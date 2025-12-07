Стела Маккартни подготвя нова колекция съвместно с H&M

Британската дизайнерка Стела Маккартни ще представи нова модна колекция в партньорство с шведската верига H&M, съобщи Ройтерс, позовавайки се на официално изявление на компанията. Колекцията ще бъде достъпна както във физическите магазини, така и онлайн през първата половина на 2026 година, предава dir.bg.
Това ще бъде второто сътрудничество между Маккартни и H&M, след като през 2005 г. двете страни вече реализираха съвместна колекция, припомня БТА.
През последните 20 години H&M активно развива партньорства с утвърдени външни дизайнери. Стела Маккартни е работила и с други масови модни марки, сред които и „Адидас“, отбелязва Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дъщеря на баща си
Коментиран от #2
17:32 07.12.2025
2 Брачед
До коментар #1 от "дъщеря на баща си":Грешиш. Моделите на Адидас Стела Маккартни за жени са едни от най-добрите.
Коментиран от #4
17:50 07.12.2025
3 Евтин полиестер рециклиран
17:51 07.12.2025
4 И ги
До коментар #2 от "Брачед":шият в Камбоджа женици , наведени 10 часа над машините с окървавени пръсти при нечовешки норми ! Ако не ги изпълнят , им удържат от заплатата , месечно 100 -150 $ .
17:55 07.12.2025