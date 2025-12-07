Новини
Любопитно »
Стела Маккартни подготвя нова колекция съвместно с H&M

Стела Маккартни подготвя нова колекция съвместно с H&M

7 Декември, 2025 16:59, обновена 7 Декември, 2025 16:58 541 4

  • стела маккартни-
  • колекция-
  • модна колекция

Линията ще бъде пусната в магазините и онлайн през първата половина на 2026 г.

Стела Маккартни подготвя нова колекция съвместно с H&M - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британската дизайнерка Стела Маккартни ще представи нова модна колекция в партньорство с шведската верига H&M, съобщи Ройтерс, позовавайки се на официално изявление на компанията. Колекцията ще бъде достъпна както във физическите магазини, така и онлайн през първата половина на 2026 година, предава dir.bg.

Това ще бъде второто сътрудничество между Маккартни и H&M, след като през 2005 г. двете страни вече реализираха съвместна колекция, припомня БТА.

През последните 20 години H&M активно развива партньорства с утвърдени външни дизайнери. Стела Маккартни е работила и с други масови модни марки, сред които и „Адидас“, отбелязва Ройтерс.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дъщеря на баща си

    1 1 Отговор
    Ако, въпросната Стела не беше дъщеря на пропагандатора на неолиберализма надали щеше да има такава "успешна" кариера. От нас се "изисква" да ги следваме, да ги харесваме и да си харчим парите за модата, която налагат. Е, все още това е по желание, де.

    Коментиран от #2

    17:32 07.12.2025

  • 2 Брачед

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "дъщеря на баща си":

    Грешиш. Моделите на Адидас Стела Маккартни за жени са едни от най-добрите.

    Коментиран от #4

    17:50 07.12.2025

  • 3 Евтин полиестер рециклиран

    2 1 Отговор
    От хм затваря 250 магазина, никой няма желание да носи полиестерни рециклирани бутилки

    17:51 07.12.2025

  • 4 И ги

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Брачед":

    шият в Камбоджа женици , наведени 10 часа над машините с окървавени пръсти при нечовешки норми ! Ако не ги изпълнят , им удържат от заплатата , месечно 100 -150 $ .

    17:55 07.12.2025