомпютърна томография на електронен синхротрон, за да сканират пробите от кехлибар. Това позволи създаването на 3D изображения на мравката, както и на другите насекоми в кехлибара - гъбен комар и черна муха. Изследователите успяха да визуализират вътрешните структури на насекомото, включително ендоскелета в главата и гръдната област, което разкри детайли за тялото, антени, очи и жило.

Въз основа на тези данни специалистите създадоха интерактивна 3D реконструкция, която е достъпна онлайн. Моделът ще подпомогне учените по целия свят да идентифицират и анализират други фосили от същия вид.


  • 1 Фафта

    2 2 Отговор
    Не го познавам тоа Гьоти ,но мравката съм я виждал,като ме уапа.

    Коментиран от #4

    14:02 07.02.2026

  • 2 Лелееее

    6 1 Отговор
    Страхотна статия, това е невероятно. Търси си нова работа, моля те.

    14:07 07.02.2026

  • 3 Пич

    2 1 Отговор
    Може би Гьоте е получил интересният кехлибар като подарък , от магьосника Фауст ! Когато го четеш , прилича като да го е познавал лично !

    14:11 07.02.2026

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор
    Някоя срамна буба ще да е.

    18:22 07.02.2026