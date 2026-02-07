Откриха вкаменена мравка от изчезнал вид в кехлибар от колекцията на поета Гьоте

Учени от университета „Фридрих Шилер“ в Йена откриха вкаменена мравка, изчезнала отдавна, запазена в кехлибар на възраст около 40 милиона години. Находката е част от колекцията на ваймарския поет Йохан Волфганг фон Гьоте, а резултатите от изследването са публикувани в списанието Scientific Reports.

Мравката принадлежи към изчезналия вид Ctenobethylus goepperti и е изключително добре запазена, предоставяйки ценна информация за морфологията и еволюционните взаимоотношения на вида.

„Благодарение на отличното ѝ съхранение и обширните изследвания успяхме да я опишем по-подробно от всякога и да получим нови данни за вида и неговите връзки“, коментира Бернхард Бок от музея „Филетиш“ при университета в Йена.

Учените използваха микрокомпютърна томография на електронен синхротрон, за да сканират пробите от кехлибар. Това позволи създаването на 3D изображения на мравката, както и на другите насекоми в кехлибара - гъбен комар и черна муха. Изследователите успяха да визуализират вътрешните структури на насекомото, включително ендоскелета в главата и гръдната област, което разкри детайли за тялото, антени, очи и жило.

Въз основа на тези данни специалистите създадоха интерактивна 3D реконструкция, която е достъпна онлайн. Моделът ще подпомогне учените по целия свят да идентифицират и анализират други фосили от същия вид.