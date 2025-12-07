Стела Маккартни подготвя нова колекция съвместно с H&M

Британската дизайнерка Стела Маккартни ще представи нова модна колекция в партньорство с шведската верига H&M, съобщи Ройтерс, позовавайки се на официално изявление на компанията. Колекцията ще бъде достъпна както във физическите магазини, така и онлайн през първата половина на 2026 година, предава dir.bg.

Това ще бъде второто сътрудничество между Маккартни и H&M, след като през 2005 г. двете страни вече реализираха съвместна колекция, припомня БТА.

През последните 20 години H&M активно развива партньорства с утвърдени външни дизайнери. Стела Маккартни е работила и с други масови модни марки, сред които и „Адидас“, отбелязва Ройтерс.