Откриха останки на 5 милиона години от изчезнал вид елен

В североизточен Тенеси, САЩ, палеонтолози откриха редки останки от изчезнал вид елен, съобщи Phys.org.

Фаселовидните останки на пет милиона години принадлежат на елена Eocoileus gentryorum. Група изследователи са изследвали фрагментарни останки - череп, горен кътник и различни кости на крайниците - и са реконструирали структурата, менюто и начина на живот на тези представители. Оказало се, че те са били много по-малки от съвременните елени. Eocoileus gentryorum е живял в горите и планините на Апалачите и се е хранил с мека растителност.

Eocoileus gentryorum се считат за вероятни предци на белоопашатия елен, разпространен в Съединените щати. Намерените образци са единствените находки на елени от Апалачите преди плейстоцена. Те могат да се считат за едни от най-старите находки на елени в Северна Америка.

Прави впечатление, че по-ранни следи от Eocoileus gentryorum са открити само във Флорида. Останките от този вид в Тенеси доказват разпространението му по целия континент. Подробности за изследването са публикувани в списание Palaeontologia Electronica.