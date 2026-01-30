Котка от изчезнал преди 30 години вид бе забелязана в Тайланд

В Тайланд беше регистрирано присъствието на плоскоглава котка — рядък вид диво животно, който дълго време се е смятало за изчезнало на територията на страната, пише pochivka.blitz.bg.

Камера засне вида дива котка, който не е бил виждан от 30 години.

Последният потвърден случай на наблюдение на плоскоглава котка в Тайланд датира от 1995 година. По данни на Международния съюз за защита на природата, в дивата природа по света са останали приблизително 2500 възрастни екземпляра от този вид. По размер тези животни са съпоставими с домашна котка и се отличават с големи, кръгли очи.

През 2023 г. организацията Panthera съвместно с Департамента на националните паркове започва изследване, в рамките на което в резервата на принцеса Сириндхорн са поставени фотокапани. Камерите са заснели плоскоглавата котка 29 пъти. Точният брой на животните е трудно да се определи поради липсата на отличителни белези по тях.

Плоскоглавите котки се срещат също в Малайзия, на островите Суматра и Борнео. Те водят нощен начин на живот и се хранят с риба, земноводни и дребни водни животни. Поради рядкостта и труднодостъпните си местообитания този вид остава слабо изучен.