Новини
Любопитно »
Котка от изчезнал преди 30 години вид бе забелязана в Тайланд

Котка от изчезнал преди 30 години вид бе забелязана в Тайланд

30 Януари, 2026 08:31 1 449 10

  • плоскоглава котка-
  • тайланд-
  • изчезнал вид

Последният потвърден случай на наблюдение на плоскоглава котка в страната датира от 1995 година

Котка от изчезнал преди 30 години вид бе забелязана в Тайланд - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В Тайланд беше регистрирано присъствието на плоскоглава котка — рядък вид диво животно, който дълго време се е смятало за изчезнало на територията на страната, пише pochivka.blitz.bg.

Камера засне вида дива котка, който не е бил виждан от 30 години.

Последният потвърден случай на наблюдение на плоскоглава котка в Тайланд датира от 1995 година. По данни на Международния съюз за защита на природата, в дивата природа по света са останали приблизително 2500 възрастни екземпляра от този вид. По размер тези животни са съпоставими с домашна котка и се отличават с големи, кръгли очи.

През 2023 г. организацията Panthera съвместно с Департамента на националните паркове започва изследване, в рамките на което в резервата на принцеса Сириндхорн са поставени фотокапани. Камерите са заснели плоскоглавата котка 29 пъти. Точният брой на животните е трудно да се определи поради липсата на отличителни белези по тях.

Плоскоглавите котки се срещат също в Малайзия, на островите Суматра и Борнео. Те водят нощен начин на живот и се хранят с риба, земноводни и дребни водни животни. Поради рядкостта и труднодостъпните си местообитания този вид остава слабо изучен.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевзек

    13 2 Отговор
    Ние пък си имаме плоскоглава тиква. Вече 30 е в управлението, чакаме я да изчезне като биологичен вид.

    Коментиран от #3

    08:34 30.01.2026

  • 2 Венелино

    10 0 Отговор
    Кой разбрал, разбрал. Благодаря за отлично написаната статия. Леле,леле. Мъка.

    Коментиран от #7

    08:35 30.01.2026

  • 3 Да се чете

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевзек":

    30 години

    08:35 30.01.2026

  • 4 12340

    11 0 Отговор
    А черната пантера от Шумен де изчезна? :))

    08:37 30.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бушприт

    1 0 Отговор
    И моята мацона има големи,кръгли.....ОЧИ.

    08:40 30.01.2026

  • 7 Изгубени в родовете

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Венелино":

    "За дъщерята не питай, той ерген"

    Коментиран от #8

    08:49 30.01.2026

  • 8 Страшна работа

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Изгубени в родовете":

    Детето болен, жената и той. Така ще е.

    09:27 30.01.2026

  • 9 адаша

    3 0 Отговор
    При нас пък се появиха тъпоглави експерти, политолози и социолози. Еволюция, общо взето ....

    09:31 30.01.2026

  • 10 Факт

    4 0 Отговор
    Красива, свободолюбива и недоверчива!

    09:45 30.01.2026