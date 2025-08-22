Новини
Любопитно »
Откриха останки на 5 милиона години от изчезнал вид елен

22 Август, 2025 14:15 466 1

  • останки-
  • изчезнал вид-
  • елен-
  • сащ

Eocoileus gentryorum се считат за вероятни предци на белоопашатия елен

Откриха останки на 5 милиона години от изчезнал вид елен - 1
Снимка: Phys.org
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В североизточен Тенеси, САЩ, палеонтолози откриха редки останки от изчезнал вид елен, съобщи Phys.org.

Фаселовидните останки на пет милиона години принадлежат на елена Eocoileus gentryorum. Група изследователи са изследвали фрагментарни останки - череп, горен кътник и различни кости на крайниците - и са реконструирали структурата, менюто и начина на живот на тези представители. Оказало се, че те са били много по-малки от съвременните елени. Eocoileus gentryorum е живял в горите и планините на Апалачите и се е хранил с мека растителност.

Eocoileus gentryorum се считат за вероятни предци на белоопашатия елен, разпространен в Съединените щати. Намерените образци са единствените находки на елени от Апалачите преди плейстоцена. Те могат да се считат за едни от най-старите находки на елени в Северна Америка.

Прави впечатление, че по-ранни следи от Eocoileus gentryorum са открити само във Флорида. Останките от този вид в Тенеси доказват разпространението му по целия континент. Подробности за изследването са публикувани в списание Palaeontologia Electronica.


Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Буха ха

    0 0 Отговор
    Вени, нещо за елените по твоята специалност?

    15:30 22.08.2025